Justin Thomas y su pedido de disculpas ante la TV por su insulto homofóbico

16 de enero de 2021 • 10:29

Ralph Lauren Corporation anunció que "decidió descontinuar su patrocinio" con Justin Thomas, quien lanzó un insulto contra la comunidad gay durante la tercera vuelta del Sentry Tournament of Champions el sábado pasado, tras fallar un putt.

"Estamos desanimados por el lenguaje reciente de Thomas, que es completamente inconsistente con nuestros valores", dice el comunicado. "Si bien reconocemos que se ha disculpado y reconoce la severidad de sus palabras, es un embajador pagado de nuestra marca y sus acciones entran en conflicto con la cultura inclusiva que nos esforzamos por defender. Al reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos con todos nuestros grupos de interés, hemos decidido descontinuar nuestro patrocinio en este momento. Al tomar esta decisión, nuestra esperanza es que el Sr. Thomas haga el trabajo duro y necesario para volver a asociarse con nosotros, examinando bien este incidente, aprendiendo, creciendo y, en última instancia, utilizando su plataforma para promover la inclusión", expresa la famosa marca de ropa.

Thomas, quien tiene como sponsor a Ralph Lauren desde que se convirtió en profesional en 2013, pronunció el insulto después de fallar un putt en el cuarto hoyo de Kapalua y luego se disculpó tras completar los 18 hoyos.

"Simplemente no hay excusa", dijo Thomas a Golf Channel poco después. "Soy un hombre adulto. No hay absolutamente ninguna razón para que yo diga algo así. Es terrible. Estoy muy avergonzado. No es quien soy. No es el tipo de persona que soy. Pero, por desgracia, lo hice y tengo que reconocerlo y me disculpo mucho. Como dije, es inexcusable. Estoy sin palabras. Es malo. No hay otra forma de decirlo. Necesito hacerlo mejor y ser mejor. Definitivamente es una experiencia de aprendizaje. Me disculpo profundamente con todos los que ofendí y seré una mejor persona después de esto", expresó el jugador de 27 años.

