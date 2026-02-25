Los ocho jugadores para seguir en el 119° VISA Open de Argentina

Se presentó el 119º VISA Open de Argentina, que forma parte del calendario del Korn Ferry Tour por tercer año consecutivo. El certamen se jugará desde este jueves, y por segundo año seguido, en la cancha colorada del Jockey Club, en San Isidro. El título se resolverá en el par 70 de 6836 yardas diseñado por el legendario arquitecto escocés Alister MacKenzie, es escenario que promete un golf de alto nivel.

El certamen, cuyo defensor del título es el norteamericano Justin Suh, reparte una bolsa de 1 millón de dólares y coincide con la celebración del centenario de la Asociación Argentina de Golf (AAG), fundada en 1926 en el propio Jockey Club.

Argentina tendrá 11 representantes: Tommy Cocha, Martín Contini, Jorge Fernández Valdés, Maximiliano Godoy, Fabián Gómez, Nelson Ledesma, Vicente Marzilio, Marcos Montenegro, Augusto Núñez, Segundo Oliva Pinto y Franco Romero. Angel Cabrera había sido invitado por la AAG de manera directa, pero prefirió darle prioridad a su circuito, el PGA Champions, en donde afrontará cinco torneos consecutivos.

Los posibles animadores del torneo:

• Ian Holt (Stow, Ohio, EE.UU.) N° 1 de la Lista de Puntos 2026 Uno de tres jugadores que empataron el segundo lugar en el 118º VISA Open de Argentina presentado por Macro el año anterior, Holt regresa al Jockey Club como el flamante número uno de la Lista de Puntos del Korn Ferry Tour 2026 y como N° 107 del Ranking Mundial Oficial de Golf. Ganó dos de los cuatro torneos disputados en 2026 (The Bahamas Great Abaco Classic at The Abacco Club y The Panama Championship). De adjudicarse un torneo más esta temporada, obtendría automáticamente la tarjeta del PGA Tour por medio de la política de ascenso para todo ganador de tres torneos en esta gira. Esta es su tercera temporada en el Korn Ferry Tour (2023, 2025, 2026). En 2024 ganó el Explore NB Open en PGA TOUR Américas para terminar de N° 10 en la Lista de Puntos y lograr su retorno al Korn Ferry Tour. Tiene 30 años e inició su carrera profesional en 2018 tras jugar para la Universidad de Kent State.

Ian Holt y su celebración en The Bahamas Great Abaco Classic, en enero pasado Johnnie Izquierdo - Getty Images North America

• James Nicholas (Scarsdale, Nueva York, EE.UU.) N° 3 de la Lista de Puntos 2026 Un activo creador de contenido en sus plataformas de Instagram y YouTube, Nicholas consiguió su primera victoria en el Korn Ferry Tour en el Astara Golf Championship presentado por Mastercard 2026 en Bogotá (el torneo anterior de la gira). Con esa victoria ascendió al tercer lugar de la Lista de Puntos de 2026. Fue No. 64 en la Lista de Puntos del Korn Ferry Tour en 2025 para asegurar estatus exento para la temporada 2026. El neoyorquino de 28 años es profesional desde 2019 y jugó a nivel universitario para la Universidad de Yale (2015-19), ganando cinco torneos, incluido el Ivy League Championship de 2019. Fue elegido Jugador del Año de la Ivy League en 2018 y 2019.

James Nicholas, en acción en Bogotá hace unas semanas Buda Mendes - Getty Images South America

• Justin Hastings (Gran Caimán, Islas Caimán) Tuvo un prometedor inicio en su temporada como novato en el Korn Ferry Tour, donde es No. 7 en la Lista de Puntos de 2026. Empató el segundo lugar en apenas su segunda presentación del año en The Bahamas Great Abaco Classic at The Abacco Club (hizo -11 para terminar a un golpe del campeón Ian Holt). Como campeón del Latin America Amateur Championship, en 2025 tuvo la oportunidad de disputar tres majors, incluyendo un corte superado en el US Open. Terminó su carrera universitaria en San Diego State como No. 13 del ranking de PGA TOUR University 2025 y debutó como profesional jugando seis torneos del PGA TOUR Américas. Sobre el final del año pasado logró dos top 30 en el PGA TOUR, incluyendo un empate por el puesto 26 del Procore Championship en el que jugó la tercera ronda junto al No. 1 del mundo Scottie Scheffler. Tiene 22 años.

Justin Hastings, ganador del LAAC 2025, pega La Jolla, California Orlando Ramirez - Getty Images North America

• Mason Andersen (Queen Creek, Arizona, EE.UU.) No. 8 de la Lista de Puntos 2026 Campeón del VISA Open de Argentina presentado por Macro en 2024, cuando el torneo hizo su debut en el Korn Ferry Tour en Olivos Golf Club, Andersen ha tenido un gran inicio de temporada 2026 y se ubica octavo en la Lista de Puntos. Abrió la campaña con un empate por el tercer lugar en el torneo inaugural en las Bahamas, empató el puesto 16 en Panamá y fue octavo en la parada anterior en Bogotá. En 2025 tuvo una luchada campaña como novato en el PGA TOUR, donde superó el corte en 9 de 25 torneos y perdió su tarjeta. Se hizo profesional en 2022, tras cinco temporadas en Arizona State University (2017-22) donde cosechó dos victorias individuales.

Mason Andersen, ganador del VISA Open 2024 ENRIQUE BERARDI

• Jorge Fernández Valdés (Córdoba, Argentina) No. 14 de la Lista de Puntos 2026 Campeón de la 115ª edición del VISA Open de Argentina (2022), cuando este evento formaba parte del PGA Tour Latinoamérica, el cordobés de 33 años ha tenido un sólido inicio esta temporada 2026 en el Korn Ferry Tour. Iniciará la semana como No. 14 de la Lista de Puntos, gracias a que terminó dentro del top 30 en los primeros cuatro torneos, incluidos dos top 10 (T6 en el primer torneo en las Bahamas y T7 en el Panamá Championship). Fernández Valdés cuenta con amplia experiencia en el Korn Ferry Tour, con un récord de una victoria (UNC Health Championship presented by STITCH en 2023) en 130 torneos jugados. En 2023 se quedó al borde del ascenso al PGA Tour al finalizar de No. 31 en la Lista de Puntos (en aquel momento ascendían los top 30).

Jorge Fernández Valdés es uno de los 11 argentinos que jugarán en el Jockey Club esta semana ENRIQUE BERARDI ROSARIO ARGENTINA

• Ian Gilligan (Reno, Nevada, EE.UU.) No. 12 en la Lista de Puntos 2026 Viene de empatar el cuarto lugar en los dos torneos anteriores, el Panamá Championship y el Astara Golf Championship presentado por Mastercard, para ubicarse de No. 12 en la Lista de Puntos de 2026. Como No. 4 del Ranking de PGA TOUR University en 2025 obtuvo la tarjeta del Korn Ferry Tour, donde superó el corte en 7 de 11 torneos en su debut como profesional la temporada anterior. Un empate por el puesto 20 del Q-School del PGA TOUR le aseguró estatus exento para 2026. A nivel universitario, logró seis victorias en su carrera en la Universidad de Florida.

Ian Gilligan, jugando la tercera ronda en el Panama Championship, en enero pasado Buda Mendes - Getty Images South America

• Barend Botha (George, Sudáfrica) No. 17 de la Lista de Puntos 2026 En 2025 completó su campaña de novato en el Korn Ferry Tour como No. 28 en la Lista de Puntos (con segundos lugares en dos torneos, incluyendo el Korn Ferry Tour Championship que lideraba después de 54 hoyos). Este año inició con fuerza en las Bahamas, donde empató el puesto 22 en Atlantis y fue cuarto en The Abaco Club. Llega a Buenos Aires como No. 17 de la Lista de Puntos y No. 188 del Ranking Mundial. Tiene 24 años e inició su carrera profesional en 2024 en PGA Tour Américas, donde ganó dos torneos para ser No. 4 en la Lista de Puntos y ganar su tarjeta del Korn Ferry Tour.

Barend Botha, protagonista en Bogotá este último mes Buda Mendes - Getty Images South America

• Justin Suh (San Jose, California, EE.UU.) No. 114 de la Lista de Puntos 2026 Aunque no ha tenido un buen inicio de temporada en 2026, el jugador de 28 años estará feliz de regresar al Jockey Club. Aquí ganó la edición anterior del VISA Open de Argentina el año pasado y además empató el séptimo lugar en 2019 (PGA TOUR Latinoamérica). Ganar este torneo en 2025 le dio la oportunidad de jugar The Open Championship en Royal Portrush (donde hizo 73-71 para fallar el corte por un golpe). Suh fue No. 1 de la Lista de Puntos y Jugador del Año del Korn Ferry Tour en 2022 para ascender por primera vez al PGA TOUR, en donde jugó las temporadas 2022-23 y 2024. Fue número uno del Ranking Mundial Amateur durante la mayor parte de su temporada final en la Universidad del Sur de California (USC), en donde jugó cuatro temporadas entre 2015 y 2019.