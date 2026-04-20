Próximos partidos de Boca: cuándo juega por el Apertura y la Copa Libertadores

Boca Juniors atraviesa un gran presente. Con la victoria en el Superclásico ante River 1 a 0 en el estadio Monumental por el Torneo Apertura 2026 llegó a los 13 encuentros sin derrotas -la última fue el 8 de febrero ante Vélez- y hace ilusionar a los hinchas en ese certamen y en la Copa Libertadores, donde tuvo un gran inicio con dos triunfos.

Pero la temporada para el xeneize continúa y, sin demasiado margen para celebrar, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se prepara para afrontar los próximos compromisos con el objetivo inicial de avanzar a los playoffs del campeonato doméstico, algo de lo que está muy cerca, para pelear por el título. A la par, antes del parate por el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, buscara acceder a los octavos de final del máximo certamen continental.

Boca anhela ganar el Torneo Apertura antes del Mundial 2026 Gonzalo Colini - LA NACION

Boca tiene por delante otros tres cotejos seguidos afuera de la Bombonera. El próximo jueves visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la última fecha de la primera etapa del Apertura, en el que marcha tercero en el Grupo A con 24 puntos. Posteriormente, tendrá que ir a Santiago del Estero para jugar con Central Córdoba en el cotejo postergado de la novena jornada, que se suspendió en su momento por el paro del fútbol argentino.

Entremedio, se volverá a presentar en la Copa Libertadores: el martes 28 de abril jugará ante Cruzeiro en Belo Horizonte con el anhelo de lograr el tercer triunfo, continuar en la cima de la zona D y encaminar su pasaje a la siguiente instancia. Luego de visitar al Ferroviario, irá a Ecuador a medirse con Barcelona el 5 de mayo por el torneo internacional.

El siguiente partido que tiene programado el club azul y oro es otra vez frente a Cruzeiro el martes 19 de mayo en el estadio Alberto J. Armando. Sin embargo, en caso de ir avanzando en el Apertura, jugará octavos, cuartos y semifinales antes de recibir a los brasileños. Esas fechas todavía no están en el calendario porque no selló su clasificación.

En caso de tener que disputar la definición del Torneo Apertura, lo hará luego del choque con el elenco de Belo Horizonte y antes de recibir a Universidad Católica Chile por la última fecha de la Libertadores. Este será su último duelo previo al parate por la Copa del Mundo.

Calendario de Boca Juniors

Vs. Defensa y Justicia (V) - Jueves 23 de abril a las 20 - Torneo Apertura 2026.

Vs. Cruzeiro (V) - Martes 28 de abril a las 21.30 - Copa Libertadores 2026.

Vs. Central Córdoba de Santiago del Estero - Día a confirmar - Torneo Apertura 2026.

Vs. Barcelona de Ecuador (V) - Martes 5 de mayo a las 21 - Copa Libertadores 2026.

Vs. Cruzeiro (L) - Martes 19 de mayo a las 21.30 - Copa Libertadores 2026.

Vs. Universidad Católica (L) - Jueves 28 de mayo a las 21.30 - Copa Libertadores 2026.

Es un mes clave para Boca, con al menos seis encuentros por delante y un potencial máximo de 10 si llega a la final del Torneo Apertura. Casi 40 días en los que se juega lo que resta del primer semestre de una temporada en la que está obligado a ser campeón este año, algo que no consigue desde marzo de 2023.

Su último título fue en la Supercopa Argentina 2022 al derrotar a Patronato de Paraná 3 a 0. Los más de tres años de sequía son una mochila muy pesada para el plantel y, sobre todo, para el presidente de la entidad, el ídolo Juan Román Riquelme.