Scottie Scheffler es el cómodo puntero y Tiger Woods superó el corte en el Masters de Augusta

Augusta dicta sentencias en su jardín de magnolias y azaleas. Los premiados reciben ovaciones y aplausos del público, mientras que los castigados por las trampas de la cancha se vuelven sin remedio a casa. Contra el frío y el viento imperantes, dos siguen adelante: el Nº 1 del mundo, Scottie Scheffler, y el Nº 1 de la gente, Tiger Woods, que aun con sus limitaciones físicas –varias veces se acomodó un vendaje en la pierna derecha– ya le demostró al planeta golf que todavía puede.

Scheffler viene encendido y domina el campo como nadie. Los números lo dicen todo: una segunda vuelta de 67 (-5) y un total de 136 (-8), lo dejaron con una luz de cinco golpes de ventaja sobre cuatro escoltas, dos de ellos excampeones, el defensor del título, Hideki Matsuyama, y el sudafricano Charl Schwartzel (2011).

En tanto Tiger, con su acumulado de 145 (+1), logró su primera misión: superó el corte después de luchar –más que jugar– cada hoyo. Ahora puede darse la chance de forzar un poco más la máquina y pretender mayores distancias con los hierros, quizás su principal déficit. Un esfuerzo que valdrá la pena en busca de su sexto saco verde, aunque parezca por una quimera. Por lo pronto, su sola figura intimida a cualquiera, para un golfista que es una leyenda a sus 46 años.

Tiger Woods está dispuesto a dar pelea y se permite soñar con su sexto saco verde

Si bien su segunda vuelta (74, +2) no fue tan positiva como la primera (71, -1), Woods ya goza del enorme mérito de haberse clasificado para el fin de semana del primer major del año, después de 508 días sin actividad oficial. Y más todavía, a juzgar por varios notables que ya quedaron fuera de carrera, como Bryson Dechambeau, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Sam Burns, Xander Schauffele y el mexicano Abraham Ancer, algunas de las víctimas del trazado pergeñado por Bobby Jones y Clifford Roberts en la década del ‘30.

“Soplaba mucho, el viento se arremolinaba y los tiros cambiaban en el aire, pero también hice malos swings. El objetivo era terminar el par en el día”, comentó el californiano, 19° en el tablero.

Tiger Woods saldrá a las 14 de nuestro país, mientras que Scottie Scheffler lo hará desde las 15.50. Televisarán en vivo Star+ y ESPN 2

Fiel a su espíritu ganador, Tiger jamás baja los brazos, más allá de su edad y de un cuerpo en inferioridad de condiciones, secuela de aquel accidente automovilístico que casi le destroza sus extremidades hace 14 meses, en Los Angeles. “Por lo que vi, algunos están jugando bien, pero tengo una chance. La cancha este sábado estará más seca, más rápida y más difícil; es lo que quiere Augusta y será un gran test. No me siento tan bien como me gustaría, pero tengo una oportunidad y ojalá me prenda en el fin de semana”, comentó el golfista que revolucionó en golf a fines del siglo XX.

Entiende que otros están jugando mejor que él, pero calcula que si se ubica a cinco o seis golpes al momento de la definición, cualquier cosa puede suceder. “Tengo que hacer mi parte para llegar a los últimos nueve hoyos con posibilidades”, juró el crack, que nunca deja de despertar la pasión de la gente en Augusta National.

Scheffler tomó confianza a partir de los birdies en el 7 y 8, y se paseó en el trayecto de vuelta con otros cuatro aciertos que lo alejaron del resto. Disponer de una diferencia de cinco golpes es mucho para 36 hoyos, pero en el Masters se insiste en la idea de que este certamen se define en los últimos nueve del domingo. Bien lo sabe Matsuyama, que en 2021 estaba cómodo desde la posición de líder, aunque terminó con una cuota de sufrimiento.

Scheffler lidera con cinco golpes de ventaja.

Profesional desde 2018, Scheffler actuaba hasta 2019 mayormente en el Korn Ferry Tour, pero explotó en esta temporada del PGA Tour con tres victorias en cinco certámenes disputados: el Phoenix Open, el Arnold Palmer Invitational y el Match Play del World Golf Championships, una impresionante cadena de éxitos que lo catapultaron a la cima del ranking. A los 25 años, está involucrado en una fundación contra el cáncer por la muerte de un amigo de la infancia a sus 20 años y está jugando en Augusta con el aplomo y la seguridad que le dio ese collar de títulos en el máximo circuito.

El puntero tiene logros de distinto calibre en el golf: fue uno de los jugadores elegidos por el capitán Steve Stricker en la última Copa Ryder, donde se mantuvo invicto en tres partidos y dio un gran aporte para la victoria de Estados Unidos sobre Europa. Al crecer en Dallas, fue asesorado en el club Royal Oaks por Justin Leonard y Ryan Palmer, y gran parte de su currículum inicial es un reflejo de su amigo Jordan Spieth: ganador del US Junior Amateur en 2013, estrella de la Universidad de Texas y Novato del Año del PGA Tour. Una plataforma fundamental para alcanzar esta realidad. Aunque ahora, querrá refrendarla con una coronación inolvidable.

A todo esto, el golf latinoamericano sigue atento al chileno Joaquín Niemann (-1 total), y que se amargó con el doble bogey final.