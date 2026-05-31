Alumni superó a Regatas Bella Vista, crece, espera más regresos y se acerca a los de arriba en el Top 14

No brilla como en otras temporadas, pero con bases sólidas Alumni se ilusiona con prenderse en la lucha del Top 14 de URBA. Con un 33-14 a Regatas Bella Vista y traspiés del CASI y SIC en la 10ª fecha, se mantiene alerta.

Alumni construye a paso lento y se asoma como uno de los que pueden meterse en la pelea. Su historia reciente, su plantel y el peso de las figuras que regresaron y las que aún quedan por volver lo tienen expectante. Necesita regularidad y constancia para luchar palmo a palmo con Hindú, Newman, CASI y SIC. “Es un torneo duro, con 13 rivales contra los que no podemos relajarnos. Se vio la semana pasada, cuando Atlético del Rosario, que está en la mitad de la tabla, le ganó al SIC. No hay fin de semana en que uno pueda relajarse”, destacó Tomás Cubilla, protagonistas de uno de los regresos resonantes sucedidos en las últimas fechas.

Ignacio Milou encara pero Beltrán Landívar llega con una zancadilla; Regatas se desinfló en la segunda mitad y creció Alumni. Rodrigo Néspolo

El centro se recuperó de una lesión en un hombro y completó su cuarto partido como titular en la primera del conjunto de Manuel Alberti. El back de 28 años, que pasó por Ceibos y Jaguares XV en el Súper Rugby Américas y luego por Dallas Jackals y Miami Sharks en la Major League Rugby, este año está 100% enfocado en su club. “Nos vienen bien las vueltas, y dentro de algunas fechas regresarán los del Súper Rugby Américas. Pero la incorporación de Tomi Cubilla es muy importante para nosotros: es un jugadorazo”, valoró Bautista Canzani, compañero del centro en la camada ’98. Dentro de algunas semanas, cuando culmine el torneo continental, Alumni tendrá a disposición a Santiago Montagner, Santiago Pernas y Tobías Wade, tres figuras que pueden darle un factor diferencial. Además, ya retornaron al plantel superior Bautista Vidal, tras una larga lesión en un peroné, y Santiago González Iglesias, que no había empezado la pretemporada.

Tomás Cubilla y su hermano Ignacio fueron algunos de los puntos altos en la sólida victoria contra Regatas en la que Alumni fue de menor a mayor. Comenzó lento, con un ritmo bajo. “En el primer tiempo concedimos muchos penales, al igual que la semana pasada. No hicimos pie. En el vestuario hablamos de ser más disciplinados y se vio eso: una gran defensa y un equipo sólido”, puntualizó el centro. Tras irse al descanso abajo por 14-12, el local mejoró en su conducta y creció en defensa. Con tackles firmes, no dejó entrar a un entusiasta Regatas que se desinfló en el tramo final.

Santiago Neyra es levantado por Tomás Bivort y Franco Cozzi en un line-out; Alumni es fuerte en las formaciones fijas. Rodrigo Néspolo

La eficacia es un valor fundamental para un equipo que quiere ser protagonista importante. En la segunda etapa, Bella Vista ingresó cuatro veces a la zona de 22 metros y en todas terminó ofuscado, en la mayoría, por fallas en el line-out o por la buena defensa que plantó su rival. En contraste, en esa segunda mitad Alumni ingresó tres veces a la zona final del campo y en sumó 7 puntos. A pura velocidad, Ignacio Cubilla anotó un try para pasar al frente y el propio tercera línea generó el quiebre que terminó con un apoyo de la pelota en el in-goal por su hermano Tomás. Un try de Tomás Bivort fue la frutilla del postre, gracias a un maul que marcó la diferencia; las dos conquistas del primer tiempo también llegaron por esa vía. Es una formación vital para cualquier equipo de la URBA.

El scrum prácticamente no fue jugado y Alumni terminó imponiéndose en esa formación en la segunda etapa, hasta conseguir una victoria con punto de bonus y encadenar un cuarto desempeño positivo. Luego de la inesperada derrota como local ante Los Matreros, aplastó a Champagnat, perdió ajustadamente a manos de Hindú y derrotó sin objeciones a La Plata y Regatas. Si bien la tendencia marca a los cuatro de arriba como fuertes candidatos a acceder a las semifinales, Tomás Cubilla no se achica: “Si nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer, jugamos las formaciones fijas como las jugamos y tenemos la defensa del segundo tiempo, los inalcanzables somos nosotros”.

Compacto del éxito de Alumni

También Canzani se aventura a no bajarse de la carrera. “No miro tanto la tabla; alguna oportunidad vamos a tener. En un día bueno cualquiera puede bajar a los de arriba. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro: ganar cada fin de semana. Y al final del año veremos la tabla”. Hace dos fechas, Alumni estaba a 14 puntos del cuarto lugar de la tabla. Ahora quedó a 6.

Síntesis de Alumni 33 vs. Regatas Bella Vista 14