Jon Rahm sorprendió al fallar un putt a centímetros del hoyo en el Arnold Palmer International

El golf puede ser cruel de muchas formas, y una de las escenas más dolorosas de este deporte se produce cuando el golfista erra un putt de manera incomprensible. Incluso es más llamativo cuando se trata del N°1 del mundo. A Jon Rahm le tocó vivir una situación atípica para su jerarquía en el Arnold Palmer Invitational, un episodio muy poco común en el PGA Tuur, en el contexto de una carrera llena de éxitos para el español en los últimos años.

En el par 3 del 7, el oriundo de Barrika falló un putt a menos de 25 centímetros del hoyo. Y está claro que el monarca del ranking se quedó con la peor sensación. En el video se observa cómo “Rahmbo” quedó paralizado frente a su error, cuando la pelota se detuvo antes de tiempo, y luego revisó la cara de su putt con extrañeza, para terminar ese hoyo con bogey. Una equivocación que significó una indeseable estadística: se trató del putt errado más corto de toda la temporada 2021-22, mientras que también generó otro sorprendente dato, el cual indicaba que sus probabilidades de acertar ese golpe eran de 99,96%.

“Desearía poder darles todas las excusas del mundo, pero no, es tan simple como... simplemente no lo sentía bien en mis manos, e intenté parar el palo, y no lo hice. No me detuve, lo intenté, pero no pude. No sé. Fue muy extraño. El grip estaba un poco sudado”, explicó Rahm a los medios, mientras él mismo seguía sin entender este error técnico que le tocó vivir, más cercano a un blooper. Más allá de su error, Rahm lleva ya 40 semanas como número uno de la clasificación mundial de golf.

There are no gimmes on the PGA TOUR. pic.twitter.com/ch6sFLSsKH — PGA TOUR (@PGATOUR) March 3, 2022

El comienzo de Rahm en el torneo que se desarrolla en Orlando, Florida, fue discreto: logró el par de la cancha (72), para colocarse un poco más arriba de mitad del leaderboard, en el puesto 51° al cabo de los primeros 18 hoyos. Quien arrancó con todo fue otra de las grandes estrellas del PGA Tour: el norirlandés Rory McIlroy, que abrió con 65 golpes (-7). En este certamen no hay argentinos, pero sí hay presencia criolla en el torneo alternativo de la semana del PGA Tour, el Puerto Rico Open, que tiene como participantes a Fabián Gómez, Alejandro Tosti, que debuta en el circuito tras haberse clasificado el lunes, y Andrés Romero. Mientras que el chaqueño y el rosarino arrancaron con 73 (+1), el tucumano empezó con 75 (+3).