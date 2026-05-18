En la semana más importante del semestre para River, Eduardo Coudet tiene un plan para armar el equipo ante Bragantino por la Copa Sudamericana

Con tan solo seis días de diferencia, River pasó de estar prácticamente eliminado frente a San Lorenzo en un Monumental explosivo a tener el próximo domingo en su calendario su décima final en la historia por un título de liga local. El equipo de Eduardo Coudet logró sortear su momento más crítico en el Apertura y ahora tendrá una oportunidad única frente a Belgrano en Córdoba para gritar campeón. Pero, en medio de una semana tan especial como decisiva, el miércoles deberá enfrentar a Bragantino en Núñez por la quinta fecha del Grupo H de la Conmebol Sudamericana. Y el DT tendrá que ser muy preciso con la construcción alternativa de un equipo golpeado por las lesiones: este lunes se desgarró Matías Viña y la enfermería acumuló la quinta lesión consecutiva de la última semana. Un profundo dolor de cabeza.

Más allá de la victoria por 1-0 sobre Rosario Central en el mejor partido del año que le permite llegar con ánimo y confianza en alza, la noche del sábado le dejó a River tres preocupaciones físicas. Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi no pudieron terminar el partido y no estarán en la definición en tierras cordobesas. El lateral derecho sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo, mientras que tanto el volante como el delantero padecen sendos esguinces del ligamento colateral medial derecho y se perderán lo que queda del semestre.

Matías Viña, en acción ante Miramón, en el partido que River venció a Gimnasia por el torneo Apertura 2026; otra baja que preocupa Manuel Cortina

A ellos ahora se les sumó el uruguayo Viña, quien no podrá ser tenido en cuenta por una lesión muscular en el aductor derecho que se confirmó este lunes. Y el jueves pasado ya se había confirmado la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda de Agustín Ruberto. Cinco lesiones en cinco días.

En medio de esta terrible racha negativa de lesiones, Chacho Coudet optará por un once inicial absolutamente suplente contra Bragantino para intentar evitar nuevos problemas y cuidar a sus piezas habituales. Tras el domingo libre, este lunes por la mañana se dio la primera práctica del plantel en River Camp y, después de tres partidos en seis días y con solo un entrenamiento más por delante, el DT optará por preservar a los posibles titulares de la final: Santiago Beltrán, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Facundo Colidio y Joaquín Freitas no serán titulares en la Sudamericana para regular cargas. Los 10 puntos logrados para liderar el grupo tras cuatro jornadas disputadas le dan margen al Millonario, que le sacó cuatro de ventaja tanto a Bragantino como a Carabobo.

Franco Armani volverá a la titularidad ante Bragantino Prensa River

Así, en este primer entrenamiento de la semana, el DT no sumó futbolistas de la reserva, pero se espera que este martes puedan aparecer juveniles en la práctica para subir a la citación, entre ellos el lateral izquierdo Valentín Lucero y el delantero argentino-nigeriano Jonathan Spiff, habitual número 9 de reserva. La buena noticia para Chacho es que Paulo Díaz intensificó con buenas respuestas y tendría el alta médica del desgarro en el recto anterior del muslo izquierdo que sufrió hace 17 días. Así, el marcador central chileno podría ser convocado para ser titular en una línea defensiva que tiene a Montiel y a Viña desgarrados y a Acuña al límite por una contractura muscular.

La noche del miércoles marcará el regreso de Franco Armani al arco riverplatense ante la suspensión de Beltrán por haber sido expulsado en la última fecha en Venezuela. Tras ser suplente contra Gimnasia y Rosario Central, el arquero de 39 años jugará su segundo partido del año: su única presentación fue el 22 de febrero en la caída 1-0 con Vélez en Liniers, donde solo pudo jugar 45 minutos por su lesión en el tendón derecho. El último encuentro de Armani en el Monumental fue hace más de seis meses en la caída 1-0 con Gimnasia el 2/11/2025 en el cierre del Torneo Clausura.

Maximiliano Salas convirtió un gol agónico ante Bragantino en Brasil; el próximo miércoles sería titular en el duelo por la Copa FEDERICO PARRA - AFP

Delante del capitán que regresará, Coudet prepara una defensa improvisada que tendría a Ulises Giménez como lateral derecho, a Germán Pezzella y a Paulo Díaz como marcadores centrales y a Facundo González como lateral izquierdo. Para el mediocampo podría regresar Kevin Castaño, el colombiano que no juega desde el 15/4 y solo fue suplente en uno de los últimos ocho encuentros, y en su línea aparecerían Giuliano Galoppo y Maximiliano Meza.

El gran interrogante pasa por saber si arriesgará desde el arranque a Juanfer Quintero u optará por las variantes juveniles: Lautaro Pereyra y Santiago Lencina serán convocados. Y en la delantera, al no tener a Driussi ni a Ruberto, el técnico cuenta con Ian Subiabre y Maxi Salas como alternativas principales, más Kendry Paéz que también regresaría a la nómina tras dos ausencias consecutivas.

A River le quedan solo tres partidos en el calendario y las lesiones no se detienen. Bragantino, Belgrano y Blooming serán sus próximos rivales de miércoles a miércoles, con la energía máxima puesta en la final del Apertura del domingo. Tras 11 victorias, dos empates y dos caídas en 15 partidos dirigidos, Coudet depositó al equipo en una final tras 19 torneos de eliminación directa sin poder alcanzar una definición y por eso la Sudamericana, por el momento, quedará en segundo plano. Y tiene lógica: está a un triunfo de volver a gritar campeón local tras casi tres años, pero se le acumulan los inconvenientes.