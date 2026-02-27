Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
VISA Open de Argentina: hay un amateur que sueña en el mundo de los profesionales
Segundo Oliva Pinto marcha a cuatro golpes de siete punteros extranjeros; es el único aficionado del Abierto y el mejor de los argentinos en el Jockey Club
Vaya paradoja la de los jugadores locales en el 119° VISA Open de Argentina: de los once golfistas criollos, el más encumbrado tras la segunda ronda en el Jockey Club es un amateur. Se trata de Segundo Oliva Pinto, que este viernes anotó 65 golpes (-5) y, con un total de 133 (-7), se ubica en el puesto 23°. Arriba lideran siete extranjeros, uno más que el día inicial: con -11 aparecen los norteamericanos Alistair Docherty, Shad Tuten, Chris Korte, Jackson Van Paris, Hunter Eichhorn, el escocés Russel Knox y el surcoreano S. Y. Noh.
El cordobés Oliva Pinto, que animó hasta la última ronda en el Latin America Amateur Championship (LAAC) que se disputó en enero pasado en Lima, ya alza un trofeo con anticipación a la ceremonia del domingo. ¿Cómo es esto? Al ser el único aficionado entre los 156 participantes (con el requisito de haber superado el corte clasificatorio), se aseguró la Copa Pereyra Iraola, la tradicional distinción para el mejor amateur del Abierto. Son todas buenas noticias para Oliva Pinto, ya que logró entrar en la cita de San Isidro al emplear 10 golpes bajo el par en la clasificación del lunes y, ahora, se permite fantasear con pelear la punta del VISA Open, a cuatro golpes de distancia con 36 hoyos por jugar.
Lo bueno para el jugador de 26 años y que finalizó sus estudios jugando para la Universidad de Arkansas es que no tiene presión alguna y ya demostró sobradamente que está a la altura de sus compatriotas. Apenas se equivocó con un doble bogey en el hoyo 1 de la primera vuelta y luego tuvo un andar impecable, libre de bogeys tanto el jueves como el viernes. “Sí, excepto por ese doble en el que la tiré al búnker y la pelota quedó medio muerta, estoy jugando muy prolijo, buscando líneas correctas para el drive y aprovechando idealmente la porción ancha del campo. Vengo acelerando cuando tengo que acelerar y frenando cuando corresponde. Siento que estoy teniendo una buena percepción de cuando son mis momentos”, señaló.
A Segundo lo emociona su condición de aficionado, en medio de un field copado por profesionales: “Es increíble, tengo muchísima familia acá, varios amigos que van alentando y creo que está bueno ser amateur desde ese punto de vista, porque sos más de la gente. Además, todos los aficionados están viendo el torneo y por ahí se ven representados un poco mejor”, expresó el jugador formado en Alta Gracia GC, con un facilidad asombrosa incluso para otros deportes.
El otro argentino que se mantiene a tiro es Vicente Marzilio, también animador en su momento del LAAC y con apenas un año como profesional. El jugador de 24 años y egresado de Texas Tech University acumula un total de -6, tras un giro de 65 (-5), y figura 39°. “El objetivo es poner la pelota en juego desde el tee y, de ahí, jugar las banderas como se debe. Y después, si entra, entra y si no hace ir a hacer par. Acá los pares son buenos”.
Para que un amateur forme parte de un torneo del Korn Ferry, la antesala del PGA Tour, lo puede hacer a través de las clasificaciones, como consiguió Oliva Pinto. Pero también, existen siempre cuatro cupos libres, sin restricciones, que pueden ser utilizados por aficionados o profesionales, según el destino de las invitaciones. Y no es un milagro que un amateur pueda festejar en este prestigioso circuito; hay tres antecedentes: Harris English (2011 Nationwide Children’s Hospital Championship), Russell Henley (2011 Stadion Classic at UGA) y Daniel Summerhays (2007 Nationwide Children’s Hospital Championship). Todos, después, tuvieron éxito en el PGA Tour.
Finalmente, entre los once argentinos, solo superaron el corte cinco. Además de Oliva Pinto y Marzilio lo hicieron Fabián Gómez (50°, con -5), y Jorge Fernández Valdés y Martín Contini, ambos justo en el límite del corte clasificatorio (63°, con -4).
Quiénes son los colíderes:
- Alistair Docherty (31 años, de Vancouver, Washington, EE.UU.). Juega el VISA Open de Argentina por segundo año consecutivo. En 2025 empató el puesto 16 en su debut en este evento aquí en el Jockey Club.
- Shad Tuten (33 años, de Aiken, Carolina del Sur, EE.UU.). Solo hizo un bogey en los primeros 36 hoyos (en su tercer hoyo de la primera ronda). Está jugando este certamen en el Jockey Club por cuarta ocasión. El año pasado empató el puesto 53 luego de fallar el corte en sus primeras dos visitas, en 2017 y 2019.
T70— Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) February 27, 2026
CUT
T63
T65
T1
Bogey-free round and T1 in Argentina for @shadprogolf! pic.twitter.com/isgDz25Fjc
- Chris Korte (29 años, de Littleton, Colorado, EE.UU.). Profesional desde 2018, es por primera vez miembro del Korn Ferry Tour. Dado su estatus condicional, necesita un buen resultado con miras al reordenamiento de jugadores que sucederá tras el torneo de Chile. En su única visita previa al Jockey Club falló el corte de este evento en 2019.
- S.Y. Noh (34 años, de Seúl, Corea del Sur). Tiene una victoria (Zurich Classic of New Orleans 2014) en 244 torneos jugados en el PGA Tour. También ganó en el Korn Ferry Tour (Nationwide Children’s Hospital Championship 2013), donde ha disputado 57 torneos.
- Russell Knox (40 años, de Inverness, Escocia). Es el más veterano entre los colíderes. Tiene dos victorias en 319 torneos jugados en el PGA TOUR. Se impuso en el WGC-HSBC Championship en 2015 en China y el Travelers Championship en 2016.
- Jackson Van Paris (22 años, de Pinehurst, Carolina del Norte, Estados Unidos). Es el más joven entre los colíderes. Se hizo profesional el año anterior tras finalizar quinto en el ranking de PGA TOUR University. Tuvo una sobresaliente carrera como amateur, en la que llegó a ser No. 6 del Ranking Mundial Amateur (WAGR).
- Hunter Eichhorn (27 años, de Carney, Michigan, EE.UU.). Aseguró su tarjeta del Korn Ferry Tour por primera vez al ganar uno de los eventos de la segunda etapa del Q-School del PGA TOUR a finales del año anterior. Inició la temporada con dos top 10 y cuatro cortes superados.
