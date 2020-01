Abel Gallegos, formado en Las Mulitas Golf Club y que tiene un golf desprejuiciado en México Crédito: Enrique Berardi / LAAC

PLAYA DEL CARMEN.- Jura que juega al golf para divertirse; apela a la parte más lúdica de este deporte. Cuando hace un chiste, sus ojos se achinan y sus cachetes empiezan a ponerse colorados. Nadie puede negar que Abel Gallegos es un golfista puramente amateur. Pero con apenas 17 años -cumple 18 el mes próximo- viene demostrando sus habilidades con el aplomo de un experimentado.

El chico oriundo de Veinticinco de Mayo, formado en Las Mulitas Golf Club, sorprende en el Latin America Amateur Championship al figurar tercero tras la segunda vuelta, con un score de 70 golpes (-1) y un total de 143 (+1). Figura a 4 del colombiano José Vega, al que nadie pudo seguirle el ritmo. Este representante de la firma Trackman, un monitor de lanzamiento de pelota muy utilizado por los profesionales, firmó 65 golpes (-6) y acumula 139 (-3). Estuvo libre de bogeys y mira a todos desde arriba.

Al margen del sólido andar del puntero de 26 años, el impacto lo dio el chico Gallegos, que ya le dio una negativa anticipada a cursar en una universidad de Estados Unidos y prefiere seguir de largo cuando le recomiendan estudiar inglés. Por lo pronto, está enfocado en llevarse este LAAC y conseguir el sueño de llegar al Masters y al Open. Sería el argentino más joven en formar parte de estos dos majors en la historia. Hasta ahora, solo hace travesuras en un campo que no perdona con sus manglares y lagunas, en donde una iguana es capaz de visitar un green sin aviso.

"Estoy todavía más contento que el primer día por el resultado, pero sigo divirtiéndome", contó el Gordo, que describió: "Pegué muy bien desde el tee, que en esta cancha es clave, y quedé muy conforme. Creo que la seguridad que siento en este torneo pasa por la confianza. Cuando confío en mí es impresionante cómo empiezo a jugar bien. Solo me desenfoco un poco cuando cometo algunas macanas".

El águila que logró en el hoyo 13 significó su punto más alto de la segunda ronda: "Llegó en un momento bueno después de los bogeys en el 11 y en el 12. Me había alejado un poco de la punta y ese águila calmó un poco las aguas".

José Vega, el colombiano que fue imparable en la segunda vuelta del LAAC Crédito: Enrique Berardi / LAAC

Este sábado, Gallegos formará parte del penúltimo grupo del LAAC: saldrá a las 11.02 de nuestro país y varias miradas estarán puestas en él, como cuando superó el corte en el último VISA Open, en el Jockey Club, y empezaba a dar que hablar entre los profesionales de aquel Abierto y el público. "Va a ser mucho más lindo, con más cámaras, pero ya en estos últimos 18 hoyos me filmaron bastante. Sin embargo, no pensé en eso y me dediqué a jugar".

Además de Gallegos, hay otros argentinos en busca de la cima. Segundo Oliva Pinto, Horacio Carbonetti y Andrés Schonbaum figuran séptimos y totalizaron 146 (+4), pero resultó notable el envión de este último, que consiguió 5 birdies en los últimos siete hoyos para cerrar con 69 (-2). "Es difícil confiar en la línea desde el tee, ya que hay una línea muy delgada entre quedar en el fairway o meterte en la jungla. El segundo golpe se puede fallar al green, pero tenés que comprometerte con el tiro y pegar. No hay mucho más que puedas hacer; es confiar en tu decisión", explicó Schonbaum, originario de Alta Gracia.

De esta forma, cuatro argentinos figuran en el top ten, mientras que Jesús Montenegro (149, +7) y Mateo Fernández de Oliveira (150, +8) también superaron el corte. De los ocho, solo quedaron eliminados Germán Tagle (160, +18) y Juan Ignacio De Giácomi (163, +21).