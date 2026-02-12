“Si la encontrás, quedátela”: Zlatan Ibrahimovic quiso hacer jueguitos en medio de un paisaje soñado pero algo no le salió bien

Zlatan Ibrahimovic fue el protagonista de un ciclo de entrevistas de la BBC. Tras llevar la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno, el exjugador de la selección de Suecia, Inter de Milán, FC Barcelona, entre otros, se dio el gusto de hacer jueguitos en una montaña, aunque el resultado no terminó siendo el que quería.

Mientras una cámara grababa su destreza con la pelota en los pies, Zlatan no pudo dominar bien la pelota y con su taco la envió lejos de su alcance. Al estar en altura, el esférico cayó por la pendiente y el sueco, en su afán de agarrarla, vio cómo esta siguió su camino barranca abajo sin poder capturarla.

Zlatan Ibrahimovic en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno

“Si la encontrás, quedátela”, indico en un posteo de Instagram donde se retrató este momento. “Es la primera vez que me pasa”, dijo, entre risas, mientras veía que la pelota se perdía en medio del paisaje nevado.

Además de este extracto que se viralizó en Instagram, Ibrahimovic fue el protagonista de un video especial de la BBC Sport, quien armó varios montajes sobre su vida y actualidad, lejos de una cancha de fútbol.

Zlatan Ibrahimovic formó parte de un ciclo de entrevistas de la BBC

“Soy un fenómeno de la naturaleza”, indicó el lungo deportista al referirse a la nueva faceta de su vida. En sus redes, las instantáneas de recuerdos como futbolista se entremezclan con otras de él disfrutando la nieve, caminando por la montaña y hasta posando con perros siberianos en el Ártico.

Nacido en Malmö, Suecia, completó una trayectoria repleta de títulos y distinciones de todo tipo y color. Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, AC Milán, Paris Saint Germain, Manchester United y Los Angeles Galaxy de Estados Unidos fueron los clubes que integraron su amplio periplo en el fútbol profesional.