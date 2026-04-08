Mateo Pulcini debuta en el Masters de Augusta: los consejos de Cabrera y cómo es “jugar en Disney”

Todavía aficionado, Mateo Pulcini está cumpliendo un sueño gigante en el golf. Por haber conquistado el Latin America Amateur Championship (LAAC) en enero pasado, en el Lima Golf Club, obtuvo el derecho de jugar este año el Masters, el US Open y el Open Británico junto con los profesionales más encumbrados. En este tránsito hacia el campo rentado, que todavía no tiene fecha específica, el riocuartense se prueba en la elite y a cada minuto recoge experiencias invalorables.

Por lo pronto, el egresado de la Universidad de Arkansas disfruta de las prácticas en Augusta National rumbo a su primer major del año, que comenzará este jueves. No será el único argentino del field: también estará Angel Cabrera, campeón en 2009, con quien este martes compartió nueve hoyos de práctica y recibió un sinnúmero de consejos en clave cordobesa.

“El Pato siempre estuvo dispuesto a ayudar, todas las preguntas que hacía, él me las respondía. Lo que él más sabía, trataba de decírmelo. Y después, ya en un momento se soltó muchísimo más y sin preguntarle me empezó a ayudar en todos los tiros. Me decía, ‘fíjate esto’, me contaba historia de Tiger, de cuando jugó con este jugador, con aquel... la verdad lo pasé muy bien con él”, señala Pulcini, de 25 años, uno de los seis amateurs que jugarán este Masters, animado por un total de 91 golfistas.

Pulcini y Angel Cabrera, unidos por los colores de la bandera argentina

Hace unos meses, Pulcini ya había contado con la posibilidad de practicar la cancha de magnolias y azaleas en cinco jornadas. “Cuando fui con mi coach Hernán Rey por primera vez teníamos muy en claro que yo estaba por entrar a Disney, que todo sería muy sorprendente. Así que ese primer día, él me dijo que ni siquiera me preocupara si jugaba bien o mal, porque todo sería absolutamente nuevo. Cada cosa que pasaba acá en Augusta National, cada árbol que veía, era un tiro que había visto en la tele. Al ingresar por Magnolia Lane con Hernán capitalicé todos los momentos. Durante la primera vuelta me gustó mucho disfrutar de ese instante, así que me separaba un poco, me frenaba y me ponía a ver todo a mi alrededor. Es como un sueño y aún mejor”.

-¿Y ahora, en las horas previas al campeonato?

-Todo es hermoso. Ya no es más Augusta National, ahora es el Masters. Se nota mucho con la gente, porque los hoyos cambian, directamente. Por ejemplo, cuando vine solo podía ver la bandera del hoyo 9 tranquilamente. Y ahora en el Masters, con toda la gente alrededor, a veces se te complica verla. Además, desde el tee de salida ya tenés pasillos enormes de gente que... no es que me afectan la visual, pero cuando ves alrededor se nota que están. Y después mucho apoyo a nosotros, a los amateurs, que eso es muy lindo.

El swing de Mateo Pulcini, que sintió la presencia del público ya desde el primer día de práctica

-El lunes formaste parte de la cena que el club les brinda a los aficionados. ¿Cómo estuvo?

-Muy buena. Estuvimos sentados con varios miembros de Augusta National, USGA y la R&A y la pasamos súper bien. A los amateurs nos preguntaron acerca del campeonato y cada uno tuvo un video propio de cómo llegó a este certamen y por qué estará jugando este Masters. El chairman Fred Ridley tuvo muy lindas palabras y se refirió individualmente a nosotros, de por qué estamos acá y qué le gusta de cada uno. Hubo muchísimos consejos de vida y del juego.

¿Estás conforme cómo se dio tu camino al Masters, después de la victoria en el LAAC?

-La verdad es que sí, estoy satisfecho en la manera en que hicimos las cosas. Mi equipo de trabajo, con Hernán Rey, Horacio Carbonetti, Martina Gavier y Maggie Llanos, me ayudaron mucho en tratar de adaptarme a este nuevo mundo; me di cuenta que era todo nuevo. En las primeras semanas después de ganar el LAAC hubo muchas entrevistas y mucho movimiento de todo y por ahí estaba un poco distraído, no practicaba tanto, me estaba yendo un poco de foco. Pero después ya me fui adaptando; empecé a disfrutar muchísimo más de este momento, de pensar en lo que voy a vivir. En algún momento, cuando llegué a preocuparme por equis razones, me decía: “No, ya está. ¿Por qué vas a estresarte así, si vas a jugar el Masters y poner la pelota en el tee del 1 en Augusta?”. Después, la Asociación Argentina de Golf me ayudó mucho. Así que estoy muy contento con todas las personas a mi alrededor que siempre están empujando para adelante.

La sonrisa de Mateo Pulcini: un sueño a punto de hacerse realidad en el primer major del año

-¿Cómo cambió tu vida y tu perspectiva después de un triunfo tan importante como haber triunfado en el Latin America Amateur Championship de Perú?

-Mi vida cambió mucho. Es más: hace unos cuatro meses ni siquiera consideraba hacerme profesional. Era esperar a que jugara el LAAC y ver cómo me iría. Y después decidir si aparecería algún sponsor o no. Al ganarlo, todas las dudas se me fueron, porque yo no me consideraba muy capaz de llegar a un nivel alto, pero demostré que puedo. Así empezó a aparecer gente que me quiere ayudar, del club. Todo es un incentivo, por lo menos para intentar lo que es la vida de profesional.

-Al haber practicado ya la cancha del Masters, ¿qué parte de tu juego sentís que tiene que dar un salto de calidad o se tiene que acoplar, dado el tipo de golfista que sos?

-Siento que tengo ser un poquito más preciso en los segundos tiros, que el error no sea grande... No es que erre feo, pero en Augusta, la diferencia entre 6 metros y 8 a la izquierda es enorme, porque la de 8 metros termina estando a 30 yardas con la loma. Los tiros no tan malos terminan siendo muy malos. Es ser mucho más fino en las líneas y en las distancias con los segundos tiros.

La charla compartida entre Pulcini y Cabrera

-¿Cómo es tu preparación mental, para salir de la admiración del entorno y enfocarte en competir?

-Me gusta disfrutar siempre del momento, es mi personalidad. Obviamente que soy muy consciente de que cuando tengo que pegar un tiro me tengo que concentrar al máximo y estar 100% comprometido. Pero mientras no le esté pegando la pelotita o esté dando vueltas, voy a disfrutar.

-¿Quién es tu caddie?

-Se llama Steve Kling, es un local de Augusta. Es el que le llevó los palos al mexicano Álvaro Ortiz en 2019. Y lo elegí porque apenas gané en el LAAC, ya estaba fantaseando y pensado quién me llevaría los palos en Augusta. Es una cancha en donde se juega cada año y todos los jugadores la conocen al máximo, entonces no puedo regalar con alguien que nunca estuvo o solo dos o tres veces en los últimos 20 años. Así que me decidí por un local; es una persona muy buena, muy piola.

Pulcini junto con su caddie Steve Kling, en el puente que conduce al hoyo 12

-¿Qué es lo que más te sorprendió de la cancha y que aspectos de juego se adaptan mejor al campo?

-Lo más sorprende son las lomas de los fairways, porque en la tele no parecen tan grandes y empinadas como en realidad son. Y los greens también me llamaron la atención. ¿Qué es lo que más se ajusta a lo mío? El juego desde el tee. Augusta es larga, así que tengo que sacar provecho del driver, que es uno de mis mejores palos, y que desde el tee soy relativamente bueno.

-¿Cómo estás viviendo la transición del golf amateur al profesional?

-La principal diferencia es la vida que los profesionales llevan fuera de este deporte, sus rutinas antes de ir al club y en el gimnasio. O cómo comen y duermen. Siento que ellos viven para el golf. Todo lo que hacen fuera del campo sigue estando relacionado a lo que es el golf. Y dentro del campo, en las prácticas, están concentrados y enfocados en lo que hacen. Después de jugar, se van a practicar sí o sí. Y saben que el descanso es algo prioritario también.

Los amateurs participantes escoltan a Fred Ridley, el titular del Masters

-¿Qué importancia le das al acondicionamiento físico, a perfilar tu cuerpo? No solo para estos próximos majors, sino para el resto de tu carrera.

-Sí, es algo que tengo en cuenta. Estoy yendo al gimnasio, ya me han mandado. El Gato (Hernán Rey) ya hizo su parte. Pero debe ser algo progresivo, porque tampoco quiero cambiar todo mi físico de un día para el otro. Ya hice cambios en el swing y en lo que son las distancias. Así que estoy llevándolo de poco. No me vuelvo loco, pero sé que es algo que tengo que hacer...

-¿Qué consejos te dio Mateo Fernández de Oliveira, ganador del LAAC también, y que ha participado en los Majors que vas a jugar?

-Con Mateo siempre llegué muy bien, tenemos buena relación, Apenas gané en Lima, esperó a que pasara todo el quilombo, me habló y me felicitó con muy lindas palabras. Se ofreció para todo lo que necesitara y me dijo que solamente le mandara un mensaje y él me respondería. Incluso cuando estaba jugando para la Universidad de Arkansas, a veces él iba también al campo y me ayudaba con todo. Mateo es una súper buena persona, que le encanta ayudar a la gente, así que eso me vino muy bien, y le pregunté varias cosas, en lo referente al futuro, decisiones para el futuro, de sponsors, etcétera.

Todo un símbolo: Mateo Pulcini con las banderas de los tres majors que disputará

-¿Tenés algún objetivo específico para este torneo?

-El objetivo es hacer lo menos que pueda; no tengo ningún score en la cabeza porque soy consciente de que el Augusta que jugué hace unos meses es muy diferente del Augusta que se presenta en el Masters, en cuanto a velocidad y dureza de los greens. Pero haber ido previamente y disfrutar del lugar, además de saber la línea desde el tee, es una ventaja enorme. Igual, como digo: no tengo una puntuación en la cabeza, solamente hacer lo menos que pueda.. y ojalá pueda pasar el corte y jugar bien para quedar lo más alto posible. La meta es siempre disfrutar.

-¿Hay algún golpe que te gustaría hacer en este major, después de tu experiencia en las prácticas?

-En los cinco días de práctica que tuve hace unos meses, puse la pelota en el fairway en la salida del hoyo 1, así que espero hacer lo mismo...

-¿Pudiste ver o leer algo del Masters 2009 que ganó Angel Cabrera?

-Sí, vi los highlights de YouTube. La verdad, si te pones a pensar, se armó todo un revuelo conmigo solo por el hecho de que participo el Masters. Así que esto agranda totalmente la figura del Pato, alguien que lo ganó hace 17 años y que es una leyenda del golf.

-¿Quiénes te acompañan de tus seres queridos en este Masters y qué significan para vos?

-De mi familia está mi viejo, es el único que juega al golf, así que lo traje. Y después, con la otra parte de mi familia iremos a Inglaterra para el Open. También están ahora conmigo Horacito Carbonetti, Martina Gavier y Hernán, que fueron tres de mis coaches. Y traje a doce amigos de Argentina, que son los que siempre me acompañan. Pude haber traído más, pero no me daban para tanto. Estoy muy contento de que estén acá, ya recibí varios mensajes de ellos, de que la están pasando súper bien.