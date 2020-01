Tiger Woods, en la celebración de su triunfo en el Masters de Augusta Fuente: AFP

PLAYA DEL CARMEN.- La figura de Tiger Woods es omnipresente en donde se respire golf. En el Latin America Amateur Championship (LAAC), que se disputa en el Caribe mexicano, también sobrevuela la imagen del astro; sobre todo porque este torneo de aficionados está organizado por las tres entidades más importantes del golf mundial, interesadas en que el fenómeno de California siga moviendo la aguja de este deporte a sus 44 años.

Tras el anuncio de que el LAAC 2021 tendrá como sede el Lima Golf Club, los tres popes presentes en Mayakoba respondieron a una pregunta disparadora de LA NACION: ¿Cuál es el mejor momento histórico del golf? ¿El que antecedió a Woods o el que arrancó a partir de la Tigermanía, con su primer triunfo grande en el Masters de 1997?

Difícil olvidar la influencia de aquel Big Three del siglo pasado, compuesto por Jack Nicklaus -máximo ganador de Majors, con 18 títulos-, Arnold Palmer -el primero en popularizar el juego a través de la TV- y el sudafricano Gary Player. O la época entre los '80 y primera parte de los '90 animada por Tom Watson, Severiano Ballesteros y Greg Norman. En este recorrido a trazo grueso, el debate se enciende desde la llegada de un hombre que pareció haber surgido para revolucionar el juego.

El norteamericano Mike Davis, representante de la USGA, mencionó: "Fui muy afortunado por haber visto a Tiger ganar sus tres US Juniors, sus tres US Amateurs y sus tres US Opens; podría asegurar que es un jugador que surge una vez cada varias generaciones. Resultó maravilloso para el golf de varias maneras: no solo atrajo más golfistas para este deporte, sino que el seguimiento que se hace de esta disciplina a nivel global es consecuencia del impacto de Woods".

Del lado europeo opinó el inglés Martin Slumbers, que encarna a la R&A: "La segunda mitad de mi vida golfística fue viendo jugar a Tiger. Cada tanto, en un deporte viene alguien que modifica el juego y Woods lo ha hecho con toda seguridad: cambió al golf para siempre y es fabuloso verlo. Creo que el juego que vemos hoy está alimentado por el punto de quiebre que él generó con su campaña profesional".

Fred Ridley, mandamás de Augusta National Golf Club, ya ocupaba el principal cargo de la entidad cuando Tiger conquistó el último Masters. El ex Nº 1 del mundo no solo interrumpió once años de sequía en los Majors, sino que además protagonizó uno de los regresos más resonantes en la historia de cualquier deporte, a juzgar por las operaciones quirúrgicas que tuvo que atravesar y por haber estado al borde de abandonar la actividad.

El dirigente del tradicional saco verde apuntó: "Mi primer contacto con él fue cuando ganó su primer US Amateur en 1994 y yo era oficial de reglas en su partido de semifinales. Ya en 1996, cuando estaba midiéndose contra Steve Scott, un jugador de mi universidad, la de Florida, estaba 6 abajo con 12 hoyos por jugar, pero los remontó y ganó. Entonces supimos que Tiger era un joven muy especial y tan solo un año más tarde se llevó el Masters y rompió todos los récords".

En este juego de comparar épocas, Davis evaluó: "Si bien su carrera como jugador está quizá en una curva descendente, veremos a Tiger por muchos años más, y eso no quiere decir que los últimos 600 años en la historia del golf no hayan sido especiales. Pero lo que Tiger logró en golf y lo que nosotros pensamos que seguirá haciendo por este deporte, superada su etapa como jugador activo, es bastante singular".

A Slumbers le quedó en las retinas una imagen muy potente de abril de 2019: "Muchos de los que estuvimos presentes en Augusta el año pasado nunca olvidaremos el sonido y la ovación mientras él salía del green del hoyo 18 en la última vuelta. Creo que es maravilloso para el golf". Y mientras imagina cómo será la Cena de Campeones previa al Masters 2020, Ridley acotó: "La de Tiger es una carrera deportiva histórica. Todos los que estamos involucrados en golf hemos sido muy afortunados por haber sido parte en el período en que él jugó".

El LAAC, que ya echó a andar con la disputa de los primeros 18 hoyos en El Camaleón, tiene como principal lema "Creando héroes". En este sentido, el modelo deportivo que representa Tiger es insoslayable para los muchachos que sueñan en este torneo con clasificarse al Masters y al Open Británico. La influencia del astro es notable, más allá de que muchos de estos aficionados ni siquiera habían nacido cuando Woods se adjudicó su primer Major.

Los argentinos en la primera vuelta del LAAC

PLAYA DEL CARMEN.- Dos argentinos quedaron sextos tras la primera vuelta del Latin America Amateur Championship: Mateo Fernández de Oliveira y el debutante Abel Gallegos abrieron con un score de 73 (+2), a cinco golpes del colombiano Iván Camilo Ramírez. "Saco conclusiones positivas de esta primera vuelta, ya que debía pegar con este viento fuerte para acostumbrarme y ver en qué líneas hay que tirar la pelota y en cuáles no", apuntó Fernández de Oliveira. En tanto, el oriundo de Veinticinco de Mayo comentó: "Salí a divertirme; se me complicó al principio pero pude remontar. En el primer tee me sentí con presión pero ya después me fui soltando; la idea es seguir divirtiéndome y, si me prendo en la lucha, me concentraré en saber que puedo ganar el torneo".

Segundo Oliva Pinto y Horacio Carbonetti (74, +3) también quedaron prendidos, a la expectativa desde el puesto 11º. Los demás jugadores albicelestes aparecen rezagados: 33º Andrés Schonbaum (77, +6), 48º Jesús Montenegro (78, +7), 84º Germán Tagle (83, +12) y 98º Juan Ignacio de De Giácomi (87, +16).

