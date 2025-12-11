Una definición dramática y un cierre inolvidable del Emiliano Grillo Junior Open 2025

El Emiliano Grillo Junior Open volvió a entregar una jornada final que combinó emoción, talento y una presencia estelar: la de Emiliano, anfitrión del torneo, quien estuvo en Pilará no solo para seguir de cerca la definición, sino también para compartir una clínica magistral ante más de 300 personas y entregar los premios a los campeones de cada categoría.

Fue un cierre a la altura de un torneo que ya se consolidó como uno de los eventos juveniles más influyentes del calendario.

La jornada comenzó con un clima perfecto y una cancha presentada de manera impecable gracias al trabajo del greenkeeper Federico Zemborain y de todo su equipo. Las salidas por los hoyos 1 y 10 comenzaron a las 7:30, con los líderes de cada categoría peleando golpe a golpe hasta el final. La ceremonia de cierre, conducida por Francisco “Paco” Alemán, coronó una semana de pura emoción.

Gabioud se impuso con autoridad

La definición masculina tuvo todos los condimentos posibles: idas y vueltas en el tablero, birdies oportunos, errores costosos y una muestra contundente de carácter por parte del cordobés Bautista Gabioud, quien firmó 71 (-1) en la ronda final y se consagró con un total de 209 (-7).

Gabioud comenzó su ronda con autoridad: águila en el hoyo 1, seguida de birdies en los hoyos 3, 7, 15 y 16. Aunque cometió bogeys en el 10 y el 12, jamás perdió el control ni el ritmo que lo caracterizaron durante toda la semana.

El cordobés Bautista Gabioud, en acción

“Fue un día en el que arranqué desde atrás en el tablero, como en todo el torneo, pero vine a disfrutar y a ver si podía salir (el juego). Meter ese putt final (en el hoyo 18) fue hermoso; hacía mucho que no ganaba y hacerlo acá, con este score, es increíble. Lo disfruté muchísimo”, dijo el jugador del Villa María Golf Club.

Gabioud también explicó la clave de sus tres días de juego: “Intenté siempre mantener el mismo ritmo, caminar tranquilo, respirar y no perder la cabeza. Recordarme a mí mismo de que puedo jugar muy bien fue fundamental”.

Además, el ganador compartió sus sueños académicos y deportivos: “Me encantaría estudiar en Estados Unidos con una beca y cursar estudios de business. Este triunfo se lo dedico a mis padres, a mis amigos y a la gente que me sigue”.

Bautista Gabioud se consagró con un total de 209 golpes (-7)

El segundo lugar fue para el uruguayo Juan Cruz Esmoris, quien firmó 75 (+3) para un total de 210 (-6). Lideró en múltiples momentos de la vuelta, pero una racha de bogeys (12, 13, 14, 15, 17 y 18) lo alejó de la pelea en los hoyos finales.

Tercero quedó el bonaerense Jeremías Porta Araoz, de buen papel en la edición del año pasado, quien había llegado con claras chances de ganar, pero un doble bogey en el hoyo 18 lo privó de un playoff. Su 72 final lo llevó a un total de 211 (-5).

Entre los nombres fuertes del inicio de semana, Valentino Constenla, líder en varias etapas, tuvo una jornada para el olvido: un quíntuple bogey en el hoyo 10 (hizo 9) lo dejó sin chances. Cerró con 78 (+6) y un total de 213 (-3), en el sexto puesto.

Peychaux y un final con mucho suspenso

El campeonato femenino entregó un cierre de película. La brasileña Maitri Peychaux y la paraguaya Victoria Livieres llegaron igualadas después de la ronda final —ambas con 74 (+2) y un acumulado de 213 golpes (-3)— y debieron definir el título en un playoff en el hoyo 18.

En ese escenario tenso, con un público siguiendo de cerca cada movimiento, Peychaux encontró la perfección: birdie para coronarse campeona.

El swing de la brasileña Maitri Peychaux

Al terminar, todavía con adrenalina, dijo: “Estoy muy feliz y muy agradecida. Es mi primera vez jugando acá en Argentina, donde nació mi papá y está parte de mi familia. Ganar acá es muy especial”.

Sobre el duelo con Livieres, agregó: “Fue re difícil, muy duro, pero lo disfrutamos juntas. Intenté siempre quedarme en el presente y pensar en toda la gente que me apoya. Este triunfo es para mi papá, mi abuelo, mi mamá y todos en Brasil que me acompañan.”

El festejo de la la brasileña Maitri Peychaux en el hoyo 18

El tercer lugar fue para la argentina Delfina Douer, de Los Lagartos Golf Club, con un total de 216 (par) tras una ronda final de 72.

Entre los caballeros de hasta 13 años, el campeón fue el mendocino Constantino Dascanio, con un total de 214 golpes (-2). En tanto, en damas de hasta 13 años, la campeona fue la bonaerense María Renata Veiga, con 227 (+11). Ambos demostraron que el semillero argentino viene pisando fuerte.

La clínica de Grillo, para el recuerdo

El gran cierre de la jornada llegó con la clínica de golf de Emiliano Grillo, una exhibición que marcó el espíritu del torneo: aprendizaje, inspiración y cercanía.

Dirigida por Santiago Garat, director del torneo, la clínica mostró a Emiliano distendido, técnico y profundamente comprometido. Compartió secretos de su juego, respondió preguntas del público y pegó tiros que fueron celebrados con aplausos. La atmósfera fue la de una clase magistral al aire libre, genuina y emocionante.

La clínica de Emiliano Grillo ante una multitud

Sobre el cierre del torneo, Grillo fue claro: “Lo importante no es lo que hice yo, sino lo que podemos seguir haciendo en equipo para dar oportunidades. Devolver un poco de lo que el golf me dio es importante. Quizás acá haya un futuro número uno del mundo… quién sabe”. Además, agregó: “Las universidades buscan jugadores que compitan y jueguen bien. Jungle les da visibilidad, datos y herramientas para mostrarse. Es una base clave para construir hacia arriba”.

El futuro del golf latinoamericano

La ceremonia final, con Emiliano entregando los trofeos y saludando, uno por uno, a los campeones, cerró un torneo que volvió a demostrar su importancia a nivel regional. Con 117 jugadores de 12 países, una cancha impecable y un marco de público excepcional, el EGJO reafirma su propósito: convertirse en un puente real entre el talento latinoamericano y el golf universitario de Estados Unidos.

Integrado a la International Pathway Series de la AJGA y al sistema JUNGLE, el EGJO no solo ofrece competencia: ofrece futuro. Y si algo dejó claro esta edición de 2025, es que ese futuro ya empezó.

Las firmas de pelotitas con el ídolo Emiliano Grillo

La segunda edición del torneo fue organizada por Fourwinds Sports & Entertainment y Bluedotputt y contó con el auspicio de KIA, Fast Track, Philips TV & Sound, Under Armour, Garmin Argentina, Callaway, FullSport, Altro, Villavicencio, Guaymallén, Netcalls y Datacenter, y con el apoyo de la AAG, AJGA y JUNGLE.