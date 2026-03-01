Alistair Docherty se quedó con el 119° VISA Open y ratificó el dominio extranjero en el Jockey Club de San Isidro

La ilusión de Segundo Oliva Pinto de pelear hasta el final del 119° VISA Open se diluyó pronto en la jornada de domingo. Aún así, la actuación del amateur cordobés (el único aficionado entre los 156 jugadores) resultó formidable: se ubicó como el mejor de los once argentinos participantes y terminó séptimo, a seis del ganador, el norteamericano Alistair Docherty, que con una vuelta final de 65 golpes (-5) y un total de 258 (-22), se apoderó no solo del título del Abierto, sino también del pase automático para jugar este año en el British Open, que se disputará en Royal Birkdale, Inglaterra.

A champion for the first time on the Korn Ferry Tour 🏆



Alistair Docherty is the winner of the 119th Visa Argentina Open. pic.twitter.com/mq72jwR98o — Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) March 1, 2026

El mérito de Docherty es doble, porque se impuso de punta a punta; siempre fue co-líder con otros extranjeros con el transcurso de las rondas. Ahora, da un salto de calidad y se le abren nuevas oportunidades en el calendario, camino al PGA Tour, el gran objetivo de los miembros del Korn Ferry a la caza de la tarjeta.

En tanto, a Segundo Oliva Pinto le faltó el ritmo que sí tuvo en las rondas anteriores: una última vuelta de 67 (-3) fue insuficiente para seguir el paso de los profesionales, mucho más experimentados que él, en un circuito superexigente como el Korn Ferry. Aún así, el graduado de la Universidad de Arkansas, de 26 años, se lleva una vivencia deportiva fundamental para su futuro golfístico.

A long time coming!



Alistair Docherty can call himself a champion! 🏆 pic.twitter.com/szEAKeuEzE — Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) March 1, 2026

Quién es el campeón, Alistair Docherty, de 31 años

Empató en la punta del torneo durante los primeros 54 hoyos de juego y remató el certamen con un birdie final en el hoyo 18.

Juega el VISA Open de Argentina presentado por Macro por segundo año consecutivo. El año anterior empató el puesto 16 en su debut en el Jockey Club.

Hasta antes de este título era el actual No. 10 de la Lista de Puntos del Korn Ferry Tour gracias a un empate por el segundo lugar en el segundo torneo de la temporada en The Abaco Club en las Bahamas. En los otros tres torneos que disputó falló el corte.

En 2025 terminó la temporada como No. 50 en la Lista de Puntos para mantener estatus completo en el Korn Ferry Tour.

En 2024 quedó agónicamente fuera de los entonces top 30 que ascendían al PGA TOUR (hoy en día ascienden los top 20) al finalizar No. 32 en la Lista de Puntos.

Tiene ocho top 10 en 81 torneos disputados en su carrera en el Korn Ferry Tour, donde sus mejores resultados han sido dos segundos lugares.

Jugó golf universitario en Chico State (California State University-Chico), una institución que pertenece a la Division II de la NCAA.

Tiene 31 años y juega como profesional desde 2016.

Es originario de Vancouver, Washington, EE.UU.

Noticia en desarrollo