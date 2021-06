Golf. Brooks Koepka, su pelea con Bryson DeChambeau y cómo harán para jugar juntos la Ryder Cup ante Europa

Son dos de los mejores golfistas del mundo, ambos de Estados Unidos, y no se llevan precisamente bien. El morbo por los desplantes entre Brooks Koepka y Bryson DeChambeau cobró mayor repercusión hace unas semanas, durante la disputa del PGA Championship, a raíz de la filtración del video de una entrevista de Golf Channel que no llegó a salir al aire. En las imágenes se aprecia la incomodidad de Koepka cuando DeChambeau se acerca y pasa por detrás suyo soltando una ironía sobre “la mala lectura de los greens” que había tenido durante la segunda vuelta del Major que se estaba disputando y que ganó Phil Mickelson. Acto seguido, Brooks entrecierra los ojos y pierde el hilo de la conversación con el periodista.

Es una puja que lleva dos años ya, con varios capítulos. Se inició con una queja formal de Koepka acerca de la lentitud para jugar del Bombardero DeChambeau, y chicanas posteriores de este último sobre el físico de su colega. Mensajes de ida y vuelta a través de las redes sociales. En fin, una relación con rispideces que no es frecuente de observar en el planeta golf. Y una de las aristas adicionales que arrojaba esta peculiar situación es que ambos compartirán el equipo de Estados Unidos que competirá en la Ryder Cup, en Whistling Straits, en septiembre próximo frente al conjunto de Europa. ¿Podrán convivir? ¿Qué trabajo adicional deberá hacer el capitán, Steve Stricker, para que la situación no se desmadre y se transforme en un escándalo?

Brooks Koepka en acción en el Kiawah Island Golf Resort, sede del último PGA Championship Stacy Revere / Getty Images - Getty Images North America

Fue Koepka, ganador de cuatro Majors, el que bajó los decibeles de la pelea... aunque relativamente. Porque si bien es optimista en cuanto a la madurez de ambos para encarar el futuro inmediato cuando formen parte del equipo, a la vez deja en claro que cuanto menos juntos estén, mejor. Y como agregado, sostiene que todo esto que provocaron “le hace bien al golf”.

“No veo por qué razón mi problema con DeChambeau pueda perjudicar la química del equipo de Estados Unidos. Sólo hay ocho tipos que están jugando, cuatro tipos están sentados. Yo juego con otro tipo”, apunta Koepka, enfatizando en el sistema de juego de la Ryder, donde hay matches por parejas (foursomes y fourballs) e individuales. Da por descontado que al capitán ni se le ocurriría ponerlos juntos a competir en un foursome o un fourball, que son las modalidades por parejas.

Bryson DeChambeau, en el medio de una disputa que causa sorpresa en el golf AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Digamos que no juego con Bryson o que Bryson no juega conmigo, él se ocupa de su partido, y yo me ocuparía de mi partido. No sé si eso tiene algún efecto dentro del equipo. Lo que haces fuera del campo de golf no tiene ningún efecto en el campo de golf”, enfatizó.

Koepka añadió que “no siente remordimientos” a partir de la filtración de la entrevista de Golf Channel. “Fue muy, muy fuerte. Pero creo que todo lo que pasó fue bueno para el golf. El hecho de que el golf esté en casi todos los medios de comunicación durante unas dos semanas de forma bastante constante, creo que es algo bueno. Hace crecer el juego. Entiendo a los tradicionalistas que no están de acuerdo con ello. Pero para hacer crecer el juego hay que llegar a las generaciones más jóvenes. No quiero decir que esto sea así, pero es llegar a un montón de gente. Es poner el golf delante de la gente. Y eso es bueno para el juego”.

DeChambeau durante el Masters de Augusta: es muy seguido por los aficionados JARED C. TILTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué pasó después de aquella filtración de la entrevista? Ambos se mandaron mensajes por las redes. Y Koepka promovió la posibilidad de “cerveza gratis” para quien fuera expulsado del Memorial Tournament, el pasado fin de semana, “por gritarle su nombre a DeChambeau durante el juego”. Como respuesta, DeChambeau insinuó que Koepka debería ser sancionado por el PGA Tour. Lo que resta preguntarse es si realmente esta clase de repercusión beneficia o no al golf como considera Koepka.

LA NACION