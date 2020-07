El chaqueño Emiliano Grillo examina la caída de un green durante el Rocket Mortgage Classic, del PGA Tour, que se disputa en Detroit. El argentino marcha tercero, apenas un golpe por debajo de los dos líderes. Fuente: AP

El golfista chaqueño Emiliano Grillo hizo seis birdies y terminó la primera vuelta del Rocket Mortgage Classic, en Detroit (Estados Unidos), con 66 golpes (-6). Esa tarjeta le permite estar apenas un impacto por detrás de los estadounidenses Scott Stallings y Doc Redman , los transitorios líderes del torneo, que forma parte del PGA Tour.

El argentino continúa así con la mejoría en su juego que había evidenciado hace una semana en el Traverlers Championship, disputado en Cromwell (Connecticut), donde el viernes llegó a estar en el puesto 20° y pudo superar el límite clasificatorio por primera vez tras la suspensión de la actividad por el coronavirus . Aunque terminó mucho más atrás en la clasificación general, Grillo fue el mejor argentino en ese certamen: terminó 60°, con 276 golpes, a 15 del ganador, el norteamericano Dustin Johnson. El otro argentino en la competencia, Fabián Gómez, no había superado el corte en los primeros 36 hoyos.

El golfista argentino Emiliano Grillo, luego de uno de sus impactos en el Rocket Mortgage Fuente: AP

Grillo cerró su tarjeta con seis birdies y ningún bogey, y 66 golpes en total. Al concluir el hoyo 7, Grillo ya estaba -5, por lo que pudo haberse transformado en el líder de la vuelta sin problemas. Pero recién consiguió otro birdie en el hoyo 15, por lo que debió conformarse con compartir el tercer puesto con los estadounidenses Chase Seiffert, JJ Spaun y Peter Malnati, y el británico Matt Wallace.

El Rocket Mortgage Classic entrega US$ 7,5 millones de dólares en premios y se disputa en el Detroit Golf Club. Es el cuarto torneo del PGA Tour en jugarse luego de tres meses de parate por la pandemia del coronavirus. Por disposición de las autoridades sanitarias, los abiertos de golf se realizan sin público en las canchas, aunque no por eso decreció la alarma en los organizadores. Ya se registraron 6 casos de contagios y los protocolos no son respetados por muchos de los protagonistas, que desoyen los consejos y salen a comer por las noches a restaurantes o a tomar algo en los bares, ampliando el radio de riesgo.

Recién a mediados de este mes podrán volver los espectadores (ni siquiera pueden ingresar al club las esposas de los golfistas): el primer torneo con presencia de los fanáticos será The Memorial, previsto para dentro de dos semanas, en Dublin, Ohio.

El chaqueño Emiliano Grillo no tuvo errores en la primera vuelta del Rocket Mortgage Classic, del PGA Tour, que se desarrolla en Detroit, Estados Unidos. Está tercero, con apenas un golpe más que los dos líderes. Fuente: AP

Algunos golfistas no logran acostumbrarse a la quietud que invade los links debido a las medidas de precaución contra el coronavirus. Lo sintió el campeón defensor del Rocket Mortgage Classic, Nate Lashley. Hoy presentó una tarjeta de 71 goles (-1) y comparte el puesto 65° con otros 29 jugadores. "Parece como si no fuera un torneo de golf", dijo Lashley según recoge la agencia AFP. Y añadió, pensando en la segunda vuelta de este viernes: "Por lo tanto, necesitaré ponerme un poco nervioso mañana y tener un poco de adrenalina".

De todas maneras, Lashley tuvo un pasaje de inspiración en su recorrido al embocar desde el búnker en el par 3 del hoyo 9, de 207 yardas.

