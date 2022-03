Domingo Blanco hizo callar a los hinchas, pidió disculpas y luego contó su pesar: “Estoy medicado, la he pasado mal”

Domingo Blanco tiene una característica saliente que va más allá de su juego de gambeta y habilidad para encarar al rival: dentro del campo de juego es normal verlo reírse. Aun en situaciones complejas, Blanco siempre tiene una sonrisa. A veces como un gesto nervioso, otras como una reacción natural. Siempre parece que disfrutara dentro del campo de juego, más allá de si a su equipo –en este caso, Independiente- le va bien, mal o más o menos.

Anoche, en el empate 1 a 1 ante Central Norte de Salta, por la Copa Argentina, Blanco anotó el gol de la igualdad sobre el final del primer tiempo. Para festejarlo, optó por hacer el gesto de hacer callar a la gente, llevándose el dedo índice a la boca y mirando desafiante a los hinchas que poblaron una de las cabeceras del estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Acto seguido, se besó el escudo de la camiseta.

Inmediatamente, las redes sociales estallaron con los hinchas de Independiente reprobando el gesto del mediocampista.

Terminado el partido, Blanco explicó la situación: “No es para el hincha, es para la gente que me ha amenazado… Me han dicho de todo. Pido disculpas, yo sé que me equivoqué. Al hincha nunca le falté el respeto. Prefiero que me digan que soy malo, que no sé jugar… Pero mandar un mensaje amenazante no va, no sé a qué quieren llegar con eso”, comenzó el jugador, y con un nudo en la garganta y al borde de las lágrimas continuó con su relato: “La he pasado muy mal. El médico te lo puede decir, me ha medicado, me ha dado pastillas fuertes. La familia lo sabe. Hoy en día hay muchos jugadores que se están tratando con el psicólogo, un montón, por algo es… Esto es para divertirse, es fútbol. Yo entiendo que el hincha esté mal, pero de ahí a amenazarte con pegarte un tiro…

Yo amo a este club, traje a mi hermano a probarse, el día que no esté más voy a seguir mirando a Independiente. Llegué en 2015, llevo siete años acá.

Con respecto a mi contrato, vamos a ver qué va a pasar. El fútbol son momentos y todos los que estamos acá no vamos a seguir en Independiente veinte años más. Esta semana no hablamos, a mí no me dijeron nada.

Del amor al rechazo

En el irregular año 2021, con Falcioni al mando del equipo, Blanco se convirtió de a poco en la pieza más valiosa del mediocampo rojo. Y los hinchas se lo hicieron saber. Apenas pudieron volver a las canchas, fue aplaudido varias veces cuando salía del terreno de juego.

Posteo de Domingo Blanco en febrero, cuando se filtraron chats en los que hablaba de que no renovaría con Independiente

Sin embargo, algo se rompió este verano. Ocurrió cuando surgió la noticia que su contrato finalizaba en junio, que no existían avances en la renovación y que era posible que el futbolista quedara libre y se marchara con el pase en su poder –con lo cual al club de Avellaneda no le dejaría un peso su ida-. Desde entonces, hubo en las redes sociales un malestar con el jugador nacido en Punta Alta que fue in crescendo. El detonante –mientras se recuperaba de una lesión en la rodilla- ocurrió el 19 de febrero, cuando trascendió un chat de la platafoma Discord, en la que con algunas ironías Blanco daba a entender que no iba a renovar el contrato y se marcharía libre.

Posteo de Domingo Blanco en Twitter

En ese momento, muchos simpatizantes rojos estallaron en las redes sociales y dejaron insultos y todo tipo de mensajes en los perfiles de Twitter e Instagram del futbolista, que unas horas después posteó un mensaje, que borró a los pocos minutos: “Reírme del club? No me burlé cuando me fui mal de Olimpo, lo voy a hacer ahora estando en esta situación en Independiente? Nunca en la vida lo hice ni lo voy a hacer, ni lo haría, no necesito que me amen o que me crean, los que me conocen saben cómo soy, les soy sincero”. Media hora más tarde, posteó otro, esta vez más prolijo, seguramente aconsejado por alguno de sus manejadores: “Hace un rato hablé en caliente porque sacaron de contexto y tergiversaron un chat mío en el que supuestamente me “rio” del club. Quiero decirles a esos malintencionados que jamás me reiría o hablaría mal del club que me dio la chance de jugar en Primera y que quiero tanto”.