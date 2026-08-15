El argentino y capitán del Chelsea Enzo Fernández no recibió una buena bienvenida de parte de la hinchada en la vuelta a la cancha. Es que este sábado ingresó como suplente en el partido amistoso contra la Real Sociedad y recibió abucheos de parte de los fanáticos todavía dolidos por la derrota de Inglaterra contra la Argentina en la semifinal del Mundial 2026.

Fernández se reincorporó al Chelsea el pasado martes tras las vacaciones por la Copa del Mundo. Las tensiones del mediocampista con los hinchas aumentaron porque fue uno de los que metió el gol para conseguir la victoria contra la selección inglesa, junto con Lautaro Martínez. El tanto fue acompañado de un polémico festejo contra aquellos que lo criticaban.

A esto se suman las declaraciones de Fernández al final de la temporada pasada, donde expresó su deseo de abandonar el club, y las recientes versiones de la prensa que lo vincularon con un traspaso al Manchester City.

Enzo Fernández fue abucheado por la hinchada del Chelsea al entrar en el amistoso contra la Real Sociedad

Los abucheos comenzaron cuando se anunció que el futbolista de 25 años entraría en reemplazo del capitán Reece James a los 62 minutos en Stamford Bridge. Reece abrazó a Fernández y, luego, le entregó la cinta de capitán para que ingresara al campo de juego.

Sin embargo, no toda la hinchada lo vio con malos ojos. Desde otro sector de las tribunas se desligaron de los críticos del argentino y cantaron a su favor. “Oh, Enzo Fernández; oh, Enzo Fernández”, se podía escuchar mientras se desarrollaba el partido.

El Chelsea ganó 3 a 1 con dos goles de João Pedro, que también asistió al tercer tanto hecho por Morgan Rodgers. El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, tiene más de una semana para preparar a sus jugadores para su primer partido de la temporada en la Premier League, como visitante ante el vecino Fulham, el 24 de agosto.

Otro sector de la hinchada se mostró a favor del argentino

La prensa aseguró que Enzo Maresca, entrenador del City, está interesado en Fernández y que lo pidió para su equipo. Los primeros contactos los estableció Javier Pastore, representante del argentino. Chelsea, que en enero de 2023 le pagó 121 millones de euros a Benfica por el mediocampista, ahora fijaría un piso de 140 millones para acordar una salida.

Fernández tiene una buena relación con Maresca, quien fue su DT durante un año y medio en Chelsea y con quien obtuvo el Mundial de Clubes de Estados Unidos. Incluso Enzo se opuso a la salida de Maresca a principios de este año, que fue despedido por las autoridades del club.

Versiones periodísticas ligan al mediocampista argentino con el Manchester City ADRIAN DENNIS - AFP

Desde entonces, el Chelsea fue en una debacle: no se clasificó para ninguna copa europea. A diferencia de los Blues, el City disputará la Champions League. El City ya hizo una contratación de impacto para la zona media, con Elliot Anderson, que jugó el Mundial para Inglaterra y por quien pagaron 135 millones de euros a Nottingham Forest.

El calendario apura para la conformación de los planteles. Si bien el registro de transferencias estará habilitado hasta el 1° de septiembre, la Premier League comenzará el 21 de este mes. El 16, el City, ganador de la FA Cup, enfrentará a Arsenal, campeón de la Premier, por la Community Shield (Supercopa de Inglaterra).

Con información de AP