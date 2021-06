Bajo el par: Fabián Gómez pisó firme y aprobó su primer examen en el US Open

Un score bajo el par en la primera vuelta de un US Open significa un gran alivio y un envión clave para lo que vendrá. Se trata de un major que no perdona y es capaz de darle un mazazo a cualquier golfista ya desde el primer día, para dejarlo sin chance alguna de superar el corte. Normalmente quita más de lo que da y cada hoyo es un tortuoso desafío, en el que conseguir el par es una muy buena recompensa. En estas condiciones, Fabián Gómez gozó de un gran comienzo en la cancha de Torrey Pines, en San Diego, California: el total de 70 golpes (-1) lo dejan pisar firme en su debut absoluto en este torneo de Grand Slam, el único en el que le faltaba participar.

Russell Henley has company at the top of the leaderboard.@Louis57TM is tied for the lead at the #USOpenpic.twitter.com/GxWcOutbHx — PGA TOUR (@PGATOUR) June 18, 2021

Russell Henley figuró varias horas como puntero con un total de 67 (-4), pero antes de que la primera jornada se diera por terminada por falta de luz, el sudafricano Louis Oosthuizen se alineó con el norteamericano en la vanguardia, a falta de dos hoyos. Mientras tanto, el chaqueño se ubicaba 11º en el tablero, con la tranquilidad de haber superado con creces el primer examen. Si bien este campo público a orillas del Pacífico no se mostró hasta ahora tan riguroso como otras sedes del US Open, quedó claro que no se fija en apellidos rutilantes.

En los grupos de la mañana, se los vio sufrir a dos que vienen haciendo ruido en los últimos tiempos, como Collin Morikawa (75, +4) y el noruego Viktor Hovland (74, +3), mientras que Phil Mickelson, que los 51 años vive un cuento de hadas por su reciente conquista del PGA Championship, también se fue del Club House rumiando por su tarjeta de 3 sobre el par. En cambio Brooks Koepka, uno de los grandes candidatos, finalizó con 69 (-2), score que ya lo enseña decidido a conquistar su tercer US Open –había triunfado en 2018 y 2019- y su quinto major.

El chaqueño Gómez saldrá por la tarde en la segunda vuelta; se clasificarán para el fin de semana los 60 primeros y sus empates HARRY HOW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ya en las salidas de la tarde, el defensor del título Bryson DeChambeau nunca pudo encontrar la regularidad y finalizó con 73 (+2), con la buena sensación del birdie final. Y Hideki Matsuyama, el campeón del Masters de Augusta, hizo su primera declaración de principios al presentar una tarjeta de 69 (-2).

Gómez: de la neblina a la satisfacción

“Acá la bandera no existe, es tirar al medio del green, corta y que corra”, aseguraba Gómez al concluir el recorrido, como para ejemplificar la exigencia en esta clase de torneos. No es un escenario para darse lujos ni probar tiros imposibles, sino que es cuestión de aguantar y ver si se encuentra una hendija para sumar birdies. “Arranqué bien al bajar el hoyo 1, pero en el 2 no pegué bien el drive e hice un mal approach. Aunque luego fui llevando la vuelta: si bien el drive no me funcionó en general, me pude defender con el approach y putt. Lo más difícil es el drive y el segundo tiro, por la manera en que se presentan los greens; están duros”, ampliaba el chaqueño, que soñaba con formar parte de esta cita y volvió a los majors luego de cinco años.

Gómez se vio beneficiado al arrancar en los grupos de la mañana. Su salida estaba programada originalmente para las 6.56 (hora local), pero la neblina retrasó su golpe inaugural y la demora se prolongó por 90 minutos. Había llegado a Torrey Pines a las 5.15 para realizar las mismas rutinas de siempre: desayuno, estiramiento de músculos en el camión con el fisioterapeuta y entrada en calor tirando pelotas. Pero las minipostergaciones fueron encadenándose una tras otra: primero tuvo que esperar 15 minutos, luego 30 y después otros 45. En ese lapso, volvió un rato a la sala de jugadores, se tomó un café, volvió a elongar en el camión y regresó al driving range. Todos momentos en los que procuró mantenerse focalizado a la espera del ansiado debut en el certamen que se llevó Angel Cabrera en 2007.

“Sentí muchos nervios, pero me pude controlar durante el transcurso de la vuelta. Ya estar acá me pone contento. Y terminar con números rojos gracias al birdie en el par 5 del hoyo 18 es bueno: ahí pegué un buen drive y luego una madera 3 firme de 250 yardas. Si bien me fui al búnker, luego me quedó bien para asegurar el birdie”, contó el excaddie del Chaco Golf Club, que este viernes por la tarde se enfrentará a un escenario más complicado, con el factor del viento y greens todavía menos receptivos. “El tema es seguir concentrado y pegar bien. Sobre todo con el drive y el segundo tiro. Me encontraré con una cancha totalmente diferente”.

Gómez apuntó que lo que tiene mejorar para la segunda vuelta es el drive y los segundos tiros HARRY HOW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además de que deberá lidiar con las ráfagas, también pesa lo demandante que es Torrey Pines: una cancha larga para jugar y que acecha no solo con sus roughs a los costados de los fairways, sino también con un pasto alto penalizante alrededor de los greens. Pasarán el corte los primeros 60 y sus empates, y en esa lucha específica estará embarcado Gómez, a partir de las 16.41 de nuestro país (televisará ESPN 2 desde las 16). Una vez más: todo consistirá en resistir y quedar indemne según vayan sucediéndose los hoyos.

Al margen del trofeo en sí mismo y la gloria, hay mucho más en juego esta semana en Torrey Pines: el próximo lunes 21 termina el plazo de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los 60 mejores del ranking olímpico se clasificarán para disputar el torneo masculino en el Kasumigaseki Country Club de Japón, del 29 de julio al 1 de agosto. Cada nación puede tener hasta cuatro jugadores por equipo, siempre y cuando se encuentren entre los 15 primeros del ranking. A partir de ahí, los países no podrán tener más de dos jugadores.