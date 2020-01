El mexicano Alvaro Ortiz, el último ganador del LAAC; en República Dominicana Crédito: Enrique Berardi

El Latin America Amateur Championship 2020 (LAAC) redobla la apuesta: ahora, el campeón recibirá también la invitación para jugar The 149th Open en Royal St George´s y conseguirá su lugar en el campeonato de golf más antiguo del mundo. Es una nueva recompensa que se anunció hoy y que se agrega a la habitual de la clasificación para el Masters, como sucede desde la creación del torneo en 2015.

De esta forma, el próximo ganador del LAAC, que se jugará desde el jueves hasta el domingo en Mayakoba, México, se convertirá en el primer ganador en la historia del evento en recibir la invitación para jugar The Open, siempre que mantenga su condición de jugador aficionado.

El campeonato amateur insignia de la región también ofrece una exención para el U.S. Amateur Championship y una invitación para las etapas finales de clasificación para ingresar al U.S. Open. Además, el jugador o jugadores que finalicen en el segundo lugar recibe exenciones para la etapa de clasificación final para ingresar a The Open y al U.S. Open.

Ocho argentinos buscarán en México la posibilidad de acceder al doble premio: Germán Tagle, Andrés Schönbaum, Juan Ignacio De Giacomi, Mateo Fernández de Oliveira, Horacio Carbonetti, Abel Gallegos, Jesús Darío Montenegro y Agustín Segundo Oliva Pinto

El LAAC ahora se transforma en uno de los cinco eventos de élite de aficionados, junto con The Amateur Championship, el European Amateur Championship, el Asia-Pacific Amateur Championship y el U.S. Amateur Championship, que ofrece a los golfistas amateurs más talentosos del mundo la oportunidad de clasificarse directamente para jugar The Open.

"Estamos encantados de ofrecer un lugar en The Open para el ganador del Latin America Amateur Championship. Este certamen ha dado grandes pasos en los cinco años desde que se jugó por primera vez y solo hay que mirar el éxito que ha tenido Joaquín Niemann en el tour para reconocer el crecimiento de los mejores jugadores en esta región", señaló Martin Slumbers, Director Ejecutivo de The R&A. "Existe una gran tradición de aficionados que compiten en The Open y esperamos ver más jugadores de América Latina y el Caribe compitiendo en los próximos años", finalizó el directivo.

El espectacular escenario: la cacha de El Camaleón Mayakoba, donde estará en juego la clasificación para el Masters y el Open

El chileno Niemann, campeón del LAAC 2018, ganó el año pasado el torneo A Military Tribute at The Greenbrier en el PGA TOUR y se aseguró un lugar en el equipo de la Presidents Cup que se disputó el mes pasado.

Desde 2015, el LAAC se ha llevado a cabo en asociación entre The R&A, el Masters Tournament y la USGA, y se introdujo para contribuir al crecimiento y desarrollo del golf en América Latina. El campeonato ha evolucionado desde su creación y tiene como protagonistas a los mejores 108 golfistas aficionados de la región, de 28 países, según el World Amateur Golf Ranking®.

En tanto, Mark Lawrie, Director The R&A para Latinoamérica y el Caribe, manifestó: "The R&A se compromete a desarrollar y mejorar las condiciones del golf amateur en América Latina y brindar a los aficionados la oportunidad de jugar en el escenario de golf más grande del mundo. Esta nueva exención proporcionará una fantástica oportunidad para que los jugadores que compiten en el Latin America Amateur Championship se clasifiquen para The Open".