Rory McIlroy y Viktor Hovland son los punteros del British Open antes de los últimos 18 hoyos en St. Andrews

El norirlandés Rory McIlroy y el noruego Viktor Hovland se colocaron líderes del British Open de golf tras la tercera jornada disputada este sábado en Saint Andrews y afrontarán el último recorrido del domingo con 200 golpes (-16).

Los dos golfistas, que compartían salida este sábado, calcaron una tarjeta de 66 golpes (-6), aunque McIlroy compensó un bogey en el 17 con un águila en el hoyo 10 y Hovland presentó una tarjeta sin bogeys. Tercero en la clasificación provisional es el estadounidense Cameron Young. con -12 tras. un recorrido de 71 golpes (-1) y cuarto queda el australiano Cameron Smith, que comenzó el día como líder, con tres golpes de ventaja sobre McIlroy y Hovland. Sin embargo, el australiano sintió la presión y finalizó con 73 (+1) para un total de -12.

La salida desde el tee del 6 con McIlroy y Hovland

“De alguna manera, nos hemos empujado el uno al otro”, declaró McIlroy, que destacó el haber sabido “ser paciente” cuando Hovland empezó a acumular birdies. “¡Pudo haber sido mucho peor! La bola podría haberse quedado en el muro, así que lograr meterla en el green con el chip y terminar con dos putts... Estoy muy contento de haber necesitado solo cinco golpes en un par 4″, dijo el norirlandés, que admitió su fortuna en el hoyo 17, uno de los más complicados de Saint Andrews, que salvó con un bogey.

McIlroy y Hovland, compañeros en el equipo europeo que perdió la última Ryder Cup frente a Estados Unidos, terminaro con un birdie en el 18 y se augura un gran duelo el domingo. Tercero en la clasificación provisional es el estadounidense Cameron Young con -12 tras un recorrido de 71 golpes (uno bajo el par) y cuarto queda el australiano Cameron Smith, que comenzó el día como líder (con tres golpes de ventaja sobre McIlroy y Hovland), pero le pudo la presión y acabó con un +1 para un total de -12. El domingo, McIlroy, exnúmero 1 mundial, tendrá la ocasión de sumar su el quinto ‘major’ de su carrera, que sería el primero desde el PGA Championship de 2014.

Para Hovland, número 8 de la clasificación mundial, sería el primer grande de su carrera. “No creo que haya otro sitio mejor” para ganar su primer ‘major’, admitió el noruego, que calificó de “loco pensar en estar aquí viniendo de donde vengo”, de un país sin una gran tradición golfística. ”Tengo que pellizcarme para darme cuenta de que tengo la oportunidad de ganar aquí, pero eso no significa que mañana (domingo) me vaya a conformar” con acabar entre los primeros, concluyó el noruego de 24 años.