Gran Premio República Argentina: un clásico icónico encabeza la fiesta de los 150 años de Palermo

A seis días de la celebración de sus 150 años de vida, el hipódromo de Palermo lo festeja por anticipado este viernes con una de sus jornadas premium de la temporada. En el Día del Trabajo, el turf no se detiene y hace gala de su columna vertebral, con las decenas de oficios que lo integran involucrados en una fecha con seis grandes premios, entre ellos el República Argentina, la carrera sobre pista de arena más importante del primer semestre en el país y declarada de interés turístico en las últimas horas. Al vencedor lo espera la gloria invaluable, 100 millones de pesos de recompensa y la posibilidad de acrecentar las arcas por ser el final del Campeonato de Oro, por puntos.

Se correrá a las 18.20, con siete participantes confirmados, entre ellos el ganador de la edición pasada, Need You Tonight, que buscará ser el segundo caballo en imponerse dos veces en la historia de esta prueba creada en 1980. No bajó del podio en sus nueve salidas en el escenario porteño y, tras descansar durante el verano, acaba de regresar a la competencia a comienzos de abril, tras haber corrido en octubre pasado el Latinoamericano de Gàvea, en Río de Janeiro. De aquel aceptable desempeño bajo un diluvio primaveral en el pasto carioca a su vuelta en medio del otoño con un segundo puesto del tordillo Butterfing, al que apuró en el final y volverá a tener en el camino, nuevamente en 2000 metros. El más joven del lote, de 3 años, tiene una campaña mucho más breve, con tres éxitos en cuatro entregas, y aquel día en el que se enfrentaron por única vez consumó su primer éxito en el más alto nivel, también por delante de un trío que quiere dar vuelta la historia: El Emporio, Billion y el puntero Buen Escosés. Los separó una cabeza a los tres en la pelea por el tercer puesto.

Al momento de la largada, para Votá Bien habrán pasado 141 días de su última carrera. Fue en el Carlos Pellegrini (G1-2400m), en el césped de San Isidro, cuando estuvo en la pelea desde el comienzo y quedó cuarto, a sólo dos cuerpos y medio, en lo “peor” de su vida. Nunca había terminado más allá del tercer lugar, lo que deja en claro que tiene con qué construir un regreso triunfal en el hipódromo donde ganó cómodamente las dos últimas veces que fue llevado. Estrenará jockey, Lucas González, que fue galardonado como el mejor aprendiz en las dos últimas temporadas y, ya egresado, sueña con su primera victoria de Grupo 1. El restante anotado es Private Blend, que ya cambió de dueños dos veces y transita su mejor etapa, en cotejos de menores exigencias, lo que abre una pequeña hendija a la ilusión.

Butterfing y Need You Tonight en el GP De Honor

Previamente, a las 15.35, las yeguas tendrán un desafío del mismo calibre en el Gran Premio Criadores (G1-2000m), con nueve ratificadas. En el disco hay una zanahoria que no se cosecha en ningún otro compromiso del año: la ganadora se clasificará para la Breeders’ Cup Distaff, del 31 de octubre en Keeneland, el ombligo de la cría en este continente, en Estados Unidos. En el grupo ya hay dos que conocen cómo vencer en el más alto nivel: Martana, que en enero viajó a Uruguay y les ganó a las locales y a las brasileñas, y Cannolina, dominadora con amplitud en el césped de Palermo hace cuatro semanas. El mes anterior, Portal Maya llegó entre ambas en el inicio del torneo para las fondistas.

Los dos primeros clásicos fuertes del día serán para potrancas y potrillos. El Jorge de Atucha y el Montevideo, ambos en 1500 metros, son los primeros grandes premios para la generación 2023. En el primero, a las 14.05, habrá diez hembras, entre ellas Embozada Rim, que lleva dos primeros puestos destacados seguidos con velocidad y guapeza; las invictas Tarea Fácil y Personal Filly y las escoltas de ambas, La Agostinelli y Live Your Life, que enseguida vencieron por varios cuerpos. En el otro, a las 15.05, hay de todo: un ganador clásico como Cardo Castilla, otro con valiosa experiencia clásica como Desert Voice; el invicto Colorado del Monte e, incluso, perdedores y un debutante a nivel oficial, más allá de su fogueo en Río Cuarto.

Los otros capítulos premium serán para especialistas. Uno, el OSAF (G1-1600m), a las 16.35, en un clima de múltiples revanchas entre ejemplares adultos en la media distancia, ya que Nevado Catedral, Comando Secreto y Majority Wins vienen de ocupar los tres primeros lugares en el clásico previo porteño; Qué Tarde Gris y Earth God definieron mano a mano el mes pasado en San Isidro, y Drive Joy, que reapareció con un buen cuarto puesto en esa prueba tras una lesión que lo mantuvo sin competir seis meses, vuelve a cruzarse con Gardel Pass, que lo postergó en un emocionante desenlace en la Polla de Potrillos de 2025. El otro, el Ciudad de Buenos Aires (G1-1000m), a las 19.20 y con los más veloces del país, tiene en la lista a Le Cornette, el rey vigente; a Labrado, el caballo más convocante de la Argentina y una leyenda que obtuvo este cotejo hace dos años, y a El Mejor Recuerdo, el campeón defensor de la cita. Naranccello y El Epecuén se reservaron energías por casi dos meses para llegar con más impulso.

Este 1° de mayo, disfrutá un plan distinto: aire libre, emoción y espectáculo para compartir en familia en el Hipódromo 🏇 — Hipódromo Palermo (@HipodromoArgPal) April 28, 2026

Todo entre propuestas para toda la familia, desde las 12.05, con 619 millones de pesos en los pozos, ruleta de la suerte (hasta 25 millones) en todas las carreras, ofertas gastronómicas del “festival del asado y la empanada”, juegos para chicos, un tren a partidores para vivir de cerca las largadas, los Granaderos y shows musicales que se extenderán más allá de las 19 competencias programadas y tendrá en vivo a “La T y la M” a las 22.