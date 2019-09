Y finalmente ocurrió: Independiente expulsó a Javier Cantero

La gestión de Javier Cantero se caracterizó por la tensión con la barra brava. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Como se preveía, el Club Atlético Independiente expulsó en la noche de este viernes a Javier Cantero, su presidente entre 2011 y 2014. En una asamblea ordinaria de socios, los representantes del oficialismo y la oposición decidieron por unanimidad quitar a Cantero su condición de socio, y también a dos colaboradores que el exdirectivo tuvo en su gestión: Pedro Larralde, el secretario general de la entidad, y Luis Felice, el tesorero.

La gestión de Cantero se caracterizó por dos rasgos muy marcados: la tensión permanente con la barra brava, contra la cual luchó el presidente, y el descenso a la primera B Nacional, una catástrofe futbolística para un club se enorgullecía de haber estado siempre en la A desde que se había incorporado a la máxima categoría.

Cantero, que siempre se preció de ser honesto en la administración, fue sucedido por Hugo Moyano, rival desde el primer momento. Con el tiempo la relación se tensó aun más y hoy por hoy son abiertamente enemigos, al punto de que fue el oficialismo quien impulsó la expulsión al exdirigente. Por iniciativa de Pablo Moyano, Cantero fue apartado por la misma asamblea que acababa de aprobar el balance de la temporada 2018/2019.

Cantero fue el presidente de Independiente entre 2011 y 2014; en medio ocurrió el descenso a la B Nacional. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

"Al principio, cuando me enteré, no iba a darle mucha bola. Pero después cambié de opinión. Dicen que hay una causa en mi contra y que quieren expulsarme del club. Averigüé en la Justicia y no tengo nada pendiente. Es una paradoja: una comisión integrada por Pablo Moyano, que está a punto de ir a juicio oral por presunta asociación ilícita, quiere echarme a mí", había dicho Cantero a LA NACION, anticipando que acudiría a la Justicia en caso de ser marginado de Independiente.

"Sí, tengo miedo. Pero es lo que tengo que hacer. De todos modos, este tema se acaba dentro de dos semanas. No creo que haya mucho ruido. Sé que ellos son violentos y que van a expulsarme, pero recurriré a la Justicia. No contra el club, sino contra ellos. Me hace acordar a una escena de El Padrino III. Pero me siento un poco cómodo estando del otro lado de los Moyano", había añadido el expresidente, antes de admitir que está "un poco asqueado de ese mundo".