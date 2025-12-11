Llegan las definiciones en el Emiliano Grillo Junior Open con el chaqueño como testigo de lujo

La segunda ronda del Emiliano Grillo Junior Open (EGJO) dejó claro que los grandes torneos se definen con la mezcla justa de talento, resistencia, lectura de cancha y capacidad de competir bajo presión. Pilará Golf tuvo una jornada intensa, con una mañana de miércoles húmeda y neblina que dio paso al calor y a greens más firmes que en los días previos, condiciones que moldearon el ritmo de juego y exigieron decisiones más quirúrgicas.

La competencia —que integra la International Pathway Series de la American Junior Golf Association (AJGA) y el circuito JUNGLE— mostró a los líderes responder con madurez y, lejos de aflojar, elevaron el nivel para dar forma a una definición que promete emociones fuertes, en una jornada final que tendrá un condimento especial: la presencia de Emiliano Grillo, anfitrión del torneo, quien estará en Pilará para ser testigo directo del cierre y acompañar a los jugadores en el tramo decisivo del campeonato.

Esmoris se mantiene en la vanguardia tras la segunda ronda

Constenla y Esmoris muestran el camino

En la categoría de caballeros de 14 a 19 años, el gran movimiento del día vino de la mano de Valentino Constenla, quien firmó un brillante 67 (-5) que lo llevó directo a la cima del tablero con un total de 135 golpes (-9).

Lejos de arriesgar de más en una cancha donde los errores se castigan duramente, Constenla eligió pensar cada golpe con la serenidad de un jugador que entiende el valor de “errar del lado bueno”. El inicio, explosivo, lo puso rápidamente bajo par gracias a un chip embocado temprano y varios putts sólidos que marcaron el tono de la ronda. A medida que el calor aumentaba, confirmó que la hidratación, el orden y la paciencia eran tan importantes como la técnica.

Pilará Golf Club es la sede del Emiliano Grillo Junior Open

“Me enfoqué en errar por el lado bueno todo el día. Por ejemplo, en el 18 me quedé corto a propósito desde el rough porque sabía que, por la izquierda, el approach quedaba difícil. Hoy la clave fue ser inteligente”, explicó el jugador de Pilar Golf.

A su lado, en la cima, aparece el uruguayo Juan Cruz Esmoris, quien volvió a mostrar un alto nivel con un 68 (-4), lo que habla de consistencia, fortaleza mental y un juego largo que puede convertirse en un arma letal en la definición. Si bien el inicio no le regaló demasiados aciertos sobre el green, la segunda mitad de la vuelta lo encontró más certero y confiado. Sus golpes desde el tee continúan siendo una marca registrada y, con su ritmo calmo, se mete en la vuelta final con un golf sólido, capaz de sostener cualquier pelea mano a mano.

Los chicos del Emiliano Grillo Junior Open aprenden distancias y pulen su técnica rumbo al alto rendimiento

“Me sentí muy cómodo; le pegué muy bien desde el tee y con los hierros también. Al principio no emboqué mucho, pero después entraron los putts”, dijo el uruguayo.

Dos escoltas al acecho

Uno de los escoltas de los líderes es el paraguayo Lucas Martínez Cabañas, quien volvió a presentar números rojos con un 70 (-2) apoyado en un putter que sigue siendo clave para su confianza. A pesar de un par de errores menores, construyó una vuelta plagada de birdies y se mantuvo siempre dentro del plan, sabiendo que el jueves tendrá que jugar al ataque, pero sin perder el orden. También se sumó a la discusión el cordobés Bautista Gabioud, cuyo 68 (-4) tuvo un inicio inolvidable con águila en el 1 y birdie en el 2, una ráfaga que lo instaló con autoridad de cara a la ronda final, también con 138 (-6).

El corte clasificatorio se estableció en +10 y fue superado por 40 jugadores.

Una fiesta para los chicos en Emiliano Grillo Junior Open: talento y competitividad

Dos punteras entre las mujeres

La categoría de damas de 14 a 19 años vivió una jornada especialmente exigente. Muchas jugadoras debieron completar hoy los hoyos pendientes de la primera ronda suspendida por tormentas eléctricas, lo que implicó hasta 27 hoyos en menos de doce horas. En ese escenario, administrar la energía y la concentración fue tan desafiante como lidiar con el calor y los greens más rápidos.

Las dos líderes entre las damas: Livieres y Peychaux

La paraguaya Victoria Livieres Rodríguez sobresalió nuevamente, firmando un 68 (-4) que la llevó a compartir ahora la punta con 139 golpes (-5). Mostró un golf maduro, apoyado en su serenidad y en la capacidad de sostener un ritmo parejo incluso en momentos en que el cuerpo pedía pausa. Su lectura sobre el green y su decisión de jugar siempre desde “el presente” la mantuvieron en la cima con gran autoridad. “La ronda fue muy buena. Traté de mantenerme en el presente y hacer la menor cantidad de errores posible. Ahí estuvo la clave”, explicó.

Junto a ella aparece la brasileña Maitri Peychaux, autora de un 69 (-3) que la ubica también con 139 (-5). A lo largo del día atravesó los mismos desafíos que el resto del field, pero logró transformar la exigencia en fluidez de juego. Su naturalidad para competir, la manera en que mantiene la calma y su facilidad para soltar el swing, incluso después de muchas horas en cancha, la convierten en una de las grandes candidatas al título. “El día fue largo, pero lo pasamos súper bien con las chicas. Tengo familia acá; es como estar en casa”, explicó la brasileña.

Un putt decisivo durante el Emiliano Grillo Junior Open

La argentina Mía Yaya Chamorro cedió la punta tras un 74 (+2) que no refleja por completo la calidad de su juego, pero sí la falta de afinación con el putter, su arma principal. Aun así, su total de 141 golpes (-3) la deja plenamente en carrera a solo dos golpes de las líderes. Mía dejó claro que encara la ronda final con actitud positiva, consciente de que un buen día sobre el green puede devolverla al centro de la pelea. “Voy a encarar la última vuelta con la mayor confianza posible. Hoy no fue mi día con el putter, pero si mañana mejora, todo puede pasar”, explicó.

En la categoría de damas, el corte quedó fijado en +9, con 14 jugadoras clasificadas.

Los más chicos piden pista

Entre los caballeros de hasta 13 años, la bandera argentina fue dominante: Constantino Dascanio Rousell lidera con 144 golpes (par), seguido por Juan Mauricio Uslenghi con 146 (+2) y Fausto Perini Marron con 148 (+4). En damas hasta 13 años, también hubo un liderazgo claro de las locales: Martina Renata Veiga (151) encabeza la tabla, seguida por Abril Bonofiglio Delfina (156) y Francesca Capani Boueke (168).

Un campo desafiante

La cancha de Pilará volvió a ser protagonista. La mañana comenzó con una neblina inusual para esta época del año, lo que obligó a retrasar las salidas, pero una vez superado ese tramo inicial, el campo respondió a la perfección. “Pilará está firme, rápida y justa para todos los jugadores. Para la vuelta final, vamos a presentar condiciones similares a las de hoy, con posiciones de bandera un poco más competitivas, como corresponde a un torneo de este nivel”, explicó Federico Molina, gerente de la cancha que tiene la firma de Jack Nicklaus.

Un proyecto que sigue creciendo

Jungle, creado hace tres años por el mexicano Santiago Casado, es mucho más que un circuito: es una plataforma tecnológica que busca conectar a los jóvenes jugadores latinoamericanos con más de 1.200 programas universitarios en Estados Unidos. Lo hace a través de estadísticas avanzadas, integración con tecnología de punta, visibilidad global y un ecosistema que permite que cada jugador muestre su verdadero nivel, no solo un score suelto. En un torneo como el EGJO, esa filosofía se vuelve tangible: los jugadores compiten, crecen y se proyectan.

“Jungle nació para abrir puertas. Es una plataforma tecnológica diseñada para que más jugadores de Latinoamérica tengan un camino real hacia el golf universitario en Estados Unidos. Nuestro valor no está solo en organizar torneos, sino también en conectar a cada chico con programas universitarios mediante datos reales, visibilidad global y contacto directo con los coaches. Hoy, gracias a la integración con herramientas como UpGame Golf by TrackMan, un entrenador puede ver cómo juega de verdad un jugador: sus tendencias, su consistencia y su potencial. Jungle no te resuelve el camino, pero te da todas las herramientas para recorrerlo sin esperar a que alguien te descubra”, explicó Casado.

Ultima ronda y clínica de golf

Este jueves será la ronda final. A partir de las 7:30 am, los mejores 40 varones y las 14 mejores mujeres saldrán por los hoyos 1 y 10 en busca de un objetivo grande: ganar el torneo y asegurar un lugar en el Orlando International Amateur, uno de los eventos más prestigiosos del calendario mundial. También jugarán los participantes de hasta 13 años. Sin dudas, la definición comenzará con clima intenso y una cancha exigente, y terminará, como siempre, con aquellos capaces de elevar su nivel cuando la presión se hace más pesada.

Finalmente, y como broche de oro, Emiliano Grillo —anfitrión y referente del torneo— brindará una clínica abierta antes de la entrega de premios, un cierre ideal para una semana que vuelve a demostrar por qué el EGJO ya es una plataforma de futuro para toda la región. Pilará está lista. Los jugadores también.

La segunda edición del torneo es organizada por Fourwinds Sports & Entertainment y Bluedotputt y cuenta con el auspicio de KIA, Fast Track, Philips TV & Sound, Under Armour, Garmin Argentina, Callaway, FullSport, Altro, Villavicencio, Guaymallén, Netcalls y Datacenter, y con el apoyo de la AAG, AJGA y JUNGLE.