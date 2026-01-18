La sorpresa de Rory McIlroy para Luka Peterman, el jugador más joven del LAAC que, con 13 años, sueña con llegar al PGA Tour

LIMA, Perú.– Tres personas de la organización, entre ellas un camarógrafo y un fotógrafo, se acercan a Luka Peterman mientras el chico se entrena en el Lima Golf Club y le dan una tablet con un video. El joven de 13 años, el de menor edad en participar del Latin América Amateur Championship (LAAC) 2026, no entiende demasiado porque interrumpieron su sesión de swings hasta que en la pantalla aparece Rory McIlroy con un saludo especial para él.

El pequeño sonríe y se mueve de un lado a otro de alegría. No le permite a su ídolo siquiera terminar el relato que empieza a hablar por encima de él, orgulloso del mensaje. A pocos metros, su mamá Edith disfruta del mejor recuerdo que se llevará la familia de esta ciudad y, segundos después de ella mirar el video, lo abraza.

“Fue una sorpresa, no lo esperaba por nada y no tengo palabras para esto. No pensé que iba a llegar algo así. Es increíble y estoy muy feliz, no sé qué decir”, es lo primero que le sale al deportista de Costa Rica ante la consulta de LA NACION. Paradójicamente, se expresa con más fluidez en inglés que en la lengua de su país de origen. Pero es conciso y claro en sus conceptos y admitió que su único objetivo era disfrutar del campeonato.

Respecto de qué le dijo la figura norirlandesa a la idolatra, contó: “Me dijo que escuchó que yo era su fan me deseó muchos éxitos en el golf. También me dijo que que trabaje muy duro”. Y no se ahorró elogios para el último campeón del Masters de Augusta: “Además de buen golfista, es buena gente y nunca es arrogante. Sabe que es muy bueno, pero nunca dice ‘soy el mejor jugador del mundo’”.

Luka Peterman es, en realidad, Luka Tiger Peterman Castillo, como él mismo aclara a cada paso. No sabe si fue su padre, su mentor en el golf, o su madre la que eligió el nombre y supone que fue una decisión conjunta. Como si ambos hubieran avisarado su futuro como deportista, Luka es por Modric, el legendario futbolista croata, y Tiger por Woods, el estadounidense considerado uno de los mejores golfistas de la historia.

Luka Peterman, con apenas 13 años, anhela jugar en el PGA Tour Thomas Lovelock - LAAC

Peterman cerró su primera participación en el LAAC después de la segunda ronda porque no pudo superar el corte, pero fue el segundo mejor de su país. Se ubicó 57° con 149 golpes y quedó a solo uno de competir el fin de semana. La delegacion de Costa Rica en el certamen que otorga al ganador la clasificación al Masters, el US Open y The Open del 2026 la conformaron cinco jugadores y, curiosamente no solo el más pequeño, sino también el más longevo, Guillermo Rothe de 54 años.

Aunque en la undécima edición del LAAC los representantes costarricenses no gravitaron y el único que sigue en competencia es Edison Wu -marcha 52° con 222 golpes, muy lejos de los líderes-, la nación ha dejado su huella a lo largo de más de una década e, incluso, tiene un campeón que es Paul Chaplet. Adorado por el propio Peterman, quien lo consideró su “amigo” y su “ídolo local”, se llevó el trofeo en 2016 en República Dominicana.

Costa Rica tien el jugador más longevo y el más pequeño del LAAC 2026: Guillermo Rothe, de 54 años, y Luka Peterman, de 13, respectivamente David Paul Morris - LAAC

El PGA Tour, su obsesión

Luka comenzó a jugar al golf a los 7 años gracias a su papá, aficionado al deporte. Cuando lo conoció, se enamoró y enseguida se trazó como meta competir y, mucho más allá, llegar al PGA Tour. Es tanto el deseo que tiene, que lo repite ante cada consulta sobre su futuro.

En el Lima Golf Club lo acompaña su mamá, Edith Castillo. Con 35 años, aunque aparenta varios menos, es el gran sostén de Luka y lo ayuda como si fuera su coach. Su hijo le pide que lo filme para mejorar sus posturas y no se despega de al lado suyo.

Luka y sus padres viven en San José de Costa Rica. El pequeño entrena en un campo muy cerca de su casa donde le dan facilidades para jugar. El golf no es el deporte primordial de su país y el apoyo gubernamental casi que no existe. Todavía no tiene sponsors y el sustento económico corre por cuenta propia. Aspira a, en el futuro, seguir el camino de su hermana mayor, quien recibió una beca y estudia y juega al mismo deporte en la Campbell University de Carolina del Norte, en Estados Unidos.

Ese es el paso que necesita dar Peterman para llegar al PGA Tour, donde compite su ídolo McIlroy, más allá de que en el LAAC participó por entrar a los tres majors: “Quiero llegar al PGA Tour, quiero vivir del golf. Cada día mi vida voy a pensar en eso”. Tiene una larga carrera por delante y un futuro promisorio. Y desde hoy ya puede decir que Rory McIlroy lo conoce y lo espera en la elite.