Ramiro Pérez Orliacq, el veterano argentino que rompe el molde en el LAAC y busca llegar a tres majors

LIMA, Perú.- Ramiro Pérez Orliacq se mueve como pez en el agua en el Lima Golf Club. Conoce a los empleados y no escatima saludos. Lejos está de ser una de las estrellas del Latin América Amateur Championship (LAAC) que se juega hasta el próximo domingo en el oasis verde del barrio de San Isidro de esta ciudad. De hecho, es la primera vez que participa en el prestigioso certamen que organizan el Masters Tournament, The R&A y la USGA y otorga al ganador boletos a sus tres majors. Pero, en su dilatada carrera como aficionado, estuvo aquí varias veces y hasta fue campeón de diversos torneos, como la Copa Andes 1996 con la selección argentina.

“Es un mimo, un regalo que me hago a los 48 años”, le reconoció a LA NACION entre sorbos de café en uno de los tantos bares que tiene el complejo, minutos después de concluir su último entrenamiento. Nacido en Bahía Blanca, pero radicado en Córdoba, es el tercer jugador más longevo del campeonato, solo superado por los costarricenses Guillermo Rothe (54 años) y Arnoldo Calvo (49). Teniendo en cuenta todos los argentinos que participaron en la historia del LAAC, nadie lo supera en edad.

Ramiro Pérez Orliacq es, con 48 años, el tercer jugador más longevo del LAAC 2026 Emir Diamante

Pérez Orliacq marcha 88° en la general entre 108 competidores tras la primera ronda, con 80 golpes. Comparte la posición con otros cuatro jugadores: el boliviano Benjamín Chávez, el puertorriqueño Alejandro Caraballo y los hondureños Carlos Rojas Simón y Carlos Álvrez. No tuvo un gran día y bromea con este cronista de que su historia no merece ser contada. Pero, como manifestó, el objetivo es disfrutar del campeonato en el que lo acompaña su papá, Carlos Pérez.

Su familia, su pareja Soledad Galíndez y sus hijas Olivia (20 años), Delfina (18) y Carlota (16), se quedaron vacacionando en Punta del Este. Desde allí viajó para darse el gusto de disfrutar de un torneo al que no está acostumbrado y regresará una vez que termine su participación para terminar las vacaciones con los suyos.

Ramiro Pérez Orliacq junto a su familia, sostén de su pasión por el golf Gentileza Ramiro Pérez Orliacq

El bahiense se clasificó al certamen más profesional de la zaga amateur de Latinoamérica a través del World Amateur Golf Ranking (WAGR). Fue determinante la ayuda de Gonzalo Oliva Pinto, el hermano de Segundo, otro de los participantes de la Argentina, y reconoció: “Me encontré en una situación en la que podía aspirar a clasificar, y quien lo notó fue un amigo que se dedica a estudiar el ranking. Me ayudó a diagramar el calendario para poder clasificarme y entré. No sé si será el debut y la despedida, pero estoy acá”.

Más allá de su edad, para él es todo nuevo y se sorprende a cada paso de la organización: “Este torneo no lo había jugado antes y es de muy alto rendimiento, uno de los mejores en Latinoamérica. Jugué Mundiales y Sudamericanos para la Argentina y no había este nivel de exposición, de preparación y de difusión de comunicación. Es impresionante, es similar al profesionalismo”.

Vengo a disfrutar y a pasarla bien. Por más de que tengo un espíritu muy competitivo, sé mis limitaciones” — Ramiro Pérez Orliacq, golfista argentino en el LAAC

Ramiro compite contra jugadores que, en algunos casos, son más jóvenes que sus hijas. La situación se la toma con gracia, aunque admitió que le es “raro”. En ese contexto, habló de las diferentes épocas de formación; la suya y la de sus rivales: “En la época que yo tenía la edad de estos chicos, no había el nivel de entrenamiento y preparación que hay ahora. Técnicamente, físicamente y psicológicamente, son atletas de alto rendimiento. Seguramente vamos a ver chicos que terminen en el PGA Tour”.

También, remarcó la diferencia de nivel que hay entre él y los jóvenes que compiten con aspiraciones de clasificar al Masters Tournament, el US Open y The Open: “Estos chicos juegan a otra cosa, realmente. Ojalá estuviera solo un paso por debajo, jaja. Yo vengo a disfrutar y a pasarla bien. Por más de que tengo un espíritu muy competitivo, sé mis limitaciones. Acá vengo con otra expectativa, como lamentablemente no lo hago en otros torneos. Vengo sabiendo qué es lo que puedo llegar a aspirar, pero principalmente la vengo a pasar bien”.

Ramiro Pérez Orliacq entrenando en el Lima Golf Club

El golf en la sangre

Ramiro Pérez Orliacq juega al golf desde que tiene uso de razón: “Desde los dos años, tengo fotos en pañales jugando al golf. Es toda una vida”. Es un legado familiar. Su papá, quien lo secunda en el Lima Golf Club; su mamá y sus dos hermanos también lo hacen o se dedicaron en algún momento.

Más allá de que para el LAAC hizo una preparación especial, el deportista de 48 años reconoció que actualmente practica muy poco: “Yo viajo mucho por mi trabajo (N. de R.: se desempeña en la empresa global de tecnología financiera Velocity Clearing, de capitales estadounidenses) y cuando estoy en Córdoba no juego mucho al golf. Sí me gusta ir a tirar bolas al club, pero jugar, jugaré una o dos veces por mes. No más que eso”.

Ramiro Pérez Orliacq juega al golf desde que tiene uso de razón, desde que "usaba pañales", como él mismo contó Gentileza Ramiro Pérez Orliacq

Aun así, dejó en claro que aprovecha al máximo ese tiempo que puede practicar: “Lo poco que encuentro de tiempo, trato de hacerlo muy consciente y concentrado. Prefiero ir a tirar 50 bolas una vez por semana, pero sabiendo qué tengo qué hacer en cada uno de esos tiros. Cuando tenía la edad de estos chicos, tiraba 300 pelotas en un día. Hoy es imposible, el físico no me da”.

El apoyo de su familia fue fundamental para que pueda competir en el Lima Golf Club. “Mi esposa también fue deportista de alto rendimiento. La conocí en la universidad en Estados Unidos, ella estaba en un equipo de tenis y yo en uno de golf. Sabemos de lo que se trata competir, con lo cual esto se apoya y se aprecia. De hecho, esta vez cayó que estábamos justo de vacaciones y me perdí una semana con ella y mis hijas”, remarcó.

Pérez Orliac es el tercer jugador más longevo del campeonato: solo lo superan los costarricenses Guillermo Rothe (54 años) y Arnoldo Calvo (49)

Pérez Orliacq se formó, como la mayoría de los jóvenes que participan del LAAC, en una universidad de Estados Unidos, la Jacksonville State en Alabama. “La experiencia es realmente excelente. Grandes amigos y hermanos de la vida hemos convivido en la universidad y todavía tenemos relación. A mí me llevó alguien, yo llevé a otros y así fue como la cadena fue creciendo”, aseveró. Tras cuatro años como estudiante y deportista, continuó su vida laboral en Estados Unidos. Vivió una década allí y, después pasó otros tantos años en México. “Mis tres hijas son mexicanas”, contó. Posteriormente, llegó la mudanza a Córdoba, la tierra de su esposa.

Ya afincado en su Argentina natal, su experiencia le permite asegurar que la formación universitaria estadounidense es la más apropiada para quienes desean ser profesionales: “Para los chicos que se quieren dedicar al golf, competís con los mejores del mundo y tenés una medición mucho más exacta de que, si les ganás a ellos, tenes un futuro en el PGA Tour, en el LIV o cualquiera de los tours”.

Ramiro Pérez Orliacq nació en Bahía Blanca y vivió más de 20 años en el exterior, entre Estados Unidos y México Logan Whitton - LAAC

Ramiro nunca tuvo aspiración de dedicarse al golf profesional. Pero esta semana, en el LAAC, se siente como uno de ellos y disfruta de su primera vez en un certamen en el que todo lo sorprende, incluso la cancha, porque se reformó y modificó respecto de la que él jugó y ganó títulos. Le será muy complejo superar el corte en la segunda ronda, pero con su padre como ladero, este viernes volverá a recorrer el campo con la ilusión de dejar una buena imagen y volver con la satisfacción del sueño cumplido.

El argentino más experimentado, en la cima

Tras la primera ronda del LAAC, Andres Schönbaum lidera la clasificación junto al venezolano Andrés Martínez Benedetti. Ambos necesitaron de 66 golpes para completar los 18 hoyos y terminaron con 4 bajo el par. Detrás de ellos se ubican el mejor ranqueado del campeonato y máximo favorito al título, el guatemalteco Gabriel Palacios; y el mexicano Carlos Treviño Derbez, ambos con 68 impactos.

Andy Schonbaum hizo una gran primera ronda y se ubica en el primer puesto junto al venezolando Andres Martínez Benedetti Thomas Lovelock - LAAC

“Está muy bueno arrancar bien. No se gana el primer día, pero está bueno empezar arriba y te das cuenta que lo podés hacer, que estás bien en la cancha y que hiciste una buena preparación. Ahora es cuestión de confiar en eso y mantener el plan”, analizó ante LA NACION el cordobés de 34 años.

Schönbaum estuvo en casi todas las ediciones: solo se ausentó en 2021. La experiencia, consideró, fue clave para su gran arranque en el Lima Golf Club, donde hace su décima aparición en LAAC: “La experiencia ayuda, porque este torneo es muy distinto del resto de los que jugamos. Hay un montón de show y un contexto muy grande. Después de venir varias veces uno sabe dónde está el enfoque y cómo tenés que seguir para jugar bien".

Andy Schönbaum y Segundo Oliva Pinto durante la primera ronda del LAAC 2026

En la jornada inaugural de la undécima edición del LAAC, la organización informó que la próxima sede será el Camaleón Golf Course de Mayakoba, en Playa del Carmen, del 14 al 17 de enero de 2027. El anuncio se hizo en una conferencia de prensa de la que participaron el director ejecutivo de la Asociación de Golf de los Estados Unidos, Mike Whan; el presidente de la R&A, Sr. Martin Hattrell; y el presidente del Augusta National y del Masters Tournament, Fred Ridley.

Otros dos argentinos también tuvieron una buena performance y comparten el quinto puesto con 69 golpes. Se trata de Leandro Mihaich y Mateo Pulcini, quienes están igualados también con el mexicano José Antonio Safa y el colombiano Carlos Ardila.

Lindo birdie de Mateo Pulcini para ponerse bajo par.



Long one for Mateo Pulcini to get to red numbers. pic.twitter.com/s61g9WYYI3 — Latin America Amateur Championship (@LAAC_Golf) January 15, 2026

Quien no tuvo un buen comienzo fue Segundo Oliva Pinto, candidato al título. El cordobés marcha 25° con 72 impactos, +2 sobre el par, junto a otros seis golfistas. Juan Martín Loureiro, en tanto, quedó 74° con 78 golpes, muy lejos de los líderes, pero con posibilidades de superar el corte de este viernes, tras la segunda ronda, y seguir compitiendo el fin de semana.