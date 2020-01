El festejo de Abel Gallegos luego de lograr un birdie en el hoyo 18 Crédito: Enrique Berardi / LAAC

PLAYA DEL CARMEN.- Raúl Bordato no tenía suerte como profesor: recorría las calles de Veinticinco de Mayo ofreciendo clases gratuitas de golf pero ningún chico parecía interesado. Hasta que observó a Abel Gallegos, que entonces tenía 5 años y solía jugar con sus perros en el frente de su casa. El profesor decidió dejarle un pequeño palo de golf en la puerta y se fue. "Yo no sabía lo que era el golf. Con ese palo terminé haciendo pozos por toda mi quinta, hasta que un día me llevó a jugar y ahí arranqué. Todo esto se lo debo a él", relata.

Lo que "le debe" Gallegos a Bordato es esta fantástica realidad en el Latin America Amateur Championship: el chico que ahora tiene 17 años quedó 2º y a dos golpes del colombiano José Mario Vega, a 18 hoyos del final del certamen que se disputa en el campo mexicano de El Camaleón. Con el ADN de lo que aprendió en el humilde Las Mulitas Golf Club, que posee una cancha de nueve hoyos, Gallegos busca el sueño de clasificarse al Masters y el Open Británico, los dos tesoros que ofrece el LAAC.

"La sensación es increíble, mi objetivo era tener una chance el domingo y lo cumplí. Ahora es cuestión de creer en mí", asegura Gallegos, autor de una tercera vuelta de 70 golpes (-1) y un total de 213 (par). El valor de este talento argentino es que intenta desprenderse en todo momento de la presión -más allá de lo valioso en juego-, pero también sorprende por su capacidad de recuperación: luego de irse al agua en el par 4 del hoyo 16 cerró el recorrido con birdie-birdie. Un doble impacto para el tablero que se conjugó con el bogey en el último hoyo del colombiano Vega, que supo salvar el par de manera increíble en hoyos anteriores.

Gallegos ya decidió hacerse profesional sin pasar por una universidad en EE.UU., pero mientras tanto quiere disfrutar de estos últimos años como aficionado. Es el primero que se dedica al golf de una familia futbolera. De hecho, su padre Abel preside el Club Atlético Defensores de Plaza España y él formó parte de las divisiones inferiores como arquero, aprovechando su físico imponente. "Papá me quiso llevar para el fútbol, pero me gusta más este deporte", asegura este amateur que ya había sido noticia al superar el corte del último VISA Open, en el Jockey Club, al lado de los profesionales.

Su inmersión en el golf ya es total, un deporte que lo llevó a mudarse hace poco más de un año de su ciudad de 22 mil habitantes hasta un predio a cinco minutos del Pilar Golf Club, donde se entrena en la Escuela de Alto rendimiento de la AAG.

Desde las 11.03 de este domingo (televisa ESPN), en la última salida junto con Vega y su compatriota colombiano Iván Camilo Ramírez, Gallegos querrá cumplir a rajatablas la fórmula para dominar esos hoyos protegidos por manglares, lagunas y un viento endemoniado. El LAAC más difícil de la historia entra en su definición y el joven de Veinticinco de Mayo realiza su apuesta final. Aunque el recuerdo de aquel profesor, al que le regaló una gorra antes de fallecer, siempre perdura en su memoria.

Los otros argentinos que superaron el corte: 8º Horacio Carbonetti (220, +7), 12º Segundo Oliva Pinto (222, +9), 14º Andrés Schonbaum (224, +11), 18º Jesús Montenegro (225, + 12) y 25º Mateo Fernández de Oliveira (228, +15).

