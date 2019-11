Se viene el Abierto: cómo convertir el torneo en un show más allá del golf

El preciado torneo del Abierto, que estará en juego desde el jueves en el Jockey Club Crédito: PGA Tour Latinoamérica

Hace 50 años, la única manera de ver ganar a Roberto De Vicenzo en el Abierto de la República era acercarse a la cancha y disfrutar de su juego voraz. Sin ir más lejos: en la década del '80, enterarse de un triunfo del Chino Vicente Fernández implicaba el esfuerzo de dirigirse al campo y seguirlo detrás de las sogas. Pero todo cambió en las últimas dos décadas: la amplia oferta de deportes, difundida generosamente en TV y redes sociales, volvió al público mucho más remolón y propenso a seguir todo desde la comodidad del sofá o con un golpe de vista en el celular.

Debido a la duración de las jornadas y el traslado a los escenarios de acción, el golf argentino sufrió con el tiempo una progresiva merma de público, al tiempo que las principales figuras tuvieron mucha más presencia en el exterior que a nivel local, para dejarles lugar a varios proyectos de jugadores y extranjeros desconocidos. Frente a este fenómeno, el Abierto empezó a buscar nuevas formas de resignificarse para redondear un espectáculo atractivo, a la altura de un show integral. El 114º VISA Open, presentado este martes en un hotel de Pilar y que arrancará el jueves en la cancha Colorada del Jockey Club de San Isidro, pretende reforzar un "rescate emocional" con los espectadores.

Mike Leeson, director ejecutivo de la AAG: "Queremos que el espectador viva una experiencia en el Abierto más allá del golf" Crédito: VillarPress

"El Abierto en el Jockey es siempre una ocasión especial, tanto por el escenario como por la ubicación geográfica, la cancha, el Club House y el interés de los golfistas. Tratamos de agregar valor con los sponsors y vender el torneo como una experiencia; queremos que la gente no solo venga a ver golf, sino que también se sienta en un lugar distinto, con oferta gastronómica, un after con música y pasarla bien cerca de su familia. Es lo que los norteamericanos llaman el 'Fun Experience'. Si queremos convocar a todo el mundo, no necesariamente tenés que ser golfista", apunta Mike Leeson, expresidente de la Asociación Argentina de Golf y hoy director ejecutivo de la entidad.

Desde cualquier dispositivo y a través de TyC Sports Play se podrá ver el streaming en vivo de las rondas del día sábado y domingo, en una calidad superior. Habrá un gran paseo de marcas, food trucks y un espacio denominado "Family Day" destinado para los más chicos, con juegos y coordinadores del programa Futuros Golfistas. Otra de las propuestas será el After Golf, que se hará en el Village del Jockey Club al término del juego el sábado y domingo, una manera de vivir el anochecer con música y amigos. Y una vez más se disputará en la Cancha Azul el Promesas Cup, que brinda a los menores la posibilidad de adquirir sus primeras experiencias en torneos nacionales. "Son atracciones que vamos copiando de otros certámenes, no inventamos nada. Es lo que se observa en los Majors y en The Players. El polo lo está haciendo también: es ir hacia esa tendencia para que la gente, al final del día, sienta que la pasó bien. Independientemente de que a muchos el golf les divierta como espectáculo, pero no es lo primordial", explica Leeson.

Jack Warfield termina su gestión en el PGA Tour Latinoamérica a fin de año; fue el enlace con la AAG desde 2012 Crédito: VillarPress

Por supuesto que el costado deportivo sigue siendo el principal enganche. Sobre todo desde hace tres años, cuando se obtuvo el beneficio del pasaje del Open Británico para el campeón del Abierto. El último ganador local fue Emiliano Grillo (Martindale 2014) y los deseos de que un argentino triunfe se incrementan como nunca, en función de la recompensa adicional al título. "El derecho de la clasificación para el Open se renueva todos los años. No hay una negociación ni dinero de por medio, pero sí llevó negociar tres años para que saliera ese beneficio", cuenta Leeson.

La idea del ticket para el único Major europeo surgió desde el seno de la AAG, pero también sabiendo que la cita británica es la más "abierta" entre los cuatro torneos grandes. La única región que no tenía una qualy para llegar al Open era América del Sur y por este motivo se activaron los contactos. "Los escoceses son muy cuidadosos, se toman su tiempo. Y cuando te dan algo es porque ya lo estudiaron al detalle; no les gusta hacer algo y después ir para atrás. Pero para mantener ese beneficio hay que mantener la calidad, la seriedad, la organización y un field competitivo. Es decir, preservar la institucionalidad y la operatividad. Es un derecho adquirido pero renovás los votos todos los años; no es que podemos hacer cualquier cosa con el Abierto", revela el director ejecutivo.

En esta penúltima escala del PGA Tour Latinoamérica habrá un gran ausente: Angel Cabrera, con molestias en un hombro y que por recomendación médica se descartó. Pero sí están Andrés Romero, Julián Etulain y otros posibles aspirantes a la corona como Augusto Núñez (primero en la Orden de Mérito), Andrés Gallegos, Tano Goya, Puma Domínguez, Alejandro Tosti, Jaime López Rivarola y Emilio Puma Domínguez. La propuesta atrapa y el desafío se basará en que algún jugador criollo rompa la hegemonía extranjera.

"Hubo 148 jugadores del PGA Tour Latinoamérica que llegaron al Korn Ferry Tour, en donde lograron 22 torneos. Y 27 de esos profesionales alcanzaron el PGA Tour, circuito donde obtuvieron 8 triunfos", indicó Jack Warfield, que este año concluirá su gestión al frente del PGA Tour latino.

17. Las veces que el Jockey Club fue anfitrión del Abierto, contabilizando la que está por comenzar.

Las veces que el Jockey Club fue anfitrión del Abierto, contabilizando la que está por comenzar. 6866. Las yardas totales de la Colorada (par 70)