Mundial de futsal en Lituania: el seleccionado de la Argentina va por la defensa de la corona

Cinco años de espera. Un título que reluce. Una ilusión intacta. Una defensa que será titánica. Lituania, el escenario de la gran cita. El seleccionado argentino de futsal en el centro de las miradas. Comenzó el Mundial de la disciplina y el conjunto nacional, desde este martes, pondrá en juego el cetro de campeón mundial cuando se enfrente a los Estados Unidos. Un estreno esperado, ansiado y con el objetivo bien claro: volver a subirse a lo más alto del podio, como lo hicieron en Colombia 2016 . Una conquista histórica, marcada a fuego.

“ Nuestro sueño es volver a ser campeones del mundo ”. La frase del entrenador argentino Matías Lucuix permite comprender cómo se preparó el conjunto nacional para cuidar la corona. La postergación por un año por la pandemia cambió los planes de todo el plantel. Sin embargo, la planificación para conseguir rodaje intentó mantenerse. El plantel realizó una gira por España y allí se enfrentó con Uzbekistán, el local y Japón, con un éxito por 3-1 sobre el primero, un empate 4-4 con el seleccionado español y otra victoria por 2-1 sobre el conjunto japonés.

Leandro Cuzzolino, el capitán de la selección. explicó que en la gira previa a Colombia 2016 tuvieron dos meses de preparación, pero ahora fue necesario adelantar todo porque les tocó hacer cuarentena cuando llegaron a España. “ Nuestros objetivos son grandes, no nos tenemos que esconder . Primero debemos intentar clasificarnos a octavos de final, pasar los grupos, que no es fácil. Y después apuntar a lo más alto posible. En el Mundial todo es más complicado, pero este grupo sabe que con confianza y sacrificio se puede llegar bien alto”, dijo el jugador de Acqua & Sapone Calcio, de Italia.

El amistoso contra España

Y continuó: “Una victoria en el partido con los Estados Unidos nos puede dar una chispa de confianza para lo que sigue pero, de la misma manera, sabemos que el primer partido siempre es el más difícil, así que hay que salir a jugarlo con todo. Estados Unidos es un equipo muy fuerte físicamente y hay que hacer lo imposible por arrancar con el pie derecho”.

El seleccionado argentino es cabeza de serie del Grupo F y debutará este martes, desde las 14 (hora de la Argentina), contra los Estados Unidos con transmisión de DirecTV Sports , en la ciudad de Vilna, capital de Lituania, que será sede de los tres partidos de la primera etapa. El segundo compromiso del equipo dirigido por Lucuix será el viernes 17 -nuevamente a las 14- contra Serbia. Y el tercer y último compromiso se jugará el lunes 20 -en el mismo horario- ante Irán, el campeón de Asia y ganador de la medalla de bronce en Colombia 2016.

Frente a la selección estadounidense, la Argentina disputó seis partidos entre 2014 y 2016, en los que resultó ganadora en todas las oportunidades. Antes, se enfrentaron seis veces con un saldo de tres victorias, un empate y dos derrotas. Ante Serbia, el último partido fue en Tailanda y terminó con un éxito 2-1 para la Argentina. En total, jugaron tres partidos, con dos victorias y una derrota para el conjunto nacional. Con Irán, en tanto, los antecedentes marcan cinco victorias, dos empates y dos derrotas en nueve partidos.

Matías Lucuix, DT del seleccionado argentino de futsal twitter @argentina

Argentina tiene un récord de 41 victorias, 11 empates y 8 derrotas en partidos internacionales desde la obtención de la última Copa del Mundo, en Colombia 2016 . “Me interesa que seamos un equipo con valores, que representemos de la mejor manera al seleccionado de la Argentina, que ellos sientan el lugar de privilegio que ocupan por jugar un Mundial, ponerse la camiseta de esta selección y me parece importante porque enviamos así un mensaje a todos esos chicos. a todos esos jugadores que sienten una “envidia sana” por el lugar en que hoy estamos, por eso me parece importante que mantengamos esa humildad, ese sacrificio, ese carácter que nos da un plus dentro de cancha y nos hace ser un gran equipo, principalmente en las malas, y es lo que yo quiero como grupo, así que trato de hacer hincapié, para recordárselos, porque ellos fueron los que crearon esos valores, yo estoy para recordárselos y para que los tengan latentes”, contó Lucuix, en el sitio oficial de AFA.

No será una empresa sencilla. Todos están muy atentos al poder de la Argentina. Por eso cada paso del conjunto nacional será determinante en sus aspiración de defender el título. El conjunto nacional deberá terminar entre los primeros dos puestos para clasificarse directamente a los octavos de final o ser uno de los cuatro mejores terceros. Si pasa como primero, jugará el jueves 23 contra el segundo del Grupo E, que tiene como favorito a España, ganador de los mundiales de 2000 y 2004.

En el caso de finalizar segundo del Grupo F, la Argentina se cruzará con el segundo del C, en el que competirá Portugal, último campeón europeo liderado por Ricardinho, seis veces elegido mejor jugador del Mundo. En el caso de ser tercero, la Argentina podría enfrentarse al ganador del Grupo D, que encabeza el poderoso y pentacampeón Brasil, o al líder del C.

Leandro Cuzzolino, capitán de la selección argentina de futsal twitter @argentina

No fue sencilla la conformación del plantel para la Copa del Mundo, a las lesiones previas de Lucas Trípodi y Matías Rosa, dos jugadores importantes dentro de la estructura del equipo argentino, se sumaron la de Brian Steccato, el mismo día de entregar la lista definitiva a FIFA, y la lesión de Matías Starna, quien no pudo sumarse como reemplazante. “La base siempre estuvo, uno puede ir modificando, pero realmente siempre estuvo, esta idea de cuáles iban a ser los jugadores que nos iban a representar y, más allá del infortunio de las lesiones, fueron jugadores que estuvieron en mi proceso, que compitieron. Salvo Lucas, y Mati Rosa, que eran también un elemento importante para nosotros y no pueden estar con nosotros por lesiones de gravedad, l a base siempre estuvo y traté de mantenerla desde mis inicios como seleccionador, dándoles también minutos y rodaje a jugadores jóvenes, que creo son importantes para el futuro de la selección y el recambio de la selección post Mundial ”, contó Lucuix.

Esta Copa en Lituania tendrá como particularidad que la FIFA implementó por primera vez la utilización del VAR. Al igual que en el fútbol de campo, los dos árbitros que están dentro de la cancha podrán utilizar el sistema de video en cuatro incidencias : situaciones de gol o no gol; penal o no penal; tarjetas rojas directas; y posibles casos de confusión de la identidad del jugador. La diferencia es que cada entrenador dispone de un pedido de VAR por tiempo y uno más en caso de prórroga. Si el pedido resulta favorable, el DT conserva el beneficio de pedir el VAR. Caso contrario, lo pierde.

Constantino "Kiki" Vaporakis, una pieza fundamental en el equipo de Lucuix twitter @argentina

“Lo de Colombia cambió la historia del futsal argentino. No sé si es una presión, pero sí sabemos que es una responsabilidad grande. Este grupo de personas soporta esta responsabilidad. Estuvimos 5 años trabajando para llegar a este momento. Tenemos un buen grupo que da la vida por esta camiseta ”, dijo Cuzzolino.

Una pintura exacta de lo que siente el seleccionado argentino de futsal. La ilusión late con fuerza, el campeón del mundo está listo para salir a la cancha.

