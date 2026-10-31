¿Gana Boca o River? La predicción de un tarotista sobre el Superclásico

Este domingo 1 de noviembre, Boca Juniors y River Plate disputarán una nueva edición del Superclásico en La Bombonera. En este contexto, el tarotista Juan de Dios difundió un pronóstico sobre el resultado del encuentro a través de sus redes sociales, donde examinó las energías que rodean a ambos clubes para determinar un posible ganador.

El experto calificó el partido como un duelo duro y parejo para los dos planteles. Según el análisis de Juan de Dios en su cuenta de TikTok (@juandediosvidente), las cartas muestran un escenario de alta tensión: detectó signos de cansancio en el equipo xeneize, mientras que observó inestabilidad en el conjunto visitante. “Veo cansancio en el equipo de Boca y muy inestable a River”, afirmó.

El cansancio reciente de los jugadores de Boca hizo que varios sufran lesiones Cesar Heredia - Getty Images South America

La lectura del tarot sugirió inicialmente una paridad absoluta. Juan de Dios mencionó que el enfrentamiento resultará confuso y vaticinó que los ánimos de los hinchas permanecerán caldeados. Aunque las cartas indicaron la posibilidad de un empate, el tarotista se inclinó finalmente por una victoria del club de la Ribera. “Boca gana este partido”, sentenció. De esa manera, argumentó que las energías favorecen a Boca Juniors, pese a las dificultades mencionadas.

Boca volverá a festejar en el Superclásico, según el vidente Prensa Boca

El encuentro contará con formaciones cargadas de nombres relevantes. En el posible once titular de Boca aparecen Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco, Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Sebastián Villa o Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. Por el lado de River, el director técnico podría incluir a Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Tobías Andrada, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.

El Superclásico del Torneo Clausura comenzará a las 15:00 horas y será trasmitido por las señales de ESPN Premium y TNT Sports. Esta contienda deportiva paralizará a gran parte del país futbolero. Los seguidores esperan con expectativa el desenlace en el campo de juego.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA