Rory McIlroy ganó The Players por segunda vez al vencer en el playoff a J. J. Spaun

Un lunes no es el día típico para ganar un gran campeonato, pero a Rory McIlroy no le importó: se consagró en The Players por segunda vez en su carrera al vencer en un desempate a tres hoyos a J. J. Spaun. Se trata de un título de mucha jerarquía, porque el certamen tiene el mejor field de jugadores de toda la temporada y, además, es incontrastable en cuanto a los números: entrega 25 millones de dólares en premios, 4,5 millones para el campeón y 750 puntos para la FedEx Cup. Un empujón tremendo para el N° 2 del mundo, en pos de intentar quitarle este año el reinado a Scottie Scheffler, que viene de un 2024 de ensueño, al ganar siete títulos y la medalla olímpica.

En realidad, el playoff no tuvo suspenso alguno, porque Spaun cometió todos los errores posibles para facilitarle el triunfo al norirlandés. ¿Los nervios de enfrentarse a un gigante? Es muy posible. Incluso, McIlroy ejerció presión al anotar un birdie contra par en el par 5 del 16, el primer capítulo para desentrañar esta historia. Ya con un golpe de desventaja, el estadounidense no superó la trituradora mental que significa el hoyo-isla del 17, un par 3 que desde 1974, primera realización del torneo, ha desbaratado múltiples ilusiones de campeonato para los aspirantes. Preso de la exigencia, la pelota de Spaun se hundió directamente en el agua que circunda el 17 y le despejó el camino a McIlroy, que aseguró su bola en el green, aunque lejos de la bandera.

Al final, el 17 dejó un triple bogey para Spaun y un doloroso bogey para McIlroy, que sin embargo encaró el último hoyo con tres golpes de ventaja. Demasiado. A esas alturas, solo debía darse una catástrofe para que al N° 2 se le escapara el título, porque esos tres golpes con un hoyo por jugar le daban un enorme colchón de tranquilidad. Y en el par 4 del 18 condujo la situación sin vértigo: si bien salió desviado a la derecha, se reencarriló para firmar un bogey que le alcanzaba y le sobraba, mientras que Spaun, pese a su esfuerzo, ni siquiera completó el hoyo y terminó redondeando una actuación muy opaca a la hora de la verdad; nada que ver respecto de su parejo torneo a lo largo de los 72 hoyos. Cabe recordar que el domingo, ambos habían igualado al cabo de cuatro vueltas con un total de 276 (-12).

McIlroy, feliz por haber ganado por tercera vez en el Día de San Patricio, tuvo la suerte de que el certamen se haya suspendido el domingo por falta de luz, en una jornada que estuvo jaqueada por las tormentas. Daba la sensación de que si se jugaban unos hoyos más, se le escapaba la posibilidad de ser campeón. Lideraba por tres golpes, pero en el último tramo de la última vuelta se encontraba en franco declive; falto de confianza y con el golpe anímico de haber fallado algunos putts de corta distancia. Si bien no brilló este lunes y contó con la complicidad de un muy errático rival, supo oxigenar su mente a tiempo para llevar con practicidad el playoff. Así, volvió a festejar como en 2019 en el TPC Sawgrass, en Ponte Vedra, Florida.

Un festejo moderado de Rory McIlroy, tras imponerse en el TPC Sawgrass Chris O'Meara - AP

El norirlandés se planteó tres objetivos a principios de la temporada y puede cumplir dos de ellos este año: completar el Grand Slam (no consigue un major desde 2014 y le falta el Masters de Augusta), triunfar con Europa en la Copa Ryder como visitante (tiene la chance en septiembre próximo en Bethpage Black, en Farmingdale) y una medalla olímpica (deberá esperar hasta Los Ángeles 2028). Pero este título de The Players, con todo el significado que tiene para cualquier golfista del PGA Tour, puede marcar un punto de quiebre con miras a cumplir esas metas, además de captar la misma frecuencia ganadora de Scheffler, que ya se plantea la misión de ganar su tercera chaqueta verde en el Masters en abril próximo.

El 2025 parece tener un buen aura para McIlroy, que conquistó la segunda victoria de la temporada tras el AT&T Pebble Beach Pro Am. En Florida no hizo más que revalidar su candidatura para cualquiera de los torneos de Grand Slam, con especial énfasis en el Masters, el grande que lo desvela y en el que tenía todo para ganar en 2011 antes de su colapso en la última vuelta. A sus 35 años y con este segundo triunfo en The Players, es el golfista de más edad que lo consigue en los últimos 12 años, desde Tiger Woods. Otro dato con contexto histórico: su victoria número 28 en el PGA Tour lo coloca en el puesto 20º en la lista total de victorias del circuito americano. Y de paso, se acerca un poco más a Scottie Scheffler en el ranking mundial. Se acordó del Número Uno del mundo durante la ceremonia de entrega del trofeo. «Él nos ha hecho un poco mejores a todos. Sabía que tenía que jugar mejor para poder estar a su nivel y competir», ha dicho en el TPC Sawgrass justo después de recoger el trofeo.

