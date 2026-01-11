¿Lo reconocés? Quién es la estrella de fútbol que viajó al Ártico y lució irreconocible

Zlatan Ibrahimovic, exfutbolista de destacada trayectoria por la selección de Suecia, AC Milán, Inter de Milán, Barcelona, entre otros equipos, mostró una apariencia completamente distinta a la que se lo conoce y sorprendió a los usuarios de las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista de 44 años mostró imágenes de su viaje al Ártico e impactó con un outfit diseñado especialmente para hacerle frente a las bajas temperaturas que existen en este punto geográfico.

Zlatan junto a varios perros siberianos que lo acompañaron en su travesía

“Reunión de la manada ártica”, tituló Ibra el posteo en sus redes sociales, donde no solo se mostró irreconocible en una de las imágenes, sino que también compartió cómo varios perros siberianos lo acompañaron en esta travesía única.

Para darle un cierre a su escapada, Zlatan puso a prueba su condición física al escalar una montaña de nieve y así concluyó un viaje diferente a otros que eligen la tranquilidad de una playa paradisíaca u otros destinos más convencionales y reconocidos.

Zlatan viajó al Ártico y sorprendió a sus seguidores

Con una gran cantidad de seguidores en sus redes, el sueco recibió una numerosa cantidad de comentarios donde elogiaron su actitud. "Zlatan no le tiene miedo al frío, es el frío el que le tiene miedo a Zlatan“; “El verdadero rey del norte” y “Zlatan acaba de comprar Groenlandia y la defenderá solo contra Trump”, fueron las menciones más irónicas y destacadas.

Zlatan Ibrahimovic con el Milan Instagram @iamzlatanibrahimovic

Nacido en Malmö, Suecia, Ibrahimovic completó una trayectoria repleta de títulos y distinciones. Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, AC Milán, Paris Saint Germain, Manchester United y Los Angeles Galaxy de Estados Unidos fueron las camisetas que vistió a lo largo de su amplio periplo en el fútbol profesional.

El acrobático gol de Zlatan Ibrahimovic a los 37 años - Fuente: MLS

Con la selección de Suecia participó de dos Mundiales (2002 y 2006) y jugó cuatro Eurocopa (2004, 2008, 2012 y 2016). Sin poder sobresalir con su nación de origen, Zlatan solamente se limitó a cosechar títulos en los clubes donde jugó y que, hoy en día, lo continúan recordando.