El LAAC llega a Lima por primera vez, tras dos intentos fallidos: el jugoso premio por el que pelearán los mejores golfistas amateurs de Latinoamérica

LIMA, Perú.- La tercera es la vencida. Una frase repetida hasta el hartazgo, pero que le sirvió a esta ciudad para ser perseverante y esperar a que el Latin America Amateur Championship (LAAC) de golf llegue al Lima Golf Club, ubicado en el corazón del barrio San Isidro de la capital de Perú. Es que a ese pulmón verde que emerge en una zona residencial rodeado de edificios de lujo se le negó ser sede en dos oportunidades del campeonato amateur de alto rendimiento más importante de Latinoamérica, en 2020 por la pandemia de Covid-19 y en 2024 por conflictos políticos.

La undécima edición del LAAC, el torneo que más se asemeja al profesionalismo en la zaga amateur, inicia este jueves y culminará el próximo domingo 18 de enero con la participación de 108 jugadores de los 29 países de la región reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI) y que son miembros de la Federación Internacional de Golf (IGF, por sus siglas en inglés), entre ellos seis argentinos. La actividad se transmitirá en vivo por ESPN 2 y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El LAAC 2026 se disputará en Lima con la participación de los mejores golfistas amateurs de Latinoamérica

“Es un sueño hecho realidad. Hace 10 años propusimos a Perú y al Lima Golf Club como sede del campeonato y la verdad que han pasado muchas cosas. El club se puso la camiseta, desde el primer día hicieron todo lo que tenían que hacer para lograr la sede y estamos muy contentos”, expresó Martín Alarco, director ejecutivo de la Federación Peruana de Golf (FPG), en la presentación del torneo de la que participó LA NACION.

Además, se refirió a las dos veces en las que se le truncó a Lima la ocasión de ser anfitrión del LAAC: “En la primera fue un tema global, la pandemia afectó a todos y lamentablemente no hubo mucho que hacer ahí. También se iba a jugar en enero del 2024 en Lima, pero lamentablemente no se jugó por unos temas políticos que hicieron difícil la decisión y se tuvo que cambiar de sede”.

Las autoridades de las diferentes instituciones que organizan el LAAC 2026 hicieron la presentación en el Lima Golf Club David Paul Morris - LAAC

Si una virtud tuvo Perú, la federación y el club, es no haber bajado los brazos, resaltó Alarco: “Mantuvimos vivo el fuego que se había creado durante tanto tiempo. Logramos traer el WALA (NDR: el mismo certamen, pero para la rama femenina), que fue un buen experimento para mostrar todo lo que Lima y el Lima Golf Club eran capaces de hacer y después vino el anuncio oficial en Pilar el año pasado. Estamos muy contentos, esperamos llegar a cumplir este sueño”.

El premio para el campeón es más que jugoso: clasificación al Masters Tournament, el US Open y The Open del 2026; además de exenciones para The Amateur Championship y el U.S. Amateur Championship. El subcampeón, en tanto, recibirá exenciones para las etapas finales de la clasificación a The Open, el U.S. Open y el U.S. Amateur Championship mientras que el tercero obtendrá una invitación a The Amateur Championship.

El formato de juego es a 72 hoyos, con un corte para los primeros 50 jugadores promediando el certamen. En caso de igualdad en golpes, el ganador se definirá en un playoff a muerte súbita. El mejor ranqueado del campeonato es el guatemalteco Gabriel Palacios. Con 20 años, participa por quinta vez del LAAC con el anhelo, y la presión, de obtener el título tras un tercer puesto en 2025. Esa temporada, además, fue medallista de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y representó a su país en la Copa Arnold Palmer en Carolina del Sur y en el Mundial Amateur en Singapur.

“Trae una cierta presión entrar como el mejor ranqueado, pero he tratado de mentalizarme de que los rankings no importan en el primer tee. Tengo que llegar con la cabeza muy fría porque el ranking no vale nada, empezamos todos de cero. Hay que estar en el presente y tratar de competir”, sostuvo el centroamericano en la conferencia de prensa virtual con la que se anunció el certamen.

El guatemalteco Gabriel Palacios es el mejor rankeado del LAAC 2026

Palacios, 23° en el World Amateur Golf Ranking y 1° en el escalafón de la División I de la NCAA estadounidense, proviene de una familia que respira golf. Su abuelo, su padre y su hermano mayor practicaron ese deporte muchos años y él, tras la pandemia de Covid-19, decidió seguir con el legado. Recibió una beca de la Universidad de Utah en Estados Unidos y comenzó con su carrera a la par de la administrador de empresas, de la cursa el tercer año.

En su quinta participación en el LAAC, es consciente de que es el favorito y habló de cómo fue subiendo su propia exigencia desde que debutó en 2022, con apenas 16 años: “Lo que cambia de años anteriores es saber que ya puedo estar ahí arriba. Los otros años la meta era pasar el corte o pasarla bien. Este año uno entra con una meta un poquito diferente, que es que quiero ganar”.

Por último, se refirió a la importancia de ganar el LAAC para ingresar al profesionalismo a través de las certámenes a los que te clasifica el triunfo: “Es una ayuda inmensa el poder ganar el LAAC. Es un brinco muy drástico que uno da al mundo del profesionalismo. El LAAC nos permite jugar un torneo amateur con el ambiente profesional: hay cámaras, hay periodistas y esta conferencia de prensa, que es algo que no se ve en muchos torneos amateur. Nos ayuda a aconstumbrarnos a estos ambientes”.

Mark Lawrie, el director regional de la R&A para Latinoamérica y Caribe, sostuvo que para los jugadores es el “campeonato premium amateur en la región” y que diagraman sus calendarios “alrededor de cuándo, dónde y en qué tipo de cancha” se desarrolla el LAAC. En contrapartida, habló sobre los jugadores que se clasificaron al torneo y decidieron no participar, como el caso de tres de los cuatro uruguayos -solo compite PJ Carrere-: “Es curioso que un jugador tome la decisión de no jugar, pero supongo habrá motivos que llevan a esto como tiempo insuficiente para prepararse, no estar pasando por un momento bueno, cuestiones laborales, cuestiones familiares. Evidentemente justificativos deben existir y uno en estos casos no pregunta, es una decisión individual”.

El ganador del LAAC 2026 se clasifica al Masters Tournament, el US Open y The Open del 2026 Logan Whitton - LAAC

Erich Fortlage es uno de los cinco paraguayos que jugarán el LAAC 2026. Será su quinta participación y el año pasado terminó sexto en el Pilar Golf Club. Es hijo del campeón del Abierto Sudamericano Amateur de 1989, Juan Carlos Fortlage, y entrena con Fabrizio Zanotti, exjugador del DP World Tour y con dos participaciones en The Open Championship.

Los objetivos del joven de 19 años son muy diferentes a los de Palacios, reconoció en la presentación: “Siento que estoy en un buen momento, vengo jugando bastante bien. No estoy apurado para ganar este año, me quedan muchos años más para jugar el LAAC. Si este año lo hago, obviamente lo recibo con los brazos abiertos”.

Entre los competidores habrá seis argentinos: Segundo Oliva Pinto, Juan Martín Loureiro, Mateo Pulcini, Leandro Mihaich, Andy Schonbaum y Ramiro Pérez Orliacq. No estará el ganador de la edición 2025 en el Pilar Golf Club, Justin Hastings. Su país, Islas Caimán, tendrá dos representantes y uno de ellos será Aaron Jarvis, vencedor en 2022 y único campeón presente en el torneo.

Sí competirán los cuatro golfistas que se ubicaron por detrás de Hastings en la Argetina: los mencionados Oliva Pintos y Palacios más el peruano Pátrick Sparks y el mexicano Gerardo Gómez. La delegación anfitriona, en tanto, la completan Rafael Claux, Christian Muñóz, Mauricio Tello, Tiago Ledgard y Jaime Yzaga.

Erich Fortlage es uno de los seis representantes de Paraguay LAAC

Mark Lawrie analizó el listado de jugadores y explicó que hay “una pequeña transición” en la que se fue “una camada importante de jugadores” que fueron “animadores” en varios campeonatos del LAAC y que pasaron “al profesionalismo”. “Eso permitió que aparezcan nombres nuevos”, señaló. En el lado opuesto, manifestó que otro “fenómeno” son los golfistas que se suponía iban a pasar al profesionalismo, pero que siguen siendo amateurs. “El LAAC te va desgranando estas situaciones que son bastante interesantes de ir siguiendo y que, a una perspectiva de 10 años, te da la posibilidad de analizar”, cerró.

Jugadores mejor ranqueados del LACC 2026

Gabriel Palacios (Guatemala).

Andrey Xavier (Brasil).

José Luis Montaño (Bolivia).

Carlos Ardila (Colombia).

Herik Machado (Brasil).

Lima Golf Club, un pulmón verde en el corazón de la ciudad

El Lima Golf Club es la primera vez que recibe el LAAC, pero no certámenes de envegadura. En 20205 fue sede del Women’s Amateur Latin America (WALA), el torneo amateur femenino del LAAC, y mucho antes, en 2019, de los Juegos Panamericanos Lima 2019, que repetirá en 2027. La Copa Los Andes, además, se disputó allí ocho veces y volverá a hacerse este año.

Fundada en 1924 y rediseñada en 2018, es una de las canchas más antiguas del país y reconocida como uno de los más sofisticadas de Latinoamérica. El campo de juego es de estilo parkland, con 18 hoyos, fairways estrechos y arbolados, bunkers estratégicos y lagos que serpentean el terreno. Está rodeado de edificios de gran altura en el corazón del barrio San Isidro, lo que lo hace un pulmón verde en medio de la ciudad.

Vista aérea del Lima Golf Club, sede del LAAC 2026

Álvaro Hernández, vicepresidente del Lima Golf Club, habló de lo que representa para la institución ser la casa del LAAC en 2026: “Es lo más alto del golf amateur de nuestra región. El objeto principal del club es fomentar y desarrollar el golf y ser sede de LAAC es exactamente cumplir con ese propósito fundacional”. “Esta directiva, al igual que las anteriores, -continuó- apostó de manera clara por el golf amateur de alto rendimiento y el LAAC calza perfectamente dentro de nuestra visión y estrategia deportiva”.

Gabriel Palacios nunca jugó en el Lima Golf Club: “No estoy muy familiarizado, nunca he jugado ahí ni he podido estar ahí. Solo he escuchado cosas buenas, así que estoy muy emocionado de por estar ahí. Parece el Central Park de New York City , ¿verdad? Eso hemos estado hablando con todos“.

Erich Fortlage, en contrapartida, ya sabe lo que es ganar en ese campo porque conquistó el Internacional de Menores en 2023: “Conozco la cancha bastante bien. Obviamente las condiciones van a ser totalmente diferentes a ese torneo, pero es una cancha que se me acomoda a mi juego”.

Todos los campeones del LAAC

Argentina 2015: Matías Domínguez (Chile).

Matías Domínguez (Chile). República Dominicana 2016: Paul Chaplet (Costa Rica).

Paul Chaplet (Costa Rica). Panamá 2017: Toto Gana (Chile).

Toto Gana (Chile). Chile 2018: Joaquín Niemann (Chile).

Joaquín Niemann (Chile). República Dominicana 2019: Álvaro Ortiz (México).

Álvaro Ortiz (México). México 2020: Abel Gallegos (Argentina).

Abel Gallegos (Argentina). República Dominicana 2022: Aaron Jarvis (Islas Caimán).

Aaron Jarvis (Islas Caimán). Puerto Rico 2023: Mateo Fernández de Oliveira (Argentina).

Mateo Fernández de Oliveira (Argentina). Panamá 2024: Santiago de la Fuente (México).

Santiago de la Fuente (México). Argentina 2025: Justin Hastings (Islas Caimán).