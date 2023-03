Roberto de Vicenzo Memorial 100 años: arranca el torneo del PGA Tour Latinoamérica en homenaje al Maestro

escuchar

Además de organizar su quinto torneo de la temporada 2021-22 y la última parada del Zurich Argentina, el PGA Tour Latinoamérica llega al Ranelagh Golf Club para conmemorar el centenario de una de las grandes leyendas del golf argentino, Roberto de Vicenzo.

El Roberto de Vicenzo Memorial 100 años será la forma ideal para recordar a quien logró más de 231 títulos alrededor del planeta, entre ellos el del Open Championship de 1967. El Maestro, quien también obtuvo otros cuatro títulos en el PGA TOUR, falleció el 1 de junio de 2017 a la edad de 94 años.

“No tuve la oportunidad de verlo jugar, pero he visto muchos videos e imágenes que me dan una clara idea de cómo era Roberto en la cancha. Todos en Argentina sabemos lo importante que fue para el golf del país y cómo dejó una huella importante. Sería increíble ganar en su casa”, sostuvo Jesús Montenegro, quien será uno de los 39 argentinos presentes esta semana en Ranelagh Golf Club.

Ranelagh Golf Club, el escenario del Roberto De Vicenzo Memorial

Montenegro viene de perder en desempate el título del Termas de Río Hondo Invitational la semana pasada con el estadounidense Jake McCrory. A pesar de lo anterior, el jugador de 26 años sumó una cantidad de puntos importantes en la carrera por la Totalplay Cup donde aparece en el octavo lugar.

Luego de los primeros cuatro torneos, la carrera por llegar al Korn Ferry Tour se ha intensificado y aunque el chileno Cristóbal del Solar se mantiene al frente, los márgenes se han ido recortando. El cuatro veces campeón en PGA TOUR Latinoamérica no jugará en la región por segunda semana consecutiva y eso abre la puerta para que jugadores lo sobrepasen.

El sueco Linus Lilliedahl es quien más cerca está del chileno y Argentina se ha convertido esta temporada en su lugar ideal para sumar puntos. El jugador de 29 años sumó segundos lugares en el 116 VISA Open de Argentina presentado por Macro y en el Neuquén Argentina Classic, además de un empate por el puesto 23 la semana pasada en el Termas de Río Hondo Invitational.

“Es un campo nuevo pero la verdad me gusta mucho este lugar. Se nota que tiene mucha historia y la verdad es que en Argentina me he sentido muy cómodo este año. He jugado muy bien en este país y he trabajado duro para ponerme en posición de ganar. Vengo con una motivación muy alta”, sostuvo Lilliedahl, quien está a tan solo 76 puntos de Del solar.

Algunos de los jugadores argentinos que participarán del evento que otorgará premios por 175.000 dólares, además de Jesús Montenegro, son los puntanos Rafael Echenique y Emilio Domínguez; los tucumanos Andrés ‘Pigu’ Romero y César Costilla; el salteño Tommy Cocha y los cordobeses Paulo Pinto, Clodomiro Carranza e Ignacio Marino (todos oriundos de Río Cuarto).Y el casildense Leandro Marelli y los bonaerenses Rodolfo González, Rafael Gómez, Andrés Gallegos y Marcos Montenegro.

