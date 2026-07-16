Lionel Scaloni, tras la victoria de Argentina ante Inglaterra: “Yo no soy ningún mago, lo digo de corazón; acá son los jugadores los que juegan”

En una conferencia de prensa marcada por la emoción tras el triunfo ante Inglaterra que posicionó a la selección argentina en la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni se mostró conmovido y enfatizó en la fortaleza colectiva del equipo.

El entrenador, lejos de atribuirse méritos personales, fue tajante al definir su rol en el éxito del plantel: “Yo no soy ningún mago, lo digo de corazón. Acá son los jugadores los que juegan y nosotros intentamos hacer lo mejor posible con nuestros errores y virtudes”, sentenció.

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En la misma línea, agregó: “Creo que eso es el mérito de todos, que cada uno cumple su rol. El jugador es jugador y quiere jugar. Y cuando el entrenador toma una decisión, bueno, aunque no les guste, ellos saben que el entrenador la toma por el bien del equipo. Por delante siempre el equipo”.

El director técnico hizo una pausa reflexiva al ser consultado sobre el significado de este logro para los hinchas argentinos. “Que lo disfruten. A mí ya me pareció bárbaro que disfruten entrar en una semifinal, así que me parece bárbaro que disfruten estar en una final”, señaló Scaloni y reconoció que el grupo es difícil de explicar con palabras.

La selección venció a Inglaterra y aseguró su lugar en la final del Mundial 2026 PAUL ELLIS - AFP

Al analizar el desarrollo del encuentro, Scaloni admitió que el equipo alcanza su mejor versión cuando se siente contra las cuerdas. “Yo creo que este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad. Ahí vemos sangre y vamos hasta donde sea”, describió el entrenador.

Sobre las críticas externas y las dudas sobre el arbitraje, el técnico fue enfático al sostener que con la tecnología actual del VAR esas sospechas pierden sentido: “Esto de la ayuda va a seguir existiendo. A mí no me molesta. Hoy con el VAR es muy difícil que te ayuden. Es muy difícil.

En este sentido, el entrenador volvió a destacar el rendimiento del equipo: “Se me quiebra la voz, sinceramente, porque es una demostración de un montón de cosas. De grupo, de hermandad, de no dar una por perdida, de luchar hasta el final”.

Las declaraciones de Scaloni sobre la final ante España

Finalmente, Scaloni se refirió a la inminente final contra España y a su relación personal con Luis de la Fuente, actual técnico español: “Fue mi profesor en el curso de entrenador y tengo una particular relación con él. Es un gran equipo y ha llevado a cabo en su selección un trabajo de manera brillante” y pese al respeto mutuo, dejó clara su postura: “Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles”,

“Va a ser un lindo partido de fútbol, ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país”, concluyó.