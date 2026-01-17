LAAC 2026: Segundo Oliva Pinto remontó, llegó a la cima y definirá contra Schönbaum y un brasileño

LIMA, Perú.– “Ya sabemos todos qué es lo que quiero”. A Segundo Oliva Pinto no le hace falta ni aclarar lo que anhela: ganar el Latin América Amateur Championship (LAAC) para acceder al Masters, el US Open y The Open del 2026. Y este sábado, en la tercera ronda en Lima Golf Club, del residencial barrio limeño de San Isidro, dio un paso gigante porque escaló 10 posiciones y arrebató el primer puesto a su compatriota y amigo Andrés Schönbaum (h.), el sorpresivo líder hasta el corte clasificatorio, que le llevaba 7 golpes de ventaja.

El cordobés de Villa Allende firmó el score más bajo del certamen, de 64 tiros, al igual que el venezolano Virgilio Paz Valdés, que marcha 4°, y ratificó la remontada que empezó el viernes, después de un debut adverso de 72. El viernes Olivo Pinto hizo 69 y trepó 11 lugares, y ahora registra un total de 205, uno menos que Schönbaum y que el brasileño Eduardo Matarazzo.

Una tarjeta de 64 golpes para Segundo que lo impulsa a lo alto del tablero.



A 64-stroke round for Segundo propels him to the top of the leaderboard. pic.twitter.com/b47mpbvKQD — Latin America Amateur Championship (@LAAC_Golf) January 17, 2026

“Estuvo linda la ronda, anduve bastante prolijo en varias partes del juego. Estoy contento con el resultado”, expresó a LA NACION el deportista de 26 años. “Lo más importante es llegar con chances al último día. Hay que ir paso a paso. Quedan cuatro horas y media en la cancha, un montón de tiempo. Estoy dispuesto a dar todo”, navegó entre el entusiasmo y la prudencia.

Oliva Pinto participa por sexta vez en el campeonato y llegó como uno de los favoritos. Estuvo tres veces en el top 10 de la clasificación final y nunca cayó más allá del 15° lugar. Lo mejor suyo se dio en 2015 en Pilar Golf Club, cuando terminó tercero junto al mexicano Gerardo Gómez con 274 golpes. Ahora anhela ser el tercer argentino en cosquistar el certamen amateur más importante de Latinoamérica, luego de que Abel Gallegos lo hiciera en 2020 y Mateo Fernández de Oliveira lo consiguiera en 2023.

Segundo Oliva Pinto procura ser el tercer argentino en ganar el LAAC, después de Abel Gallegos y Mateo Fernández de Oliveira

Oliva Pinto no dejó nada librado al azar y, mucho menos, la elección de su caddie. Quien lo acompaña en este campeonato es Santiago Villarreal Deheza, un comprovinciano de 23 años y amigo suyo, y también de su hermano Santiago. Segundo se entrena con ellos. “Es gran amigo mío, gran jugador de college. Ahora está trabajando con nosotros en la agencia de management que abrimos para mandar a golfistas a Estados Unidos. Es divino tenerlo al lado”, contó el líder del LAAC antes de ir a almorzar al restaurante principal de Lima Golf Club.

En el US Amateur de 2020, celebrado en Bandon Dunes Golf Resort, de Oregón, Oliva Pinto tuvo una “experiencia difícil” con un “caddie local”. Por eso prefiere tener consigo a alguien a quien que conozca y en el que realmente confíe. En aquella ocasión, mientras afrontaba los octavos de final frente al estadounidense Tyler Strafaci y tras remontar un score desfavorable de dos golpes, su caddie cometió el error garrafal de tocar la superficie del búnker con una mano: el argentino perdió el hoyo y quedó eliminado.

Santiago Villarreal Deheza es el caddie de Oliva Pinto: son amigos y se entrenan juntos en Córdoba. Thomas Lovelock - LAAC

Definición contra un amigo y un brasileño

Rumbo a la cuarta y última rueda del LAAC 2026, que tendrá lugar este domingo desde las 9.20 (hora argentina), hay 10 jugadores en una brecha de 5 golpes en los primeros lugares, lo que promete una definición apasionante. Oliva Pinto, su amigo Schönbaum y Matarazzo son los principales candidatos y largarán juntos en el último grupo, a las 10.59 desde el hoyo 1.

Andrés tuvo su peor vuelta en el torneo, con 72 golpes. Mantuvo el liderazgo en gran parte del día, pero terminó cediéndolo sobre el final. El brasileño, por su parte, ascendió siete lugares con una gran actuación de 66 golpes y se metió de lleno en la pelea por el título de campeón, que nunca quedó en manos de un golfista de su país.

Segundo le quitó relevancia a definir el título con el también cordobés Schönbaum. “Hay muchos jugadores acá, así que no voy a estar particularmente apuntando a nadie. Simplemente voy a ir haciendo lo mío. Me enfoco en lo mío. Andy, el resto de los competidores y yo entendemos que la amistad, la camaradería y la caballerosidad siempre van, pero a la hora de competir estamos todos con los dientes afilados”, respondió a LA NACION.

Andy se expresó en la misma línea: “Con Segundo nos conocemos hace un montón, sabemos cómo juega cada uno y entendemos que cada uno tiene que hacer su partido. Por más que vayamos entre argentinos y haya otros cerca, estamos lejos de preocuparnos del otro”. Además, envalentonó la tarea de todos sus compatriotas. A Argentina siempre le fue muy bien en este torneo. Al principio le costó ganar, pero es difícil medirlo por cantidad de ganados porque es una semana especial. Si está bien medirlo sobre cuántos Top 10 y cuantos pasan el corte".

Andy Schonbaum perdió el liderazgo del LAAC 2026, pero está un golpe del líder, su amigo Segundo Oliva Pinto Logan Whitton - LAAC

Sobre su actuación en la tercera etapa, analizó: “Me equivoqué en el hoyo 18, pero lo importante es estar en esta posición. Hubiese comprado antes del torneo estar así y estoy jugando bien al golf. Mañana (por el domingo) hay que salir y jugar bien. Está todo muy apretado y los que vienen atrás también tienen chances. Hay que jugar bien y hace el partido de uno".

En el 4º puesto hay cuatro jugadores con 207 golpes. Uno es Mateo Pulcini, que tuvo su peor día, con 70 tiros, y cayó un lugar. El riocuartense de 25 años juega por tercera vez el campeonato y acumula 11 vueltas seguidas con resultados iguales o inferiores al par. En la misma línea se ubican el mencionado Paz Valdés, el mexicano Eduardo Derbez y el paraguayo Erich Fortlage.

Mateo Pulcini se mantiene cerca de los líderes en el LAAC a pesar de una ronda negativa en el tercer día; está a dos golpes de la vanguardia. Logan Whitton - LAAC

La gran decepción de la jornada invadió a Andrés Martínez Benedetti. Sorpresivo líder tras la primera jornada y escolta de Schönbaum hasta el corte, El golfista de 16 años descendió hasta la 9ª ubicación con una actuación de 73 golpes, tres por encima del par. Atrás quedaron su gran estreno de 66 y la siguiente ronda de 70.

El resto de los argentinos está fuera de la pelea. Leandro Mihaich tuvo un sábado como para el olvido, con 76, y pasó del 5º lugar al 21° con un total de 214, junto a otros tres jugadores, entre ellos, el brasileño Andrey Xavier, a pesar de que éste dio la nota del día: hizo un hoyo en uno en el 4. El logró fue el segundo del certamen, luego del que acertó el venezolano Rafael Abad en la jornada inaugural. Por último, Juan Martín Loureiro firmó una tarjeta de 71 impactos y figura 35°, con 218; en la misma línea hay otros ocho competidores.

Las primeras 10 posiciones del LAAC Lima 2026, antes de la última ronda; hay tres argentinos en la carrera. LAAC

Todos los campeones del LAAC

Argentina 2015: Matías Domínguez (Chile).

Matías Domínguez (Chile). Dominicana 2016: Paul Chaplet (Costa Rica).

Paul Chaplet (Costa Rica). Panamá 2017: Toto Gana (Chile).

Toto Gana (Chile). Chile 2018: Joaquín Niemann (Chile).

Joaquín Niemann (Chile). Dominicana 2019: Álvaro Ortiz (México).

Álvaro Ortiz (México). México 2020: Abel Gallegos (Argentina).

Abel Gallegos (Argentina). Dominicana 2022: Aaron Jarvis (Islas Caimán).

Aaron Jarvis (Islas Caimán). Puerto Rico 2023: Mateo Fernández de Oliveira (Argentina).

Mateo Fernández de Oliveira (Argentina). Panamá 2024: Santiago de la Fuente (México).

Santiago de la Fuente (México). Argentina 2025: Justin Hastings (Islas Caimán).