119° VISA Open de Argentina: Segundo Oliva Pinto está 5° y jugará sin presión en el combate final

Más allá de cómo cierre el torneo, lo que viene haciendo Segundo Oliva Pinto en el 119° VISA Open de Argentina es para el aplauso. Es el único amateur del Abierto, por lejos el mejor de los cinco locales que superaron el corte y, si se anima en los últimos 18 hoyos, no sorprendería como un respetable candidato al combate final por el título, este domingo.

De pronto, como en un efecto contagio, el boca a boca se desparramó rápido en el Jockey Club de San Isidro al compás de los continuos aciertos del cordobés. Sucedió que después del bogey en el hoyo 3, encadenó cuatro birdies consecutivos bajo el aliento de su gente, su combustible emocional para hacerse valer entre los profesionales. Para ponerle un broche a la tercera vuelta, sumó otros birdies en el 15 y 16 para un score en el día de 64 (-6), que lo coloca en el quinto puesto y a cuatro golpes de los dos punteros, el surcoreano S. Y. Noh y el norteamericano Alistair Docherty, que también anotaron 64 impactos en el “moving day”. A propósito del tradicional reordenamiento de posiciones del sábado, Oliva Pinto ascendió 18 lugares y vibra con esta experiencia que nunca olvidará.

Segundo Oliva Pinto exhibió un formidable aplomo en la tercera vuelta y ya subió al 5° lugar ENRIQUE BERARDI ROSARIO ARGENT

“Sí, claro que empuja mucho la gente, se pudo ver con los aplausos que recibí con el putt del hoyo 16. Cada vez que hago un tiro los veo, me parece algo muy bueno que hayan venido, hicieron un esfuerzo enorme para venir hasta acá. ¿Cuál está siendo la clave? Mantener la calma y la concentración", comentó Oliva Pinto, un continuo animador del LAAC que ahora le va tomando el gusto al Abierto, deprendiéndose de los pergaminos de muchos extranjeros.

El Korn Ferry, circuito que cobija a este certamen, es una ocasión única para los participantes: al final de la temporada repartirá 20 tarjetas para el PGA Tour. Por lo pronto, Oliva Pinto ya se aseguró la Copa Pereyra Iraola que se le otorga al amateur más destacado e intentará presionar desde atrás liberado de cualquier exigencia externa.

Segundo Oliva Pinto se dio un tiempo para compartir con la gente, después de otra gran vuelta: 64 golpes (-6) y a tres de los líderes

Sin ataduras, a la sombra de los reales favoritos, el graduado de la Universidad de Arkansas se refirió a la contienda definitiva: “No hay que escuchar mucho ruido. Trataré de hacer más de lo bueno y después corregiré, porque ninguna vuelta es igual”. Este domingo en la última ronda tiene la salida programada para la 13.20 y compartirá la jornada con Ben Kohles.

A dos golpes de Oliva, el otro latino destacado es el también cordobés Jorge Fernández Valdés. El campeón de este certamen en 2021 presentó una tarjeta de 63 (-7), que resultó la mejor del sábado. Jorgito ascendió como un cohete en San Isidro, porque esa vuelta de ocho birdies y un solo bogey lo llevaron a un total de -11, para subir 51 posiciones y avanzar hasta el 12° escalón, en un torneo en el que había superado con lo justo el corte clasificatorio.

El festejo de Jorge Fernández Valdés, que brilló en la tercera vuelta del 119° VISA Open ENRIQUE BERARDI ROSARIO ARGENT

“Si pegás los tiros que son y no te volvés loco, acá podés tener bastantes oportunidades. Hay dos pares cinco que son para aprovechar. A veces uno cree que la tiene fácil y se complica. Hay que pensar cada tiro, cada drive, cada bandera de la cancha es distinta. La verdad que es muy divertido”, se entusiasmó Fernández Valdés, que en julio de 2022 contó con el privilegio de jugar en St. Andrews gracias a su victoria en el Abierto y desea volver al major más tradicional de la temporada.

Mientras tanto, la pelea en lo más alto reúne al coreano Seung-yul Noh, un excampeón del PGA Tour de 34 años, y el estadounidense Alistair Docherty, quien a sus 31 años juega su cuarta temporada en el Korn Ferry Tour. En el inicio de la tercera vuelta había un empate de siete jugadores en el liderazgo, pero ambos lograron separarse del resto con un total de 17 bajo par y un total de 193. A tres golpes de distancia, el tercer lugar se lo reparten el tailandés Phichaksn Maichon, otro que hizo 64, y el estadounidense Shad Tuten, que anotó 67 golpes. Llega el momento de la definición.