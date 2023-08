escuchar

Alejandro Tosti no es una promesa del golf argentino: es una realidad. Desde amateur ya se exhibió como un talento diferente, un jugador con recursos técnicos y mentalidad superiores a los que marcaba su edad. Ya en el profesionalismo, no tardó en brillar. Y hace unas semanas dio un paso gigantesco en su carrera: se consagró en Omaha, por la gira del Korn Ferry, con lo que se aseguró la tarjeta para el PGA Tour en 2024. A los 27 años, consiguió un objetivo que lo coloca en una posición inmejorable para potenciar su crecimiento deportivo y asomarse a la elite. Sin embargo, su salto cualitativo está en peligro: hace unos días fue suspendido en el circuito debido a cuestiones disciplinarias, una sanción por tiempo indeterminado de la que la entidad no ofreció detalles, pero que no tienen que ver con trampas en la anotación de las tarjetas, sino con sus malos comportamientos a lo largo de varios torneos.

El sitio de golf MondayQ, que sigue a jugadores con futuro en su camino rumbo al PGA Tour, publicó una nota con numerosos detalles respecto de las inconductas del jugador surgido del club Mitre de Pérez, que en mayo de 2015 sufrió una encefalitis tras un virus que le subió por los nervios de la boca al cerebro. Contactado por LA NACION, Tosti no desmintió ni reafirmó los hechos que se enumeran en MondayQ; solo se limitó a decir respecto de la suspensión oficial: “Lamentablemente no puedo otorgar más información de la que se conoce”. Y también, dejó un mensaje en su intento de recapacitar sobre lo sucedido: “Aprendiendo lecciones para llegar de la mejor manera”.

Alejandro Tosti se consagró en Omaha, Nebraska, en un torneo del Korn Ferry Tour; los números le hacen un guiño para jugar en el PGA Tour en 2024, pero su logro podría estar en peligro David Berding - Getty Images North America

El rosarino, que ocupa el 4° lugar en la carrera por puntos del Korn Ferry, fue suspendido el viernes por la mañana, un día después de arrancar con 67 golpes en el Albertsons Boise Open, en Idaho. En un principio, quienes comandan la gira dijeron que Tosti se había “retirado”, pero después la situación derivó en una suspensión oficial sin plazo establecido. El castigo, altamente inusual en el mundo del PGA Tour, fue el resultado de múltiples incidentes reportados, que tuvieron su último capítulo después de un arrebato lleno de insultos el jueves, en el último hoyo del día de su grupo.

La crónica del periodista norteamericano Ryan French en MondayQ está llena de matices. Cuenta que el incidente más reciente de Tosti se produjo después de un atasco en el par 4 del hoyo 9, en Hillcrest Country Club. Se dio luego de que su compañero de juego, Kyle Westmoreland, desviara su golpe de salida a los árboles y se tomara un tiempo para jugar su siguiente tiro. Relatan varias personas, incluidos fanáticos y voluntarios, que Tosti “explotó”, lanzando una serie de improperios durante el período en que Westmoreland tardó en ejecutar su segundo golpe. La escena ocurrió ante competidores, voluntarios y numerosos aficionados que denunciaron el incidente al tour. Uno de los colaboradores del torneo describió el estallido como “realmente vergonzoso”. Westmoreland declinó hacer comentarios y se limitó a decir: “Es un gran jugador y espero que aprenda de esto”. Después de la vuelta, los funcionarios del Korn Ferry se acercaron a Tosti y lo sacaron del torneo antes de su horario de salida del viernes por la mañana.

Alejandro Tosti, uno de los últimos talentos surgidos de la cantera argentina

La semana anterior, en Nueva Jersey, los dirigentes de la gira fueron informados de varios casos de su mal comportamiento. En distintos hoyos, voluntarios y espectadores informaron que Tosti maldijo a su caddie de la semana, Ray Yoel, después de una lectura errónea en un putt. Los insultos fueron lo suficientemente fuertes como para ser escuchados por la gente que estaba parada junto al green. También le dijo a Yoel que “se callara” varias veces después de realizar un tiro.

Luego de otro conflicto que protagonizó en la segunda jornada, el argentino fue convocado a una reunión con los responsables del Korn Ferry, según describe MondayQ. En el hoyo 11, un par 3, ejecutó un mal tiro. De acuerdo con Yoel, Tosti dejó caer su palo y lo pateó. “El hierro hizo un boom”, graficó el caddie, e impactó accidentalmente en uno de los marcadores de tee con tanta fuerza que salió rodando de la caja. Tim Widing, que estaba jugando con Tosti, explicó que no vio el instante de la patada al palo, pero sí escuchó el ruido. Yoel reemplazó el marcador del tee y notó que “solo tenía una pequeña abolladura”. Tosti pidió disculpas a Widing y al otro jugador del grupo, Pontus Nyholm.

A mediados de julio, el Korn Ferry Tour organizó el torneo The Ascendant en el TPC Colorado, donde se produjo otro incidente después de que Tosti y su compañero de juego llegaran el tee de salida del hoyo 3, un accesible par 4, durante la tercera vuelta. En las dos primeras rondas, el grupo de adelante, que jugaba en el green, permitió a los del tee pegar primero para acelerar el juego. El sábado, sin embargo, los golfistas jugaban de a dos y la pareja formada por Widing y Ryan McCormick decidió completar el hoyo sin darle paso a Tosti y a su compañero de juego. Cuando Tosti alcanzó el tee de salida, frente a la imposibilidad de volver a adelantarse, esgrimió en voz alta varios insultos para quejarse. Los fanáticos y voluntarios que rodeaban esa salida y numerosas personas informaron sobre otro “brote de furia” del jugador de Mitre de Pérez.

Alejandro Tosti en julio pasado, en Wichita, Kansas: en el aspecto deportivo logró muchos resultados valiosos, tanto en el PGA Tour Latinoamérica como en el Korn Ferry MIKE MULHOLLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Después de que el green se despejó, Tosti pegó su golpe de salida y, cuando la pelota estaba en el aire, soltó otro insulto dirigido a la pareja de enfrente. Tres hoyos más tarde, en otro par 4, se produjo el mismo escenario: Widing y McCormick estaban a punto de embocar cuando Tosti llegó al tee. De nuevo, Tosti silbó fuerte y utilizó malas palabras en forma de protesta. El oficial de reglas de Korn Ferry, Jim Duncan, estaba cerca del green. Widing, que escuchó los silbidos, miró hacia el tee y comentó que Duncan lo calmó diciendo: “Yo me encargaré de esto”.

Según varias personas cerca del área del tee de salida, cuando Duncan se acercó, Tosti le gritó, utilizando varios insultos. Los dos estuvieron durante unos minutos cara a cara antes de separarse. En referencia al ritmo de juego, se escuchó a Duncan decir: “Sabemos dónde está cada grupo; lo manejaremos”. Y Tosti respondió -quizás en forma irónica-: “Olvidé que dirigís en el Tour”. Según los jugadores y caddies con los que habló el periodista de MondayQ, hubo muchos casos de altercados verbales entre Tosti y los encargados de reglas; la mayoría informó que los argumentos estuvieron llenos de palabras subidas de tono, incluido un incidente en el que le espetó “Morite” a un funcionario de reglas.

Un golfista que jugó con Tosti en un certamen en Illinois le confesó al periodista French: “Golpeó todos los aspersores que vio. Yo esperaba que uno explotara”. Un veterano del PGA Tour agregó: “Es agotador jugar con él”. Otras transgresiones incluyeron casi haber golpeado al caddie de un compañero de juego con una pelota, después de impactarla al estilo béisbol con ira. Y a punto estuvo de volcar una mesa al anotar la tarjeta en la cabina de scoring, después de completar los 18 hoyos.

El festejo "selfie" de Alejandro Tosti en el Abierto del Centro de 2022

La acción disciplinaria le sigue a una temporada en el PGA Tour Latinoamérica que incluyó un abanico de incidentes similares a los del Korn Ferry. Un funcionario del PGA Tour le confió a un jugador: “Podemos escribir un libro sobre él”. La temporada latinoamericana concluyó con una ceremonia de tarjetas donde, según varios jugadores y patrocinadores en el acto, Tosti lanzó numerosos “fuck” invocando a los Estados Unidos, incluso cuando se anunció a un estadounidense.

French escribe: “Hablé con varias personas que dijeron que Tosti es educado y extrovertido fuera de la cancha. Josh Franklin, director del torneo de los certámenes del KFT en Bahamas, aseguró: ‘No tuvimos más que experiencias positivas con él en Bahamas´. Otros se hicieron eco de este sentimiento, incluida una familia anfitriona, que dijo que Tosti preparó una comida para el grupo. Varios jugadores mencionaron lo talentoso que es Tosti y por qué esa característica hace que su comportamiento sea mucho más frustrante. ‘Puede hacer cualquier cosa con la pelota y ha tenido un año increíble´, dijo un jugador. ‘El tipo tiene la capacidad de ser una estrella´'”.

Según se reporta, el comportamiento de Tosti en la cancha se transformó en un problema tal que el Tour tomó la inusual decisión de suspenderlo inmediatamente. Varios miembros del PGA Tour y periodistas de golf veteranos no recuerdan que un jugador haya sido retirado de un torneo antes de su conclusión únicamente por mala conducta. Sobre la base de sanciones anteriores por indisciplina, se cree que su suspensión será por el resto de la temporada del Korn Ferry, aunque debido a que el Tour no anuncia acciones disciplinarias, se desconoce la duración de la suspensión. Según el manager de un miembro de KFT, Tosti puede apelar la pena si decide seguir esa ruta, y con dos semanas de descanso antes del próximo campeonato, la apelación podría ser escuchada antes de que el circuito se reanude en Nashville. En cualquier caso, todo conforma una mala noticia para el golf argentino.