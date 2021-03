Germán Burgos y un blooper en su presentación en Newell’s: dijo “esto es Europa” y se cayó un banner

Comenzó el ciclo de Germán Burgos como entrenador de Newell’s. En su primera experiencia como DT en el país, luego de pasar 10 años como ayudante de Diego Simeone en Atlético de Madrid, el exarquero llegó el pasado martes a Ezeiza, viajó a Rosario, se hisopó, recibió un permiso para poder dirigir desde ese mismo día al equipo en el Centro Griffa y recién este mediodía tuvo su presentación oficial. Y la conferencia de prensa dejó un blooper inolvidable que rápidamente se volvió viral en las redes sociales: mientras elogiaba el predio de la Lepra y lo comparaba con el continente europeo, el banner publicitario se voló.

“A nosotros nos van a ver sonreír después de ganar. Eso seguro. Porque nosotros hemos preparado el equipo para...”, dijo Burgos ante la consulta de un periodista de ESPN y, mientras respondía, el cartel que estaba a sus espaldas se cayó muy cerca suyo, sin impactarlo. “Tranquilos, no me va a pasar nada, es lo mismo que los mosquitos”, dijo el DT, distendido, mientras empleados del club lo acomodaban ante un viento que no dejaba de molestar. El Mono pidió que le repitieran la pregunta tras la situación y explicó: “Hablé con los jugadores vía Zoom desde España y les recalqué a los jugadores que estos partidos hay que vivirlos como finales. El viernes de nuestro equipo van a ver la impronta para jugar una final”.

"Tranquilo no me va a pasar nada, es lo mismo que un mosquito..." 😂



El momento de la conferencia se volvió viral en cuestión de minutos en las redes sociales ya que, previamente, el Mono había destacado que las instalaciones del club rosarino no tenían nada que envidiar a las de un club europeo. “El predio que tiene Newells es Europa. Tiene instalaciones increíbles y jugadores de muchísima experiencia. Por lo futbolístico, entiendo que Newell’s estaba muy largo y ancho el equipo. Había que trabajar rápidamente y adaptar un sistema táctico que pueda competir. Soy un apasionado de la táctica y estrategia y quiero corregir las cosas que no me gustaron”, destacó Burgos.

El flamante DT del club rojinegro llegó al país el martes a la mañana desde España y esa misma tarde dirigió su primera práctica en el predio de Bella Vista. Enseguida, ordenó dos entrenamientos en doble turno en los primeros días de trabajo. Y su primera decisión fue conformar un equipo con tintes ofensivo para recibir a Unión por la Zona B de la Copa de la Liga Profesional con un esquema de 4-3-3, según lo realizado en las prácticas. ¿El posible once titular? Alan Aguerre; Manuel Capasso, Cristian Lema, Jonathan Cabral y Franco Negri; Pablo Pérez, Juan Sforza y Maximiliano Rodríguez; Jonatan Cristaldo, Ignacio Scocco y Justo Giani.

“Tenemos que tomar cada partido como si fuesen finales. Todo lo que ha hecho esta institución durante su historia tiene posicionamientos mentales y físicos. Hoy el equipo debe demostrar que puede ganar. Acá vengo a jugar todas finales”, dijo Burgos. “Los partidos no pueden ser un entrenamiento con camisetas. Tenemos que romper con esa idea. Uno tiene que valerse por si mismo. Todos lo que tengan el escudo de esta institución van a poder tener la oportunidad. Todos somos Newell’s. La recepción del plantel fue muy buena. Estoy feliz de haber vuelto al país. Esas sensaciones se van trasladando de una persona a otra. Es como la valentía que se contagia más rápida que el miedo”.

Burgos, flamante DT de Newell's: será su primera experiencia en el país PRENSA NEWELL'S

A los 51 años, el Mono dará un cambio radical en su carrera. Después de su retiro como futbolista en 2004 tras una exitosa carrera en Ferro, River, Mallorca, Atlético de Madrid y la selección argentina, solo tuvo una corta experiencia en 2010 como entrenador en Real Carabanchel, un histórico club de Madrid al que ascendió a la categoría Regional Preferente desde la Primera Regional. Luego, en 2011 se sumó como ayudante de campo de Diego Simeone en su paso por Racing y desde diciembre de 2011 hasta agosto de 2020 fue el primer ayudante del Cholo para revolucionar la historia de Atlético de Madrid.

El contrato con el club del Parque Independencia se firmó hasta el 31 diciembre próximo, con opción a una renovación que dependerá de las elecciones que se realizarán a fines de este año en la entidad rosarina. Burgos ya trabaja acompañado por su ayudante Armando de la Morena (43 años), quien durante casi dos décadas se desempeño también en el Colchonero. Además, el preparador físico es Ángel Puebla (54), con una extensa trayectoria en Real Madrid con Vicente del Bosque y en Valladolid junto a Rafael Benítez, y el entrenador de arqueros es César Jaime.

