¿Lo reconocés? Quién es la estrella de fútbol que viajó al Ártico y lució irreconocible
Jugó en reconocidos equipos, se retiró a los 44 años y hoy disfruta de la vida lejos de las canchas de fútbol
- 2 minutos de lectura'
Zlatan Ibrahimovic, exfutbolista de destacada trayectoria por la selección de Suecia, AC Milán, Inter de Milán, Barcelona, entre otros equipos, mostró una apariencia completamente distinta a la que se lo conoce y sorprendió a los usuarios de las redes sociales.
A través de su cuenta de Instagram, el deportista de 44 años mostró imágenes de su viaje al Ártico e impactó con un outfit diseñado especialmente para hacerle frente a las bajas temperaturas que existen en este punto geográfico.
“Reunión de la manada ártica”, tituló Ibra el posteo en sus redes sociales, donde no solo se mostró irreconocible en una de las imágenes, sino que también compartió cómo varios perros siberianos lo acompañaron en esta travesía única.
Para darle un cierre a su escapada, Zlatan puso a prueba su condición física al escalar una montaña de nieve y así concluyó un viaje diferente a otros que eligen la tranquilidad de una playa paradisíaca u otros destinos más convencionales y reconocidos.
Con una gran cantidad de seguidores en sus redes, el sueco recibió una numerosa cantidad de comentarios donde elogiaron su actitud. "Zlatan no le tiene miedo al frío, es el frío el que le tiene miedo a Zlatan“; “El verdadero rey del norte” y “Zlatan acaba de comprar Groenlandia y la defenderá solo contra Trump”, fueron las menciones más irónicas y destacadas.
Nacido en Malmö, Suecia, Ibrahimovic completó una trayectoria repleta de títulos y distinciones. Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, AC Milán, Paris Saint Germain, Manchester United y Los Angeles Galaxy de Estados Unidos fueron las camisetas que vistió a lo largo de su amplio periplo en el fútbol profesional.
Con la selección de Suecia participó de dos Mundiales (2002 y 2006) y jugó cuatro Eurocopa (2004, 2008, 2012 y 2016). Sin poder sobresalir con su nación de origen, Zlatan solamente se limitó a cosechar títulos en los clubes donde jugó y que, hoy en día, lo continúan recordando.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Zlatan Ibrahimovich
"Me convertí en un animal". Las revelaciones de Ibrahimovic: cómo moldeó su estilo tras un saludo ignorado y con las "estrellas de la Play"
"Juega con estatuas". La durísima crítica de Ibrahimovic para los jugadores de Inter Miami y la defensa para Messi
El increíble sueco. Un campeón gigante que asombra: convierte un gol por partido y va a ganar 9 millones de euros al año
- 1
Es oficial: estos son todos los partidos del torneo de verano 2026
- 2
Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025-2026
- 3
TV y streaming del domingo: River - Millonarios, Real Madrid - Barcelona, Copa FA y liga de Italia
- 4
Kostyuk le negó el saludo a Sabalenka y dijo: “En Ucrania están a -20 grados y hay miles de personas sin luz ni agua”