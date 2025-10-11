Zlatan Ibrahimovic reveló cuál fue el DT que le enseñó a exigir respeto y a ser una estrella

A los 22 años, cuando Zlatan Ibrahimovic ingresó por primera vez en un vestuario de la Serie A y vio a estrellas como los italianos Alessandro Del Piero y Gianluigi Buffon y el francés David Trezeguet mirándolo, se sintió como en un “mundo de fantasía”.

Ya retirado de las canchas de fútbol, el sueco es asesor en Milan, club donde jugó en dos etapas diferentes, un par de años después de haber vestido la camiseta de Inter, rival acérrimo de la ciudad. Esta semana, durante un entretenido debate en el escenario en la asamblea de clubes europeos, Ibrahimovic atribuyó a su paso por la liga italiana el haberlo convertido en uno de los mejores delanteros del mundo.

“Cuando llegué a Italia, era la competencia más grande del mundo y todos los grandes jugadores estaban allí. Yo era joven. No tenía mucho respeto, para ser honesto, porque quería demostrarme algo a mí mismo”, expresó Zlatan, de 44 años.

“Pero la primera vez que llegué a la Juventus fue un poco un mundo de fantasía para mí, porque venía del Ajax. Entré en un vestuario de la Juventus donde vi a Thuram, Buffon, Cannavaro, Del Piero, Trezeguet... Todas estas grandes estrellas y yo... Una semana antes, solía jugar PlayStation con las imágenes de estos tipos. Una semana después estaba con ellos en el vestuario”, recreó.

Ibrahimovic se encontró por primera vez con Fabio Capello, quien había sido nombrado entrenador de la Juventus antes de su transferencia en 2004, en la mesa de desayuno de los bianconeri. El DT estaba leyendo la Gazzetta dello Sport, recordó Zlatan. “Yo dije algo como, ‘Buenos días, señor.’ Él no reaccionó. Y me dije: ‘¡Oh! Ahora dije la palabra equivocada’. Pero lo dejé pasar. Esperé cinco o diez minutos. Simplemente dejó el diario y salió. Yo estaba como: ‘¡Guau! Esto es a otro nivel’”.

Ibrahimovic, quien anotó 16 goles en la Serie A esa temporada, finalmente captó la atención de Capello. “Le pregunté cómo se gana el respeto de un grupo como el que él tenía. Porque tenía un equipo que era de jugadores de clase mundial y cada uno pensaba que era el mejor del mundo. ¡Y eran los mejores del mundo!”, dijo Ibrahimovic. “Él me dijo: ‘No pido respeto. Tomo el respeto’. Eso es lo que hizo conmigo en el desayuno al no hablarme”.

“Era exigente. Su disciplina era muy alta. Así que me levantó y me puso en el suelo. Un día podía ser el mejor del mundo, al día siguiente podía ser el peor jugador del mundo. Me provocaba y jugaba con mi mente para sacar lo mejor de mí. Moldeó mi mentalidad. De ser un ser humano normal, me convertí en un animal”, sentenció el exfutbolista.

Ibrahimovic ganó la Serie A cinco veces: tres trofeos fueron con Inter y dos con Milan. Además, dos campeonatos de la liga italiana en Juventus, bajo las órdenes de Capello, fueron invalidados debido al escándalo Calciopoli.

Mourinho, Guardiola y Ancelotti

Ibrahimovic también jugó bajo las órdenes del portugués José Mourinho en Inter y Manchester United, del catalán Pep Guardiola enBarcelona y del italiano Carlo Ancelotti en Paris Saint-Germain.

“Hicieron un cambio en el fútbol. Cambiaron este deporte a su manera. Debido a que cambié mucho de clubes, tuve muchos entrenadores”, explicó Ibrahimovic, uno de los primeros fichajes destacados del PSG bajo la propiedad qatarí en 2012.

“Aún diré que soy el arquitecto de ese club... Es fantástico estar en un club donde comenzaste desde una cosa, con todo el respeto del pasado, y ver lo que es hoy”, comparó. En referencia al primer título de la Champions League que el equipo francés conquistó la temporada pasada, confesó: “Me alegré cuando el PSG lo ganó”. Ibrahimovic nunca levantó el trofeo más importante de clubes de Europa.

“Todo el mundo sabe que no gané la Champions, así que no es un secreto. Pero la gente más recordará a mí, que no la gané, que al 90% de los que sí la ganaron”, sentenció.

Conocido por sus goles acrobáticos y ocasionalmente extravagantes, Ibrahimovic destacó su mentalidad y métodos de entrenamiento para ayudarlo a llegar a la cima. “Era como un modo de supervivencia y lo llevé conmigo. Siempre digo que el 50% está en tu mente. No se trata sólo del talento porque el talento te hace demasiado confiado. Pero el trabajo duro te hace tener éxito y si no haces el trabajo duro no llegarás. El talento no es suficiente.”

En total, Ibrahimovic jugó para nueve clubes diferentes, comenzando con su ciudad natal Malmo e incluyendo también al Galaxy de Los Ángeles antes de retirarse en Milan en 2023. Aunque dijo que respeta a jugadores como Del Piero y Francesco Totti que pasaron décadas con el mismo club, “el desafío es cuando llevas tu mochila y vas al jardín de alguien más para demostrarte a ti mismo. Eso es diferente, porque entonces llegas a un país diferente, cultura diferente, club diferente.”

En su típica forma audaz, Zlatan añadió que estaría feliz de comenzar su carrera de nuevo ahora, porque entonces “sería multimillonario, no millonario.”