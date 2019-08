FedEx Cup: Emiliano Grillo es uno de los 70 elegidos de una serie renovada

Otra chance en el máximo nivel para Emiliano Grillo Fuente: AFP - Crédito: Jared Titon

Gustavo S. González SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2019 • 00:30

En el golf, una frase a la que los jugadores echan mano es "me di muchas oportunidades". Son aquellas chances que ofrecen los buenos golpes para terminar de la mejor forma un hoyo y que a veces se aprovechan y otras no, pero que siempre son beinvenidos.

A Emiliano Grillo esa ocasión se le da en el segundo torneo de los playoffs de la FedEx Cup, para el que se clasificó a pesar de que en el primero, The Northern Trust, en Jersey City, no pudo superar el corte (por un golpe). Lo cierto es que quedó adentro con lo justo: está 69º en el ranking de la FedEx Cup, en el cual suma 673 puntos en la temporada y quedó entre los 70 jugadores que actuarán en Medinah Country Club, cerca de Chicago, el BMW Championship.

Al ganador de alguno de los torneos los playoffs se le otorgan 2000 puntos para el ranking de la FedEx Cup. Así, el estadounidense Patrick Reed, campeón en el Northern Trust, subió a la segunda posición en el ordenamiento, con 2774 unidades, y se ubica a 206 de Brooks Koepka, el lider. Todos los jugadores que pasen el corte suman puntos (no fue el caso de Grillo en Jersey City, desde luego) que en los dos primeros playoffs cuadruplican los que se otorgan en los torneos de la temporada regular -excepto los Majors, que dan 600 al ganador, y los World Golf Championship, con 550-, que es de 500. En escala descendente, el segundo recibe 300 (1200 en los playoffs), y el tercero, 190 (760).

Con este torneo, finalizará el formato del playoff que se tenía hasta la temporada anterior, cuando se jugaban cuatro torneos, en lugar de tres. ¿Por qué? A partir del Tour Championship, que se jugará desde el 22 del actual en East Lake, Atlanta, cada uno de los 30 clasificados tras el BMW Championship comenzarán con un score predeterminado según la posición en la FedEx Cup: el ganador arrancará con 10 bajo el par; el segundo, con -8, del tercero al 5º saldrán con una escala decreciente que comienza en -7; del 6º al 10º, -4; del 11º al 15º, -3; del 16º al 20º, -2; del 21º al 25º, -1, y del 26º al 30º, en el par.

Este método permitirá a cada uno iniciar el certamen conociendo ya su panorama, de acuerdo con la ubicación preestablecida en el leaderboard. Además, y tal vez lo más importante, el campeón del Tour Championship en East Lake será también el ganador de la FedEx Cup, con lo cual se evitará lo que ocurrió cuatro veces en los doce años que tiene esta serie, cuando el que obtuvo el título en el último torneo y el campeón de la FedEx Cup fueron diferentes. Sin ir más lejos, ocurrió el año pasado, cuando Tiger Woods ganó en East Lake (en aquel recordado final que le dio el primer título en su regreso tras cinco años, con una multitud siguiéndolo en procesión hacia el hoyo de 18), y el inglés Justin Rose quedó primero en el ranking de la temporada que le dio la distinción final.

Entre los 70 jugadores que saldrán mañana en Medinah está precisamente Tiger Woods, salvo un contratiempo físico de último momento como el que lo obligó a retirarse del Northern Trust el viernes pasado, tras cumplir una primera vuelta de 4 sobre par. "Me gustaría agradecer a los fanáticos de Nueva Jersey y Nueva York por su apoyo; mantengamos la esperanza de que pueda jugar el BMW Championship", se había despedido el californiano en una declaración. La ilusión de Tiger y de todos su público es que pueda ascender desde su actual 38º puesto (suma 1977 puntos) para meterse entre los 30 que jugarán la etapa final de la serie, el Tour Championship, que comienza la semana próxima en el East Lake Golf Club, de Atlanta. En el trazado Nº 3 de Medinah, donde se jugará este BMW desde mañana, Tiger ganó el PGA Championship en 1999 y 2006.

Koepka, ganador de cuatro Majors en menos de dos años y que recientemente obtuvo su primer World Golf Championship, es uno de los candidatos. Nunca pudo ser determinante al momento de llegar a los playoffs, un estigma del que buscará escapar luego de quedar primero en la tabla al finalizar la temporada regular.

El norirlandés Rory McIlroy, campeón de la Fed Ex Cup en 2016 pasa por un buen momento. Gary Woodland, se adueñó del US Open este año; Xander Schauffele, tiene experiencia en la serie tras ganar el Tour Championship de 2017, a poco de su debut en el circuito. Rose, el estadounidense Jordan Spieth, el inglés Tommy Fleetwood y el español Jon Rahm, que compartió el 3º en The National Trust, son otros jugadores para tener en cuenta.

Revisan el juego lento

El PGA estudia las demoras para hacer los golpes: el circuito mostró su preocupación por la cuestión de que ciertos jugadores se toman un excesivo lapso para golpear la pelota, un problema que se desató con la controversia entre dos estadounidenses, Brooks Koepka y Bryson DeChambeau, a raíz del prolongado tiempo que este emplea para jugar cada pelota, lo que hace perder el ritmo a sus compañeros en el grupo, se estima.

Usan videos para ayudar a controlar los excesos: "Nos preguntamos si hay una forma de solucionarlo", dijo Tyler Dennis, jefe de Operaciones del PGA Tour. Un video de DeChambeau en la segunda jornada del Northern Trust, que aplica la Física en su juego, generó comentarios críticos de vario profesionales del circuito.