Rosario Central goleó a Universidad Central con lujos y gritos de sus emblemas y se clasificó a los octavos de la Copa Libertadores

Rosario Central, puntero invicto del grupo H, goleó como local por 4-0 a Universidad Central de Venezuela por la quinta fecha de la Copa Libertadores y se clasificó a los octavos de final. Tras la eliminación en las semifinales del Torneo Apertura el sábado pasado frente a River, el conjunto argentino tuvo una actitud más ofensiva ante un rival más accesible y se impuso con goles de Alejo Véliz, Vicente Pizarro, Ángel Di María y Marco Ruben.

Desde el comienzo, el Canalla tuvo el control del juego. No obstante, sus avances hacia el arco del visitante no lograban convertirse en situaciones de cierto riesgo. Hasta los 22 minutos. Allí, un tiro libre al borde del área, cerca de la línea de fondo, fue el prólogo de un tanto de Alejo Véliz, con el olfato del goleador.

El delantero tomó el rebote en un palo luego de una chilena divina de Gastón Ávila después del despeje de cabeza de la defensa del equipo venezolano. Entonces, el 1-0 tuvo una construcción de lujo y se materializó gracias a los reflejos más ágiles del jugador local, mientras el arquero Giancarlo Schiavone quedaba sorprendido al volver sobre sus pasos. Duró poco el suspenso que le puso el VAR al advertir que trazaba líneas, pues Véliz estaba claramente habilitado.

La tranquilidad de Rosario Central tuvo un momento de zozobra en medio de un blooper propio a la media hora. En un remate desde afuera del área de Juan Camilo Zapata Londono, la pelota rebotó en dos jugadores locales, incluida una mano involuntaria de Agustín Sandez, y Jovanny Bolivar aprovechó para definir. Sin embargo, rápido llegó el alerta de que estaba adelantado y el empate no se convalidó.

La respuesta a ello del equipo argentino fue el aumento de la ventaja, a los 38, para un mayor alivio. Vicente Pizarro apareció por el centro para rematar de zurda y vencer la resistencia de las manos del guardavallas. La jugada incluyó otra joya: el centro de Julián Fernández fue de rabona.

En el extenso descuento, entre Ángel Di María y Enzo Copetti estuvieron muy cerca del tercero. El campeón del mundo recibió por derecha y buscó a su compañero pinchando la pelota al segundo palo para que defina el número 22. Pero se resbaló, se cayó y se lo perdió, ante un arquero rendido.

Para el inicio de la segunda etapa, el DT Jorge Almirón optó por cuidar a dos de sus jugadores. Salieron Facundo Mallo, que había sufrido un golpe fuerte en un ojo previo al segundo gol, y Copetti para los ingresos del juvenil Ignacio Ovando (18 años) en la zaga central y el paraguayo Enzo Giménez como segundo centrodelantero. A media hora del final, el entrenador sumó otro jovencito, Giovanni Cantizano, de 19, para darle descanso a Fernández.

Una paradoja: el Canalla tenía acorralado a su rival, con total control del encuentro, y el tercer gol llegó de contragolpe. Un despeje arrojándose al suelo, la recepción de Di María para acelerar, Cantizano dejó a dos rivales por el camino al meterse en el área y asistió a Angelito para que conecte de frente al arco, ya con el arquero a mitad de camino, y salga a festejar. Angelito pidió los aplausos para su brillante asistidor.

De inmediato, Almirón envió al campo de juego a otra gloria del club, Marco Ruben. Emocionado, tomó el lugar de Véliz, que se despidió de sus hinchas en el Gigante de Arroyito, y llegó a jugar cinco minutos al lado de Di María, cuya ovación fue a los 31, al ser reemplazado por el colombiano Jáminton Campaz.

A tres minutos del final, Cantizano fabricó otra corrida bárbara con movimientos mágicos para desairar adversarios y al llegar a la línea de fondo se lo sirvió a otra de las estrellas del conjunto rosarino: Ruben. Esta vez, el centrodelantero se arrojó sobre la pelota para ganarle la pulseada al arquero y estirar la diferencia (4-0). A los 39 años, volvió a jugar en la Copa y anotó, a casi dos años de su último grito en el club, el 2 de junio de 2024, en el 1-1 ante Lanús por la Liga Profesional.

¡¡VOLVIÓ PARA ESTO Y EL GIGANTE SE VINO ABAJO!! OTRA ASISTENCIA DE CANTIZANO Y GOL DEL INOXIDABLE MARCO RUBEN PARA EL 4-0 DE ROSARIO CENTRAL ANTE UNIVERSIDAD CENTRAL.



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Como en el primer tiempo, a Universidad Central el anularon un tanto con la intervención del VAR, por una mano en la jugada que había terminado con un gol de Zapata. Fue casi lo último que entregó el partido antes del pitazo final.

Lo mejor de Rosario Central - Universidad Central

El equipo argentino, con 13 puntos, ocupa el primer lugar de la zona y ya se aseguró el pasaje a los octavos de final. En el otro encuentro del grupo, desde las 23 de este martes, Independiente del Valle, que tiene 7, jugará en Quito con Libertad de Paraguay, que no sumó en ninguna de las cuatro jornadas. Si el equipo ecuatoriano no vence, Rosario Central irá a visitarlo la semana que viene con el primer puesto ya sellado. De lo contrario, esa posición se resolverá allí el miércoles.