119° VISA Open de Argentina: once jugadores nacionales a la caza del título y del pasaje al Open Británico
El Jockey Club de San Isidro recibe por segundo año consecutivo al Abierto, que desde hace tres años forma parte del Korn Ferry, antesala del PGA Tour
Es el 119° VISA Open de Argentina o, simplemente, “El Abierto”. Los amantes del golf de nuestro país cuentan desde este jueves con la máxima cita local de este deporte, que se disputará en el Jockey Club de San Isidro y que por tercera vez forma parte del Korn Ferry, el circuito que antecede al PGA Tour. Más allá del honor de obtener el trofeo, el torneo le dará al campeón el pase automático al Open Británico, que se realizará en Royal Birkdale, Inglaterra, entre el 16 y el 19 de julio; un incentivo gigantesco para todos los jugadores y una oportunidad que puede catapultar carreras.
Los tiempos cambiaron. A diferencia de lo que ocurrió tradicionalmente en este campeonato, cuando los argentinos eran mayoría y siempre había un puñado de favoritos entre los nuestros, la legión local deberá abrirse paso ahora dentro de un field de jugadores extranjeros de altísimo nivel. De hecho, entre los 156 jugadores hay 19 países representados, además de Argentina: Alemania, Australia, Canadá, China, Chile, Corea del Sur, Dinamarca, Escocia, Estados Unidos, Francia, India, Inglaterra, Islas Caimán, Japón, México, Nueva Zelanda, República Checa, Sudáfrica y Tailandia.
Este listado incluye a 14 ganadores del PGA Tour, que totalizan 23 victorias. El máximo ganador entre ellos es el veterano Jonathan Byrd, con cinco triunfos. Además, la nómina abarca a 54 jugadores que acaparan 77 victorias en el Korn Ferry Tour y los que más festejaron en este ítem son Ben Kohles y Robby Shelton, con cuatro triunfos cada uno. Para dar una idea de la dificultad desde que aterrizó aquí el KFT, los dos últimos campeones del Abierto fueron norteamericanos: Mason Andersen (2024) y Justin Suh (2025), que dirán presente otra vez en el certamen.
Ángel Cabrera, el doble campeón de majors que renació en el circuito de veteranos después de su período oscuro en la cárcel, tenía una invitación directa por parte de la Asociación Argentina de Golf. Sin embargo, el Pato le dio prioridad al PGA Tour Champions, ya que se le vienen cinco compromisos consecutivos en ese calendario para golfistas veteranos. También iba a ser interesante observar a otro cordobés, el amateur Mateo Pulcini, pero prefirió formar parte de un torneo de aficionados en México, finalmente suspendido debido a la violencia por el narcotráfico. Así, al último ganador del LAAC no le quedó margen para jugar la clasificación para el Abierto y su casillero de competencias de la semana le quedó vacío.
De esta manera, serán 11 los argentinos que buscarán apoderarse del séptimo torneo abierto más antiguo del mundo: Tommy Cocha, Martín Contini, Jorge Fernández Valdés, Maximiliano Godoy, Fabián Gómez, Nelson Ledesma, Vicente Marzilio, Marcos Montenegro, Augusto Núñez, Franco Romero y Segundo Oliva Pinto, este último el único amateur del certamen. Con solo superar el corte, el cordobés se quedará con la Copa Pereyra Iraola, que recompensa a los aficionados.
El Jockey Club de San Isidro, diseñado por Alister MacKenzie, celebrará su vigésima ocasión como anfitrión. “La cancha está en excelentes condiciones. El clima de los últimos meses nos ha ayudado mucho para preparar el campo de la mejor forma y hemos realizado un trabajo enorme para dejar a La Colorada del Jockey a la altura de este evento”, sostuvo Carlos Eduardo Echagüe, Secretario de la Comisión Interior del club anfitrión. El par 70 de 6836 yardas promete ser tan desafiante como lo indica su historia.
Miguel Leeson, Director Ejecutivo de la AAG, indicó: “Este campeonato tiene todo para que la gente pueda disfrutar de todo lo que ofrece, además del golf. En el village del Jockey pueden encontrar las carpas de todos los sponsors, los food trucks y el tradicional Family Golf el sábado y domingo. Por otro lado, seguimos apostando al streaming en vivo del campeonato”.
El torneo contará con transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Golf y por TyC Sports Play. El streaming abarcará las últimas tres horas de juego, con cobertura de los hoyos 15 al 18, tanto el sábado como el domingo.
