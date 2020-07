PGA Tour: lo que imagina Tiger Woods en su regreso al golf y jugar sin público

Woods lidió con problemas en su espalda; se verá cómo reacciona golfísticamente, pero también en el aspecto físico Crédito: twitter @PGATOUR

Toda una paradoja en el PGA Tour: esta semana vuelve al circuito Tiger Woods, justo cuando se decide que no habrá público hasta el final de la temporada. De esta manera, los fanáticos no podrá disfrutar en vivo del crack, que reaparece desde este jueves en el campo del Muirfield Village Golf Club de Dublin (Ohio), escenario del Memorial Tournament, que ganó cinco veces.

"Me siento genial por estar de vuelta. No jugaba un torneo desde hace mucho tiempo, desde febrero, demasiado para mí. Así que salir hoy a la ronda de prácticas con Justin Thomas fue muy divertido. Sinceramente, es un mundo diferente en el que estamos. Ves cómo el circuito ha cambiado, no ver aficionados es muy extraño", comentó Tiger en la conferencia de prensa a distancia.

Los cinco certámenes de la gira que se disputaron tras la pausa por coronavirus no tuvieron asistencia de espectadores. La idea era que volvieran detrás de las sogas la semana anterior, pero la fuerte escalada en los casos de coronavirus provocó la decisión de no arriesgar en el Workday Charity Open, la cita en la que se impuso Collin Morikawa. Finalmente, la medida se prolongó para el resto del calendario.

Tiger no juega desde febrero y reaparece en un certamen con un field de jugadores de lujo Crédito: twitter @PGATOUR

El anuncio del lunes significa que no se escucharán gritos y exclamaciones en el clímax de la temporada, que concluye con el Tour Championship de la FedEx Cup, cuya realización será del 4 al 7 de septiembre en Atlanta. "Estas decisiones nunca son fáciles", dijo la directora ejecutiva del Tour Championship, Allison Fillmore, en un comunicado, y describió la medida como la "mejor decisión para todos los involucrados".

Mientras tanto Woods, que no compite desde febrero, buscará su título 83 del PGA Tour en el Memorial, en el que se impuso en 1999, 2000, 2001, 2009 y 2012. Está a las puertas de otro hito en su carrera, porque de resultar ganador superaría a Sam Snead como el golfista con más torneos en la historia de la gira.

¿Qué hizo el último campeón del Masters de Augusta en los últimos tiempos? Jugó y capitaneó la victoria de Estados Unidos en la Copa de Presidentes de diciembre pasado en Australia, pero en 2020 solo apareció dos veces en el circuito: compartió el noveno lugar en Torrey Pines en enero y cayó al 68º lugar en Riviera en febrero, en sus primeros intentos por sobrepasar a Snead en la lista de máximo ganador del PGA Tour.

Poco antes de que el circuito se pusiera en pausa por la pandemia, Woods -ganador de 15 majors- desistió de jugar en The Players y el México WGC por problemas en la espalda. Los interrogantes sobre su estado físico recrudecieron. Sin embargo, en mayo parecía estar recuperado cuando derrotó en un partido benéfico a Phil Mickelson, acompañados ambos por las estrellas del football americano Tom Brady y Peyton Manning.

La salida de Tiger para los dos primeros días combinará 23 majors: jugará con norirlandés Rory McIlroy (Nº1 del mundo y ganador de cuatro torneos grandes) y el estadounidense Brooks Koepka, que obtuvo la misma cantidad)

Tiger sabe cómo ganar en el club donde Jack Nicklaus es el dueño de todo, pero también recuerda que en el mismo lugar firmó una humillante tarjeta de 85 golpes en la tercera vuelta de la cita de 2015. Aquel día redondeó la peor jornada de su carrera en cuanto a score.

El Nº1 del mundo del ranking mundial por 683 semanas -281 de manera consecutiva- dejó varios conceptos acerca de esta "nueva normalidad" y las reglas que impone el coronavirus:

Tiger aprovechó para estar con su mujer y sus hijos durante el confinamiento, pero también practicó con gente de confianza Crédito: twitter @PGATOUR

Su preocupación por el coronavirus: "Es el riesgo que estoy tomando ahora, el que todos estamos tomando. Sé que el PGA Tour ha hecho un trabajo fantástico para establecer los protocolos de seguridad y tratar de garantizar que todos estemos seguros y protegidos, pero es un riesgo que asumimos cuando caminamos junto a personas que no sabemos dónde o qué han estado haciendo. Pero los test que nos han hecho, las medidas del circuito en las que han tenido que hacer ajustes, nos invitan a asumir este riesgo".

"Es el riesgo que estoy tomando ahora, el que todos estamos tomando. Sé que el PGA Tour ha hecho un trabajo fantástico para establecer los protocolos de seguridad y tratar de garantizar que todos estemos seguros y protegidos, pero es un riesgo que asumimos cuando caminamos junto a personas que no sabemos dónde o qué han estado haciendo. Pero los test que nos han hecho, las medidas del circuito en las que han tenido que hacer ajustes, nos invitan a asumir este riesgo". Cómo es jugar sin público: "La mayoría de campos en los que hemos estado jugando no tenían mucho rough. A excepción de Hilton Head, donde se puede perder una pelota en los árboles, no ha habido mucho rough. Lo difícil está aquí, pero los jugadores dicen que lo más difícil son las zonas pisadas y no tener esa motivación cuando das un gran golpe o un buen putt y no hay nadie allí para celebrarlo".

Cómo es jugar sin público: "La mayoría de campos en los que hemos estado jugando no tenían mucho rough. A excepción de Hilton Head, donde se puede perder una pelota en los árboles, no ha habido mucho rough. Lo difícil está aquí, pero los jugadores dicen que lo más difícil son las zonas pisadas y no tener esa motivación cuando das un gran golpe o un buen putt y no hay nadie allí para celebrarlo". Su costumbre ante cámaras: "Tuve cámaras detrás de mí desde que me convertí en profesional, hace más de 20 años, y creo que todas mis actuaciones en el circuito han sido grabadas. Estoy más que acostumbrado, llevo décadas así. Ahora es un mundo diferente al que tendremos que acostumbrarnos".

Su costumbre ante cámaras: "Tuve cámaras detrás de mí desde que me convertí en profesional, hace más de 20 años, y creo que todas mis actuaciones en el circuito han sido grabadas. Estoy más que acostumbrado, llevo décadas así. Ahora es un mundo diferente al que tendremos que acostumbrarnos". La última vez que jugó sin público: "Un torneo completo no. no creo que me haya pasado eso nunca. Jugué una ronda en Washington, cuando gané, salimos el sábado por la mañana sin espectadores ni voluntarios. Fue la ronda más tranquila de mi vida en un torneo. Eso es lo que dicen los jugadoras ahora, que es un mundo diferente, no tener distracciones, ruido, emoción, la energía de la gente. Es silencioso y diferente. incluso en la universidad tuve algunas personas siguiéndome".

La última vez que jugó sin público: "Un torneo completo no. no creo que me haya pasado eso nunca. Jugué una ronda en Washington, cuando gané, salimos el sábado por la mañana sin espectadores ni voluntarios. Fue la ronda más tranquila de mi vida en un torneo. Eso es lo que dicen los jugadoras ahora, que es un mundo diferente, no tener distracciones, ruido, emoción, la energía de la gente. Es silencioso y diferente. incluso en la universidad tuve algunas personas siguiéndome". Las urgencias en el juego: "Intenté maximizar mi rendimiento en cada torneo desde mi última cirugía de espalda. He tenido que lidiar con eso. No he jugado tanto desde entonces. En los últimos años, por desgracia, me acostumbré a tomarme largos descansos, tener tiempo libre y construir poco a poco mi juego en casa para adecuarlo al nivel del circuito antes de salir a jugar. Este fue un descanso forzoso para todos, pero me emociona poder volver una vez más".

Las urgencias en el juego: "Intenté maximizar mi rendimiento en cada torneo desde mi última cirugía de espalda. He tenido que lidiar con eso. No he jugado tanto desde entonces. En los últimos años, por desgracia, me acostumbré a tomarme largos descansos, tener tiempo libre y construir poco a poco mi juego en casa para adecuarlo al nivel del circuito antes de salir a jugar. Este fue un descanso forzoso para todos, pero me emociona poder volver una vez más". Cómo siguió el golf estas semanas. "Bueno, no lo he visto como lo haría normalmente. Fue más ver el golf para saber cómo está ahora, cuál es el futuro cercano, nuestra realidad o el futuro previsible. Las dos primeras semanas fueron muy diferentes. No tener a nadie gritando, sin energía, con el distanciamiento social, sin apretones de manos. Algunos golfistas están acostumbrados a quitarse la gorra y saludarse al terminar con un apretón de manos. Es parte de las tradiciones del juego. Eso ha cambiado. Había que ver cómo puedo estar de cerca de mi caddie. Había preguntas por resolver. ¿Se puede entrenar en el gimnasio? ¿Hay que llevar mascarilla? En fin, se trataba de descubrir todas las pautas".

Cómo siguió el golf estas semanas. "Bueno, no lo he visto como lo haría normalmente. Fue más ver el golf para saber cómo está ahora, cuál es el futuro cercano, nuestra realidad o el futuro previsible. Las dos primeras semanas fueron muy diferentes. No tener a nadie gritando, sin energía, con el distanciamiento social, sin apretones de manos. Algunos golfistas están acostumbrados a quitarse la gorra y saludarse al terminar con un apretón de manos. Es parte de las tradiciones del juego. Eso ha cambiado. Había que ver cómo puedo estar de cerca de mi caddie. Había preguntas por resolver. ¿Se puede entrenar en el gimnasio? ¿Hay que llevar mascarilla? En fin, se trataba de descubrir todas las pautas". El plan para jugar sin gente. "Creo que tendré que agachar la cabeza y centrare en jugar. Será diferente, sin duda. Durante la mayor parte de mi carrera, en todas las rondas he tenido gente alrededor, espectadores gritando, mucho movimiento, cámaras, medios de comunicación. En estas últimas semanas no ha sido el caso en los torneos que se han disputado, es muy diferente, más aún para los que hemos jugado aquí muchas veces. Para algunos de los chicos jóvenes tal vez no cambie mucho, sobre todo si hace poco que llegaron de la universidad. Pero para los que llevamos tiempo será revelador".

El plan para jugar sin gente. "Creo que tendré que agachar la cabeza y centrare en jugar. Será diferente, sin duda. Durante la mayor parte de mi carrera, en todas las rondas he tenido gente alrededor, espectadores gritando, mucho movimiento, cámaras, medios de comunicación. En estas últimas semanas no ha sido el caso en los torneos que se han disputado, es muy diferente, más aún para los que hemos jugado aquí muchas veces. Para algunos de los chicos jóvenes tal vez no cambie mucho, sobre todo si hace poco que llegaron de la universidad. Pero para los que llevamos tiempo será revelador". ¿Cómo estaba físicamente en febrero y ahora?. "Estaba muy rígido en Los Ángeles, no me estaba moviendo bien. La espalda no estaba del todo relajada, hacía frío, no le estaba pegando lejos a la bola. Así que terminé donde terminé. Pero he avanzado mucho en cinco meses, he podido entrenar un montón y hacer cosas que hacía mucho que no hacía, como pasar tiempo con mis hijos. Hemos tenido la suerte de que Medalist estuviera abierto casi todo el tiempo en la cuarentena, así que ha sido agradable poder salir al campo de golf y jugar para mantenerse activo. En cuanto a lo físico, me siento mucho mejor ahora. He podido concentrarme en recuperar la velocidad, como en The Match, y he progresado desde entonces. Hoy fue divertido jugar con Justin Thomas, jugamos mucho juntos en casa".

¿Cómo estaba físicamente en febrero y ahora?. "Estaba muy rígido en Los Ángeles, no me estaba moviendo bien. La espalda no estaba del todo relajada, hacía frío, no le estaba pegando lejos a la bola. Así que terminé donde terminé. Pero he avanzado mucho en cinco meses, he podido entrenar un montón y hacer cosas que hacía mucho que no hacía, como pasar tiempo con mis hijos. Hemos tenido la suerte de que Medalist estuviera abierto casi todo el tiempo en la cuarentena, así que ha sido agradable poder salir al campo de golf y jugar para mantenerse activo. En cuanto a lo físico, me siento mucho mejor ahora. He podido concentrarme en recuperar la velocidad, como en The Match, y he progresado desde entonces. Hoy fue divertido jugar con Justin Thomas, jugamos mucho juntos en casa". Su opinión sobre el movimiento Black Lives Matter. "Es fantástico que haya cambios siempre que se realicen sin hacerle daño a personas inocentes, como desafortunadamente ha sucedido. Ojalá no se repita en el futuro, pero un movimiento para el cambio es fantástico. Así es como avanza la sociedad, como crece, como se hace justicia. Por desgracia, hemos perdido vidas de inocentes por el camino, espero que no se pierda ninguna más en el futuro a medida que nos acercamos a una situación mejor socialmente".

Su opinión sobre el movimiento Black Lives Matter. "Es fantástico que haya cambios siempre que se realicen sin hacerle daño a personas inocentes, como desafortunadamente ha sucedido. Ojalá no se repita en el futuro, pero un movimiento para el cambio es fantástico. Así es como avanza la sociedad, como crece, como se hace justicia. Por desgracia, hemos perdido vidas de inocentes por el camino, espero que no se pierda ninguna más en el futuro a medida que nos acercamos a una situación mejor socialmente". ¿Qué hizo durante el confinamiento? "Muchas cosas que hace tiempo que no hacía. Una también tenía que ver con el deporte, hemos jugado bastante al tenis. Fue diferente porque hace mucho que no lo hacíamos y los chicos lo disfrutaron un montón. Pudimos jugar en el patio trasero. Pero entre el distanciamiento social y que no ha habido fútbol, el resto del tiempo lo pasé en Medalist practicando, o en casa, viendo la tele, leyendo libros. Uno de uno de mis autores favoritos, Dean Koontz, que escribe novelas de terror".