Quién es Anthony Kim, el golfista que luchó contra las drogas y el alcohol y ganó a los 40 años

El golfista Anthony Kim obtuvo este domingo el título del torneo LIV Golf Adelaide en Australia tras una ausencia de 12 años en las competencias profesionales. El jugador de 40 años completó la ronda final con una tarjeta de 63 golpes y superó a figuras internacionales en el The Grange Golf Club. Este resultado marca el regreso triunfal de un deportista que abandonó el circuito principal en mayo de 2012 debido a complicaciones físicas y personales profundas.

Quién es Anthony Kim

Anthony Kim es un jugador profesional estadounidense que alcanzó la cima del deporte a los 25 años y luego desapareció de la escena pública durante más de una década. Su trayectoria incluye tres títulos en el PGA Tour y una participación destacada en la Ryder Cup de 2008. El atleta atravesó un período de oscuridad por su dependencia a sustancias y bebidas alcohólicas.

La tarjeta final de 63 golpes en Australia permitió que Kim superara a rivales como Jon Rahm @LIV Golf

Relatos sobre su pasado mencionan el consumo de estupefacientes incluso durante el desarrollo de torneos importantes como el Masters de Augusta. Kim reveló que contempló la opción del suicidio durante un lapso de 15 años. Su retorno a la actividad ocurrió en 2024 bajo la órbita de la liga LIV Golf.

La victoria en Australia este domingo cerró una etapa de casi 16 años sin trofeos. Kim inició la jornada final a cinco golpes de los líderes y finalizó con un recorrido de nueve birdies. Su registro total de 265 impactos aseguró el primer lugar frente al español Jon Rahm y al estadounidense Bryson DeChambeau.

Al terminar el hoyo 18, el campeón recibió el saludo de su hija Bella, de cuatro años, y su esposa Emily. El golfista expresó: “poder compartir este momento y que ella pueda correr al green y ver que su papá no es un perdedor fue uno de los momentos más especiales de mi vida”.

Bella es la hija de cuatro años que acompañó al jugador en la ceremonia de premiación BRENTON EDWARDS - AFP

El regreso tras doce años de ausencia

La reclusión de Kim comenzó el 4 de mayo de 2012. Aquel día, el deportista abandonó un remolque en Quail Hollow, guardó su equipamiento y se retiró del estacionamiento sin dar explicaciones. Una lesión en el tendón de Aquiles forzó una cirugía que derivó en su retiro absoluto de la vista pública. Durante ese tiempo, Kim dejó de practicar de forma recreativa. La prensa deportiva lo apodó “el yeti del golf” debido al misterio que rodeaba su paradero.

Su reincorporación sucedió gracias a una invitación de la liga financiada por fondos saudíes. En sus primeras presentaciones de 2024, Kim ocupó los últimos puestos de la clasificación. El capitán del equipo 4 Aces, Dustin Johnson, llamó al jugador a sus filas tras la salida de Patrick Reed.

El golfista estadounidense abandonó el circuito el 4 de mayo de 2012 sin brindar explicaciones públicas @LivGolf

Una vida marcada por la superación personal

El jugador calificó su supervivencia como un pequeño milagro. En declaraciones posteriores al torneo, Kim admitió que no fue el mejor hijo ni la mejor pareja cuando era joven. El presente lo encuentra en una situación diferente. El campeón afirmó: “con Dios, mi familia y mi sobriedad como cosas clave en mi vida, puedo llegar tan lejos como quiera”.

El premio económico por el primer puesto en Australia alcanzó los cuatro millones de dólares. Esta cifra representa casi el total de sus ganancias durante su mejor temporada en el circuito tradicional años atrás. La victoria también impactó en su posición en el ránking mundial, donde se acercó al grupo de los mejores 200 profesionales. Kim utilizó su lema personal de mejorar uno por ciento cada día para describir su evolución técnica y emocional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.