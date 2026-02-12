Chris Gotterup, el jugador de moda en el golf mundial que opaca la figura de Scottie Scheffler

Puede ser un toc o parte del secreto de su éxito. Chris Gotterup siempre juega con la correa de velcro de su guante desabrochada, no le gusta la sensación opresiva de su mano demasiado apretada. “Así suelto lo encuentro supercómodo, como un par de zapatos viejos y cálidos que te pones y te quitas”. Gotterup, el jugador de moda en el golf mundial, admite que cuando era más joven tenía “un agarre de mano izquierda muy fuerte... el velcro crujía y lo odiaba. Odiaba el sonido”. Hoy vive su momento de gracia: festejos al por mayor y una lluvia de dólares en su cuenta bancaria producto de su sólido andar.

El mundo del golf habla de él porque su dominio es abrumador y se refleja en resultados concretos. Su 2026 es increíble y hasta opaca al N°1 Scottie Scheffler. Abrió el año con una victoria en el Sony Open de Hawaii, que marcó su tercera temporada consecutiva celebrando un título en el máximo circuito. Y apenas unas semanas después sumó su cuarto lauro en la gira norteamericana al imponerse el domingo pasado en el Phoenix Open. Para ponerlo en contexto a lo largo del tiempo: ganó tres veces en sus últimas once participaciones en el PGA Tour. Todo es ganancia, ya que después de alzar el trofeo y emocionarse en el TPC Scottsdale, Gotterup ascendió al 5° lugar en el ranking mundial; un salto de trampolín desde el 158° puesto antes de su coronación en el Scottish Open 2025.

Five birdies in his final six holes to force a playoff ... and a winning playoff birdie 🔥



Greatness from @ChrisGotterup at the @WMPhoenixOpen ⬇️ pic.twitter.com/rx97Kezyfb — PGA TOUR (@PGATOUR) February 9, 2026

Este jugador de 26 años no tiene la respuesta acerca de cuál fue el punto de quiebre para convertirse hoy en un actor tan poderoso dentro de la elite: “No lo sé. ¿Sabes? Simplemente estoy disfrutando mucho de estar en esta situación y la estoy pasando bien. Tengo confianza en lo que hago y siento que he jugado lo suficientemente bien como para sentirme seguro de figurar en estas posiciones. Hasta ahora las pude aprovechar al máximo y estoy entusiasmado para el resto del año. Tengo un montón de torneos por delante que no he jugado en algunos lugares geniales. Siento muchas ganas de ver lo que está por venir”, se ilusionó Gotterup el domingo, después de imponerse de arremetida (cinco birdies en los últimos seis hoyos) y usufructuar el bajón del japonés Hideki Matsuyama, que anotó un bogey en el 18 y terminó cayendo ante el campeón en el primer hoyo del playoff.

Cuando la reportera de CBS Amanda Balionis le preguntó a Gotterup si la clave de su notoriedad es desplegar un juego despreocupado, el ganador no pudo evitar derramar algunas lágrimas, como ya le ha ocurrido otras veces en vivo frente a las cámaras: “La verdad es que no tengo ni idea si ésa es la clave. La estoy pasando espectacular jugando ahora mismo; me haces llorar cada vez que me preguntas. Mi novia está aquí. Me dijo: ‘Has ganado tres veces sin mí’, y ahora me vio en forma presencial. Sé que todos en casa lo están viendo. ¡Es fantástico!”.

For his first three PGA TOUR wins, @ChrisGotterup's girlfriend wasn't there.



She's here for this one ❤️ pic.twitter.com/z5SXXs0bgw — PGA TOUR (@PGATOUR) February 8, 2026

Llama la atención en su juego, sobre todo, la manera tan precisa en que le pega a la pelota. Desde que se inició en las grandes ligas procura hacer un swing lo más amplio posible con el driver. No le importa tanto la técnica, sino que pone énfasis en alcanzar la mayor velocidad con la cabeza del palo. Es un jugador de brazos sueltos y grip firme. “No digo que agarres el palo tan fuerte hasta que se te salgan las venas. Sujétalo con la suficiente firmeza para que no quede flojo”, aconsejó hace unos años en una revista especializada. Y pega despejando fantasmas de su mente: “Bateo con fuerza y ​​no me preocupo para dónde va la bola”. Vaya si la fórmula de la despreocupación le está dando recompensas...

Gotterup es de ascendencia danesa. Los abuelos paternos de Chris nacieron en Dinamarca y mantuvieron una residencia allí durante muchos años hasta principios de esta década. El padre de Chris, Morten, habla danés por haberse criado con la cultura y las tradiciones escandinavas. Sin embargo, el golfista no articula palabras de esa lengua. Es más: la ortografía correcta del apellido de Gotterup tiene una barra inclinada sobre la o, pero suele ser obviada en los medios periodísticos y en el sitio oficial del PGA Tour. Gotterup y su familia visitaron Dinamarca varias veces durante su juventud, pero no recientemente: “No he estado en los últimos ocho o diez años. Me gustaría volver ahora que soy un poco mayor y experimentarlo como es. Fuimos por ejemplo a los Jardines de Tivoli en Copenhague. Es un gran lugar”, grafica.

Third-year PGA TOUR pro @ChrisGotterup is now a FOUR-TIME PGA TOUR WINNER!!!! pic.twitter.com/GBnI6JAwSh — PGA TOUR (@PGATOUR) February 8, 2026

Obtuvo la membresía del PGA Tour a través de la temporada 2023 del Korn Ferry Tour, después de haber quedado entre los 30 mejores jugadores de la Lista de Puntos que se clasificaron para la temporada 2024. Concluyó en el puesto 23° de esa nómina, luego de superar 21 cortes, incluyendo tres top 10 en 24 participaciones. Y cuando dio el salto al PGA Tour, la gloria llegó enseguida en su primera temporada completa, al adjudicarse en 2024 el Myrtle Beach Golf Tournament, en Carolina del Sur.

En realidad, su formación fundamental se moldeó en el golf universitario: estuvo cuatro temporadas en la Universidad de Rutgers (2017-21) y la quinta y última en la Universidad de Oklahoma (2021-22). No se olvidó de aquellas enseñanzas cuando se consagró en el Phoenix Open y agradeció a su coach en Rutgers, Rob Shutte, presente en TPC Scottsdale: “Creyó en mí bastante antes que mucha otra gente. Que él estuviera aquí y viera cómo se desarrolló el torneo fue genial”.

Gotterup asombra con su solidez y temperamento para construir cuatro vueltas que lo lleven a la victoria; el Masters de Augusta, en abril, será su primer gran desafío en majors ALEX GOODLETT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Nació en Easton, Maryland, pero dice que es “neoyorquino de pura cepa”. Gotterup creció en Rumson, Nueva Jersey (zona de Jersey Shore) y jugó gran parte de su golf en Rumson Country Club. Luego se sucedieron dos mudanzas. A principios de 2023 rumbeó hacia Edmond, Oklahoma, para entrenarse y jugar en el famoso club Oak Tree National, que tiene un campo diseñado por el gran Pete Dye. Y finalizada la temporada 2025 se instaló en Florida para obtener mejores condiciones de práctica durante todo el año.

Como golfista junior, jugó principalmente en eventos locales y regionales mientras crecía en Nueva Jersey. Alguna vez recordó cómo le fue en una ocasión en Texas durante un torneo juvenil. “Hice un millón de tiros y detesté la idea de que mis padres hubieran gastado dinero en mí para viajar y yo jugara como la mierda”, se lamentó. Practicó durante 12 años el lacrosse, ese deporte que se juega con un palo y una red en su extremo para lanzar una pelota recubierta de goma. Más allá del disfrute, sufrió un par de conmociones cerebrales, lo que contribuyó a que dejara ese deporte y empezara a focalizarse en el golf.

Comenzó a tomarse su condición física mucho más en serio en su segunda temporada en Rutgers (2018-19); pesaba cerca de 115 kilos al comienzo de esa temporada, pero finalmente se estabilizó en unos 90, un peso más apropiado para la alta competencia dentro del golf. Entre su segunda y tercera temporada en Rutgers ganó dos prestigiosos torneos en el verano de 2019, al llevarse los títulos en el New Jersey Open y el Met Amateur. Esas victorias cambiaron la perspectiva de Gotterup sobre su potencial en el golf profesional. “No entré a la universidad pensando ‘Me haré profesional después de mi carrera universitaria’, sino que me dije: ‘Está bien, veamos cómo va la cosa’. Una vez que empecé a ver algunos resultados, definitivamente me ayudó a tomar el golf en serio”.

En su única temporada en la Universidad de Oklahoma ganó las distinciones Fred Haskins y Jack Nicklaus de 2022 (es decir, dos de los tres premios Nacionales de Jugador del Año en golf universitario), y fue seleccionado de manera consensuada para el Primer Equipo All-America. Terminó segundo detrás del sueco Ludvig Aberg en el Campeonato de la Conferencia Big 12 de 2022, donde ayudó a los Sooners a ganar el título de liga. También finalizó quinto en el Campeonato de la NCAA de 2022.

Pegar fuerte y sin preocupaciones: ésa es la fórmula de Gotterup con el driver Ross D. Franklin� - AP�

Sin dudas, se perfilaba como un proyecto que podría explotar años después, en un recorrido siempre ascendente. Se convirtió en profesional aquel año y disputó la mayor cantidad de torneos con exención de patrocinadores, como hacen muchas estrellas jóvenes y prometedoras.

Para lograr este presente, Gotterup le da crédito a su padre, Morten (cinco victorias en la New Jersey State Golf Association), por haberle inculcado la práctica del golf. Desde chico acompañaba a su papá a su campo local en Nueva Jersey y disfrutaba jugando, pero no se lo tomó de manera más disciplinada hasta la escuela secundaria. Hoy, este fanático de la Fórmula 1 e hincha de los New York Knicks en la NBA viaja a todos los torneos con su consola de videojuegos XBox para descomprimir tensiones durante los descansos entre vuelta y vuelta.

La concentración y focalización son dos atributos decisivos en el presente de Gotterup, que ya pelea mano a mano con los más grandes ALEX GOODLETT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Los ojos se habían posado en él después de su triunfo en Hawaii en enero. ¿Era capaz de subir el listón y volver a estar en lo más alto del leaderboard? En el Phoenix Open respondió con creces a las demandas de la prensa y el público, el más ensordecedor y maleducado del calendario. “Mucha gente dice que la segunda victoria es más difícil porque tienes más expectativas. Definitivamente, me da más validación. Antes de llegar a este segundo título del año había hablado con mi equipo sobre querer dar el siguiente paso y ahora asiento que este triunfo forma parte de eso”.

Dentro de unos meses, en Augusta, dejará en evidencia si ya está completamente listo para ganar su primer major, subido a esta inmensa ola de inspiración y soltura en el fairway.