La selección argentina de futsal femenino se clasificó para los cuartos de final del primer Mundial de la FIFA

La Argentina es líder del Grupo A en el primer Mundial Femenino de Futsal de la FIFA, que se disputa en Filipinas, y ya tiene asegurado su lugar en los cuartos de final. Después de un contundente debut ante Marruecos, la selección nacional superó por 3-2 a Polonia en un encuentro dramático que la dejó en lo más alto de la zona y con el pase anticipado a la próxima ronda. Este jueves cerrará su participación en la etapa inicial frente al conjunto local.

El Mundial de futsal femenino vive su primera edición bajo la organización de la FIFA y la Argentina ya se posiciona como una de sus protagonistas. El torneo, que comenzó el 21 de noviembre en el PhilSports Arena de la ciudad de Pasig, en el área metropolitana de Manila, reúne a 16 selecciones y consagra por primera vez a las mejores del mundo en esta disciplina. En ese marco histórico, el seleccionado argentino alcanzó la clasificación a cuartos de final luego de sus victorias frente a Marruecos (6-0) y Polonia (3-2), que le permitieron sumar seis puntos y asegurarse el primer puesto del Grupo A.

El seleccionado Argentino que hace historia en el Mundial @argentina

El segundo triunfo llegó el lunes, en un contexto adverso. Con una jugadora menos desde el cierre del primer tiempo por la expulsión de Silvina Nava, la Argentina debió resistir con orden, carácter y, sobre todo, una figura: la arquera Trinidad D’Andrea, responsable directa de la victoria. Con 19 atajadas determinantes, fue elegida como la Jugadora del Partido, reconocida por rivales y compañeras como la gran responsable del pase a la siguiente instancia.

“Es una heroína”, sentenció la rival Aga Bala, autora de uno de los goles de Polonia. “Estuvimos muy cerca de marcar en muchas ocasiones, pero ella estuvo increíble. Fue realmente difícil”, confesó. Desde el propio plantel argentino, la admiración fue aún más explícita: “Trini es una máquina”, aseguró Lara Villalba. “Está viviendo un sueño. Sabe que tiene nuestro apoyo y que es nuestra guardiana”, agregó la capitana Carina "Becha" Núñez, en alusión a la arquera del Club SECLA, de 31 años, quien vive su primera experiencia mundialista.

La capitana y número 8 del equipo, Carina Nuñez, de 34 años @argentina

La selección dirigida por Nicolás “Pocho” Noriega —que volvió al banco tras cumplir una suspensión— mostró también sus argumentos ofensivos. Los goles de Silvina Nava, Agostina Chiesa y Lucía Rossi llegaron todos en la primera mitad y reflejaron una ventaja que parecía definitiva. Sin embargo, la expulsión de la “Peque” Nava condicionó al equipo, que debió afrontar todo el segundo tiempo en inferioridad numérica. Polonia aprovechó para acercarse en el marcador con tantos de Aga Bala y Anna Choras, pero la resistencia argentina sostuvo la ventaja hasta el final.

El partido fue de alta intensidad física, con momentos de tensión y un cierre dramático. En los últimos minutos, el conjunto europeo apostó por la arquera-jugadora para intentar el empate, pero nuevamente D’Andrea se erigió como figura con intervenciones decisivas. “Nunca tuve dudas de que lo íbamos a sacar adelante”, declaró la arquera tras el encuentro. “Fue difícil por la expulsión, pero como grupo lo supimos resolver. Estoy feliz por el premio, pero esto es de todas”, remarcó.

Las arqueras del seleccionado: Silvina Espinazo (izquierda) y Trinidad D’Andrea (derecha) @argentina

El debut de la selección también había sido auspicioso. En la primera fecha, la Argentina goleó 6-0 a Marruecos con una actuación contundente que incluyó el primer gol en la historia del certamen, convertido por Ana Ontiveros. Esa victoria inicial marcó el rumbo en una zona que completan Polonia y Filipinas, anfitriona del torneo.

La competencia en Filipinas marca un hito histórico, pero no es el primer intento por consolidar un certamen global de futsal femenino. A lo largo de los últimos 15 años, distintas organizaciones llevaron adelante versiones alternativas al margen de la FIFA. La Asociación Mundial de Futsal (AMF), por ejemplo, realiza mundiales desde 2008, y la recientemente refundada FIFUSA organizó su primera edición en 2023. Incluso entre 2010 y 2015, la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala impulsó seis ediciones de un torneo mundial propio, aunque de alcance limitado y con Brasil como campeón en todas sus ediciones. Sin el respaldo ni la infraestructura de la FIFA, estas experiencias no lograron sostenerse.

El punto de quiebre se produjo en 2021, cuando un grupo de jugadoras publicó un video dirigido a la FIFA exigiendo igualdad de derechos y una competencia oficial femenina. La demanda tuvo impacto y, tras meses de debate, el 16 de diciembre de 2022 la máxima entidad del fútbol anunció la creación de la Copa Mundial Femenina de Futsal. Aunque inicialmente se consideró 2024 como posible fecha de inicio, la falta de desarrollo en algunas federaciones demoró el proyecto. Recién en mayo de 2024, se confirmó que Filipinas sería sede de la primera edición en 2025.

El seleccionado Argentino de futsal femenino ante Polonia @argentina

Con seis puntos y una diferencia de gol de +7, la Argentina lidera el Grupo A y disputará el último partido de la fase este jueves 27 de noviembre a las 9:30 (hora argentina) frente a Filipinas. El objetivo será cerrar la etapa con puntaje ideal y mantener la confianza de cara a los cuartos de final, instancia que comenzará el lunes 1 de diciembre. El rival saldrá del Grupo B, que integran España, Tailandia, Colombia y Canadá.

En medio de un certamen inédito para el futsal femenino, la selección nacional no solo pelea por un título, sino que deja huella desde el primer día. Desde el debut con goleada, la consagración de D’Andrea como figura y el espíritu de un equipo que defiende como si fuera una final en cada jugada, el recorrido argentino se inscribe en una historia que recién comienza, pero que ya tiene páginas escritas con carácter.

El plantel argentino en el Mundial de Futsal Femenino de la FIFA 2025

Arqueras:

1. Trinidad D’Andrea (SECLA).

12. Silvina Espinazo (Racing Club).

Defensoras:

4. Lara Villalba (Ferro Carril Oeste).

Mediocampistas:

2. Macarena Espinoza (Ferro Carril Oeste).

3. Lucía Rossi (Ferro Carril Oeste).

5. Julia Dupuy (Penya Esplugues, España).

7. Luciana Natta (All Boys).

11. Agostina Chiesa (Racing Club).

Alas:

9. Ana Ontiveros (Estrela Futsal Cortegada, España).

10. Silvina Nava (Torreblanca Melilla CF, España).

Pívots:

6. Melina Quevedo (Racing Club).

8. Carina Núñez (Atlético Torcal, España).

14. Melany Orellana (SECLA).

Delantera:

13. Mailén Romero (AD Ceuta, España).

Entrenador: Nicolás Noriega.