Murió Rómulo Zemborain, un destacado dirigente del golf nacional

Rómulo Zemborain, presidente de la Asociación Argentina de Golf en los períodos 1990-1998 y 2000-2008 y una de las personalidades más respetadas en el ambiente del golf nacional, murió este sábado y dejó un vacío en este deporte.

Zemborain llegó a su primera presidencia de la AAG en 1990. Su plan de trabajo incluyó, entre otras cosas, la expansión de los servicios de la AAG a los clubes, como las charlas sobre Reglas de Golf y la difusión en los medios de prensa. Fue el artífice principal para que en 1994 se concretara un anhelo que estaba pendiente desde hacía muchos años: la creación de la Escuela de Golf de la AAG.

Bajo su gestión, el Abierto de la República, hoy conocido como VISA Open de Argentina, adquirió un status de evento internacional, pasando a lograr un incremento sustancial en su bolsa de premios y siendo parte del European Tour en el 2001, del Challenge Tour entre 2006 y 2008 y, desde el 2012 a la fecha, del PGA Tour Latinoamérica.

El Driving Range de Costanera, pertenenciente a la AAG

Entre los desafíos que destacaron la gestión de “Romy”, como se lo conocía afectuosamente, uno de los más significativos fue la iniciación de las relaciones internacionales que la AAG generó con las entidades rectoras del golf mundial concretando importantes trabajos en conjunto, además de aportes no solo para la AAG sino para todo el golf de la región. La prueba más fehaciente de esto fue quizás el Latin American Amateur Championship.

Si bien este campeonato coorganizado por The R&A, la USGA y el Augusta National no tuvo lugar durante su presidencia, mucho de su éxito le pertenece. Porque fue un dirigente que pensó estrategias y políticas para el desarrollo del golf a largo plazo, sin especular con la mezquindad del rédito inmediato. Cuando Zemborain tomó la presidencia de la AAG las canchas no llegaban a ser 100 en todo el país; cuando se retiró, había más de 250. La cantidad de jugadores fue duplicada al cabo de su primera presidencia y los clubes comenzaron a entender el concepto de la profesionalización en sus servicios.

Como premio para su gestión, fue reconocido con el Premio AAG como parte del listado de grandes personalidades que contribuyeron al crecimiento del golf. En un comunicado, la entidad transmitió: “El Presidente de la Asociación Argentina de Golf Andrés Schönbaum, los integrantes del Consejo Directivo y staff en pleno, lamentan un pérdida tan importante para el golf y saluda a sus familiares y seres más cercanos en este díficil momento”.