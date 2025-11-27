La selección argentina de futsal femenino venció a Filipinas y avanza a cuartos con puntaje ideal

La Argentina finalizó la etapa de grupos del Mundial de Futsal Femenino con una nueva victoria: fue 5 a 1 ante la selección local, Filipinas, en el cierre del Grupo A. El equipo dirigido por Nicolás Noriega ganó sus tres partidos y enfrentará al segundo del Grupo B en los cuartos de final, el próximo lunes a las 7 de la mañana (hora argentina).

El conjunto argentino, con una rotación plena del equipo usualmente titular y sin la presencia de Silvina Nava, que cumplió la suspensión tras su expulsión en el segundo partido, ratificó su condición de líder del Grupo A con una sólida victoria. Dominó el encuentro desde el inicio y selló su invicto, tras los triunfos ante Marruecos (6-0) y Polonia (3-2).

El entrenador había anticipado que repartiría los minutos para preservar físicas y evitar nuevas sanciones. Así, la arquera Silvina “Toro” Espinazo fue titular en lugar de Trinidad D’Andrea, y completaron el quinteto inicial Lara Villalba, Macarena Espinoza, Lucía Rossi y Melina Quevedo. El resultado no tardó en llegar: antes de los siete minutos de juego, la Argentina ya ganaba 5 a 0.

Argentina goleó 5-1 a Filipinas por el Mundial de Futsal Femenino afaseleccion

El primer tanto llegó tras una recuperación en mitad de cancha de Villalba, que se despachó con un remate cruzado al ángulo. Luego, Mailén Romero definió tras una asistencia de Luciana Natta, que minutos después convirtió el tercero. El cuarto fue obra de Agostina Chiesa, con un zurdazo potente, y Quevedo completó la ráfaga con un penal tras una mano en el área filipina.

En el segundo tiempo, con el resultado resuelto, la Argentina reguló esfuerzos. El conjunto local logró descontar mediante Isabella Bandoja, tras una contra iniciada en un córner argentino. Pese a la pérdida de intensidad, el equipo nacional nunca vio comprometido el control del partido.

El plantel de futsal femenino junto al embajador argentino en Filipinas, Ricardo Luis Bocalandro, que presenció el último partido de fase de grupos Selección A

El seleccionado albiceleste completó así una primera fase notable, con 14 goles a favor y solo tres en contra. Además, mostró diferentes variantes de juego, rotación efectiva y una estructura sólida en todos los sectores de la cancha. El entrenador Noriega, que asumió el desafío de construir el proyecto femenino desde sus cimientos, no ocultó la satisfacción: “Yo sé que no se me nota, pero a mi manera lo estoy disfrutando muchísimo. Estar en cuartos era un sueño y vamos a seguir cumpliendo sueños”.

Desde el banco, Trinidad D’Andrea no dejó de alentar ni un minuto. La arquera figura excluyente ante Polonia, contó a LA NACION cómo palpitó este encuentro desde otro rol: “La verdad es que de afuera se vive con la misma intensidad que adentro, mucho nerviosismo. Pero sabiendo que las chicas iban a dejar todo para llevarnos la victoria”.

Las dos arqueras del futsal femenino, Silvina Espinazo y Trinidad D'Andrea @argentina

También se refirió al ambiente que rodea al torneo en Filipinas: “La verdad que mucho afuera no salimos, pero la gente es muy respetuosa y alegre”. Sobre lo que viene, D’Andrea evitó elegir rival: “La verdad que quien nos toque va a ser lo mismo. Hay que salir con la mentalidad ganadora que venimos teniendo, dando lo mejor para llevarnos la victoria”.

El primer torneo en la historia de la categoría, organizado por FIFA, se está jugando en Filipinas y participan del mismo las 16 mejores selecciones del mundo, las cuales están divididas en cuatro grupos con la misma cantidad de equipos. Las dos primeras de cada zona avanzarán a cuartos de final y luego se disputarán semifinales, tercer puesto y final. Cabe destacar que Argentina está jugando esta competencia por ser subcampeona de la Copa América.

El próximo compromiso será el lunes 1° de diciembre a las 7 (hora argentina), ante el segundo del Grupo B, que se definirá este viernes entre Tailandia y Colombia, ambas con tres puntos. El empate favorece a las asiáticas por diferencia de gol, mientras que España ya aseguró el primer lugar. Argentina buscará seguir haciendo historia.