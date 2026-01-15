La legión argentina en el LAAC 2026: un candidato, un debutante y casi todos cordobeses

LIMA, Perú.- Entre los 108 jugadores que compiten desde este jueves en la undécima edición del Latin America Amateur Championship (LAAC), hay seis argentinos codo a codo en el Lima Golf Club y tienen hambre de tomarse revancha de lo ocurrido en 2025 cuando, en el Pilar Golf Club, prevaleció el caimanés Justin Hastings por sobre los 11 golfistas albicelestes que representaron a la nación anfitriona.

Los deportistas nacionales que se alistan en el corazón del barrio San Isidro, una zona residencial de esta ciudad, son Segundo Oliva Pinto, Juan Martín Loureiro, Mateo Pulcini, Leandro Mihaich, Andrés Schönbaum (h) y Ramiro Pérez Orliacq. Aunque se trata de un certamen individual y no por equipos, los acompaña el head coach Juan Ignacio Gil y buscan darle al país el tercer trofeo después de que lo hicieron Abel Gallegos en 2020 y Mateo Fernández de Oliveira en 2023.

Entrenamiento en el Lima Golf Club de los golfistas argentinos que participan del LAAC.

La ilusión argentina en el LAAC 2026

De los seis representantes argentinos en el LAAC 2026, cinco menos que el torneo anterior en el Pilar Golf Club, cuatro de ellos son nacidos en Córdoba y otro está radicado en esa ciudad. No es casualidad, la provincia es considerada la “capital del golf” en el país y de allí surgieron figuras como Ángel Cabrera y el Eduardo ‘Gato’ Romero.

Segundo Oliva Pinto es candidato a ubicarse entre los primeros e, incluso, ganar. Y va por ello, le dijo a LA NACION apenas aterrizó en Lima: “El objetivo es uno solo, entrar a los majors”. Sobre su favoritismo, reconoció: “Me gusta sentirme que tengo chances en cualquier torneo que voy. La cancha tiene un estilo similar a las de Argentina, por eso me siento familiarizado”.

Segundo Oliva Pinto comparte la salida en la primera ronda con Gabriel Palacios, el mejor ranqueado Logan Whitton - LAAC

El joven de 26 años nacido en Villa Allende fue tercero el año pasado -compartió la posición con el mexicano Gerardo Gómez con 274 golpes- y participa por sexta vez del campeonato. Incluida esa ocasión, tres veces fue Top 10 y nunca cayó más allá del 15° lugar. Además, llega en un buen momento. La temporada anterior se impuso en tres torneos del Ranking Mundial de Golf Amateur, entre ellos el Campeonato Nacional por Golpes, y fue parte de la selección nacional en el Mundial Amateur de Singapur.

Juan Martín Loureiro y Mateo Pulcini también jugaron el Mundial Amateur. Junto a Oliva Pinto, llevaron a la Argentina hasta el 14° lugar. Loureiro tiene 22 años y nació en Burzaco, en la provincia de Buenos Aires. El año pasado ganó dos torneos del Ranking Mundial Amateur de Golf en la Argentina y participa por quinta vez del LAAC. Su mejor actuación fue en 2022, cuando debutó y quedó 20°.

El objetivo es uno solo, entrar a los majors” — Segundo Oliva Pinto, golfista argentino

Pulcini, por su parte, juega por tercera vez el campeonato más relevante de Latinoamérica para golfistas amateurs. En la última edición se ubicó sexto con 275 golpes junto al paraguayo Erich Fortlage y el puertorriqueño Jerónimo Esteve y fue el segundo mejor argentino por detrás de Oliva Pinto. “Llegó bien, pegándole bien a la pelota y con muchas ganas de jugar. Quiero hacer lo mejor posible y si se da, se da”, expresó a LA NACION.

Un dato no menor es que en las ocho rondas que jugó en el LAAC el joven de 25 años logró un resultado igual o inferior a par: “La enseñanza que me dejó el LAAC el año pasado es que tengo que tratar de evitar los números grandes y los errores. Al mismo tiempo, no ser tan conservador porque haciendo pares no gané torneos. Hay que encontrar el punto medio”.

Además, Pulcini dejó en claro que quiere “ganar”, más allá de que el objetivo principal es “disfrutar”. “Es la primera vez que juego en el Lima Golf Club y es una cancha muy linda. Hay que pegarle bien desde el tee y esa es la mejor parte de mi golf. Si esta semana mi golf lo quiere y me siento bien, puedo jugar bien”.

El deportista de Río Cuarto quiere ser profesional, sostuvo. Y el LAAC 2026 puede ser la puerta de entrada. A Lima llegó en alza porque en 2025 ganó torneos puntuables para el Ranking Mundial de Golf Amateur en Argentina y Brasil; finalizó quinto en el Campeonato Amateur Mexicano y alcanzó la Ronda de 64 en el U.S. Mid-Amateur en Arizona. Pero no se conforma: este año apunta entrar al PGA Tour Américas y al Tour Europeo, además de conquistar la capital de Perú.

Leandro Mihaich y Juan Martín Loureiro entrenaron juntos este martes en el Lima Golf Club Thomas Lovelock - LAAC

Leandro Mihaich tiene 22 años y es de Bell Ville. Fue décimo en 2025 -tercer mejor argentino- junto al chileno Simón Roessler y el mexicano José Antonio Safa con 277 golpes. Es su segunda vez en el LAAC, al que llegó con una molestia lumbar que sufrió recientemente en el Abierto Sudamericano Amateur y no está en plenas condiciones físicas, le contó a este medio de comunicación durante una sesión de gimnasio. No obstante, aseguró que quiere competir, sobre todo porqe está en un bueno momento.

Para esta temporada, Mihaich se incorporó a la Universidad de Eastern Michigan, tres ser nombrado un par veces en el NCAA Division II First-Team All-American desempeñándose en la Universidad Cristiana de Oklahoma en 2024 y 2025.

Abel Gallegos en 2020 y Mateo Fernández de Oliveira en 2023 son los únicos argentinos que ganaron el LAAC en 10 ediciones

Andy Schonbaum estuvo en casi todas las ediciones: solo se ausentó en 2021. El cordobés de Alta Gracia, de 34 años, va por su décima incursión en 11 ediciones del certamen y su mejor labor fue el undécimo lugar en 2020. El año pasado ganó cuatro eventos del Ranking Mundial de Golf Amateur en Argentina, terminó sexto en el Mid-Amateur del George Thomas Invitational en California y llegó a los cuartos de final en el Campeonato Argentino de Aficionados.

Por último, Ramiro Pérez Orliacq es el golfista argentino más longevo -48 años-, pero con menor experiencia en el LAAC por hace su debut. Nacido en Bahía Blanca pero radicado en Córdoba, en 2025 ganó un evento del Ranking Mundial de Golf Amateur en Uruguay; se ubicó cuarto en el Santa Maria Amateur Open en Panamá y, al igual que Pulcini, compitió en el U.S. Mid-Amateur en Arizona.

Ramiro Perez Orliacq debuta en el LAAC a los 48 años Logan Whitton - LAAC

De los 29 países, la Argentina comparte una larga lista de naciones que tiene media docena de chances de ser campeón. Las otras son Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Puerto Rico. México tiene siete posibilidades y es la delegación más numerosa, con el candidato Carlos Astiazaran a la cabeza.

Mark Lawrie, el director regional de la R&A para Latinoamérica y Caribe, aclaró en la presentación del certamen porqué hay países que, como la Argentina, bajó su número de jugadores en el LAAC con respecto al año anterior: “Lo que impacta ahí es el WAGR (N. de R.: ranking mundial amateur). Eso hace que los países tengan mayor o menor cantidad de jugadores. Tiene que ver con el ranking, más allá de las invitaciones que se cursan a cada país”.

Segundo Oliva Pinto, Juan Martín Loureiro, Leandro Mihaich, Ramiro Pérez Orliacq, Mateo Pulcini y Andy Schonbaum, los seis argentinos en el LAAC 2026 LAAC

Y agregó: “Eso se va acomodando por ranking y por eso hay variaciones. Me animaría a decir que hay países que han llegado a tener más de seis jugadores, y hay otros que históricamente andan en ese número. Eso es como resultado de la cantidad de jugadores ranqueados que tengan”.

Para la Argentina, atrás quedaron los 11 representantes que estuvieron en Pilar, entre ellos Oliva Pinto, Loureiro, Pulcini, Mihaich y Schönbaum. Los otros fueron Joaquín Ludueña, Vicente Marzilio, Franco Ricciardelli, Exequiel Rodríguez Barri, Manuel Lozada y Ramiro Acevedo.

La cantidad de participantes por país tiene que ver con el ranking, más allá de las invitaciones que se cursan

Por último, Lawrie habló sobre los jugadores que se clasificaron al torneo y decidieron no participar, como el caso de tres de los cuatro uruguayos -solo compite PJ Carrere-: “Es curioso que un jugador tome la decisión de no jugar, pero supongo habrá motivos que llevan a esto como tiempo insuficiente para prepararse, no estar pasando por un momento bueno, cuestiones laborales, cuestiones familiares. Evidentemente justificativos deben existir y uno en estos casos no pregunta, es una decisión individual”.

Cada uno con sus herramientas y experiencia, los argentinos batallan en el Lima Golf Club para darle al país la tercera estrella y alcanzar a Chile como el máximo ganador del LAAC con tres títulos -Matías Domínguez en 2015, Toto Gana en 2017 y Joaquín Niemann en 2018-. No es una tarea sencilla, ninguno está entre los cinco mejor ranqueados de un torneo cuyo máximo candidato es el guatemalteco Gabriel Palacios, pero que puede tener sorpresas y pueden ser albicelestes.